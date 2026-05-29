Explainer : यंदा पाऊस रडवणार? IMD चा चिंता वाढवणारा मान्सूनचा अंदाज, शेतीपासून पाणीपुरवठ्यापर्यंत कसा होईल परिणाम?

Written BySayali Patil
Published: May 29, 2026, 12:40 PM IST|Updated: May 29, 2026, 12:40 PM IST

Explainer : अंदमानात पोहोचलेला मान्सून काहीसा धीम्या गतीनं पुढे सरकत असतानाच एकिकडे त्याचा वेग येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये वाढेल असा अंदाज असतानाच आयएमडीनं आणखी महत्त्वाची माहिती जारी... 

 

उष्णतेत वाढ

Monsoon in Maharashtra Explainer : महाराष्ट्र, मध्य भारत आणि उत्तर भारतामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड प्रमाणात उष्णतेत वाढ झाली. अनेक राज्यांमध्ये सरासरी तापमानाचा आकडा 35 ते 40 अंशांहूनही अधिक होता. हा उकाडा इतक्यात पाठ सोडणार नसून, येता काळ हा आणखी भयंकर उकाड्याचा असेल असा स्पष्ट इशारा जागतिक स्तरावर देण्यात आला आहे. यातच भर पडलीये ती म्हणजे केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं दिलेल्या माहितीची. (छाया सौजन्य- AI)

महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी

आयएमडीच्या अंदाजानुसार नैऋत्य मान्सूनच्या यंदाच्या अर्थात 2026 या वर्षासाठीचा दुसऱ्या टप्प्याचा अंदाज नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यामुळं महाराष्ट्राच्या चिंतेत भर पडली आहे. राज्यात पावसाचं प्रमाण कमी राहणार असल्याचं यामध्ये म्हटलं गेलं आहे, ज्याचे थेट परिणाम शेतीसह पाणीपुरवठा आणि जलस्त्रोतांवर होताना दिसेल. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

जून ते सप्टेंबर

जून ते सप्टेंबर हे महिने भारतात मान्सूनच्या हंगामाचे असून, यादरम्यान दीर्घकालीन सरासरीच्या 90% पावसाचीच शक्यता आहे. सामान्यहून कमी असणारा हा आकडाच चिंतेत भर टाकत आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

महाराष्ट्राचं भौगोलिक स्थान

मध्य आणि दक्षिण द्वीपकल्प या दोन्ही विभागांमध्ये महाराष्ट्राचं भौगोलिक स्थान असून, या दोन्ही क्षेत्रांतही पाऊस सामान्यपेक्षा कमी असेल असा अंदाज IMD नं दिला आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

विदर्भ, मराठवाडा

विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील क्षेत्र मान्सून कोअर झोन (MCZ) असून हेच क्षेत्र कोरडवाहू शेतीचा कणा आहे. मात्र इथं पावसाचं प्रमाण 43 टक्के इतकंच असेल. ज्याचे परिणाम खरीप हंगामावर होतील, ज्यामुळं शेतकरी वर्गसुद्धा चिंतेत आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

पावसाचं प्रमाण

पावसाचं प्रमाण कमी असतानाच राज्यात उष्णता मात्र तुलनेनं वाढेल. किमान तापमानही देशभरात सरासरीहून जास्त असल्याने दिवस मावळल्यानंतरही उष्मा जाणवणार आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

एल निनो

पॅसिफिक महासागरावर (न्यूट्रल ) ENSO स्थिती असली तरी, ऐन मान्सूनमध्येच एल निनो सक्रिय होण्याची दाट शक्यता आहे असल्यानं पावसाचं वितरण असमान असेल. IMD च्या अहवालानुसार सामान्यपेक्षा कमी पावसाचे दुष्परिणाम शेती, पाणीपुरवठा, जलविद्युत निर्मिती आणि पर्यावरणावर होतील. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

सावधगिरी

पावसाच्या पूर्वानुमानानुसार सावधगिरी म्हणून IMD नं राज्य सरकारसह जिल्ह्यांना काही उपाययोजना राबवण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्यामध्ये पाणी साठा आणि संवर्धनाच्या उपाययोजना, शेतीसाठी आपत्कालीन नियोजन, उष्माघाताच्या दृष्टीने निवारा केंद्रांची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि आरोग्य यंत्रणेची सक्रियता सुनिश्चित करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

