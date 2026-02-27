English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारतातील लाखो Vivo आणि iQOO फोन चाहत्यांचं टेन्शन वाढलं, 1 मार्चपासून होणार मोठा बदल!

भारतातील लाखो Vivo आणि iQOO फोन चाहत्यांचं टेन्शन वाढलं, 1 मार्चपासून होणार मोठा बदल!

Vivo and iQoo Users: फोनच्या किंमती वाढणार असल्याची बातमी बाजारात चर्चेत आहे. मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांसाठी हा महागाईचा धक्का ठरणार आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 27, 2026, 06:29 PM IST
twitter
1/8

भारतातील लाखो Vivo आणि iQOO फोन चाहत्यांचं टेन्शन वाढलं, 1 मार्चपासून होणार मोठा बदल!

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

Vivo and iQoo Users: Vivo आणि iQOO हे दोन प्रसिद्ध स्मार्टफोन ब्रँड भारतात आपल्या काही मॉडेल्सच्या किंमती वाढवणार आहेत. एका टिपस्टरच्या माहितीनुसार, ही वाढ १ मार्च २०२४ पासून लागू होईल. Vivo T4 सीरीज आणि iQOO Z10 लाइनअपमधील अनेक व्हेरिएंटवर हा परिणाम दिसेल.

twitter
2/8

मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांना टेन्शन

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

Vivo आणि iQoo मोबाईलच्या किंमतीत १,५०० ते २,५०० रुपयांपर्यंत वाढ होईल, जी RAM आणि स्टोरेजवर अवलंबून असेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे मेमोरी कंपोनेंट्सच्या किंमती जगभरात वाढल्या आहेत. कंपन्यांनी अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण ही बातमी बाजारात चर्चेत आहे. मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांसाठी हा महागाईचा धक्का ठरणार आहे.

twitter
3/8

Vivo T4 सीरीजच्या किंमतीत बदल

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

Vivo T4 हे मॉडेल ८GB + १२८GB साठी २२,९९९ रुपये, ८GB + २५६GB साठी २४,९९९ रुपये आणि १२GB + २५६GB साठी २६,९९९ रुपयांना उपलब्ध आहे. आता ही व्हेरिएंट्स अनुक्रमे २४,९९९, २६,९९९ आणि २८,९९९ रुपयांना विकले जातील, म्हणजे प्रत्येकी २,००० रुपयांची वाढ. 

twitter
4/8

Vivo T4R

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

Vivo T4R च्या ८GB + १२८GB साठी २०,९९९ रुपये, ८GB + २५६GB साठी २२,९९९ रुपये आणि १२GB + २५६GB साठी २४,९९९ रुपयांच्या किंमती आता २२,९९९, २४,९९९ आणि २६,९९९ रुपयांपर्यंत जातील, यातही २,००० रुपयांची वाढ आहे. हे फोन उत्तम कॅमेरा आणि बॅटरीसाठी ओळखले जातात, पण वाढीमुळे खरेदीदारांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. 

twitter
5/8

Vivo T4x मॉडेलचे अपडेट

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

Vivo T4x हे बजेट फोन आहे. त्याच्या ६GB + १२८GB व्हेरिएंटची सध्याची किंमत १५,४९९ रुपये आहे, जी १,५०० रुपयांची वाढ होऊन १६,९९९ रुपये होईल. ८GB + १२८GB साठी १६,४९९ रुपये आता १८,९९९ रुपये आणि ८GB + २५६GB साठी १८,४९९ रुपये आता २०,९९९ रुपये होतील, म्हणजे २,५०० रुपयांची वाढ. हे मॉडेल युवकांसाठी लोकप्रिय आहे, कारण त्यात चांगली परफॉर्मन्स आणि डिस्प्ले आहे. वाढीमुळे हे फोन आता थोडे महाग वाटू शकतात, पण तरीही स्पर्धात्मक राहतील. 

twitter
6/8

iQOO Z10 सीरीजच्या किंमती

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

iQOO Z10 च्या ८GB + १२८GB साठी २२,९९९ रुपये, ८GB + २५६GB साठी २४,९९९ रुपये आणि १२GB + २५६GB साठी २६,९९९ रुपयांच्या किंमती आता २४,९९९, २६,९९९ आणि २८,९९९ रुपयांपर्यंत वाढतील, प्रत्येकी २,००० रुपयांची वाढ.

twitter
7/8

iQOO Z10R

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

iQOO Z10R च्या सर्व व्हेरिएंट्समध्येही २,००० रुपयांची वाढ होईल, ज्यामुळे ८GB + १२८GB २२,९९९, ८GB + २५६GB २४,९९९ आणि १२GB + २५६GB २६,९९९ रुपये होतील. हे फोन गेमिंग आणि स्पीडसाठी प्रसिद्ध आहेत, पण वाढीमुळे ग्राहकांना पर्याय शोधावे लागू शकतात. 

twitter
8/8

iQOO Z10x

Vivo and iQOO phones may become more expensive from 1st March

iQOO Z10x च्या ६GB + १२८GB साठी १,५०० रुपयांची वाढ होऊन १६,९९९ रुपये, तर ८GB + १२८GB आणि ८GB + २५६GB साठी २,५०० रुपयांची वाढ होऊन १८,९९९ आणि २०,९९९ रुपये होतील. हे बदल १ मार्चपासून लागू होतील. बाजारातील मेमोरीच्या महागाईमुळे हे अपरिहार्य आहे. ग्राहकांना आता लवकर खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो. कंपन्यांकडून अधिकृत माहितीची वाट पाहिली जात आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन बाजारात नवे बदल दिसू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर कोणता संघ पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये? पाहा संपूर्ण समीकरण

पुढील अल्बम

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर कोणता संघ पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये? पाहा संपूर्ण समीकरण

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर कोणता संघ पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये? पाहा संपूर्ण समीकरण

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर कोणता संघ पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये? पाहा संपूर्ण समीकरण 8
वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट

वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट

वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट 8
70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल 8
T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण 8