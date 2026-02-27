भारतातील लाखो Vivo आणि iQOO फोन चाहत्यांचं टेन्शन वाढलं, 1 मार्चपासून होणार मोठा बदल!
Vivo and iQoo Users: फोनच्या किंमती वाढणार असल्याची बातमी बाजारात चर्चेत आहे. मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांसाठी हा महागाईचा धक्का ठरणार आहे.
Pravin Dabholkar | Feb 27, 2026, 06:29 PM IST
मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांना टेन्शन
Vivo आणि iQoo मोबाईलच्या किंमतीत १,५०० ते २,५०० रुपयांपर्यंत वाढ होईल, जी RAM आणि स्टोरेजवर अवलंबून असेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे मेमोरी कंपोनेंट्सच्या किंमती जगभरात वाढल्या आहेत. कंपन्यांनी अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण ही बातमी बाजारात चर्चेत आहे. मध्यम बजेटच्या फोन खरेदीदारांसाठी हा महागाईचा धक्का ठरणार आहे.
Vivo T4 सीरीजच्या किंमतीत बदल
Vivo T4R
Vivo T4x मॉडेलचे अपडेट
Vivo T4x हे बजेट फोन आहे. त्याच्या ६GB + १२८GB व्हेरिएंटची सध्याची किंमत १५,४९९ रुपये आहे, जी १,५०० रुपयांची वाढ होऊन १६,९९९ रुपये होईल. ८GB + १२८GB साठी १६,४९९ रुपये आता १८,९९९ रुपये आणि ८GB + २५६GB साठी १८,४९९ रुपये आता २०,९९९ रुपये होतील, म्हणजे २,५०० रुपयांची वाढ. हे मॉडेल युवकांसाठी लोकप्रिय आहे, कारण त्यात चांगली परफॉर्मन्स आणि डिस्प्ले आहे. वाढीमुळे हे फोन आता थोडे महाग वाटू शकतात, पण तरीही स्पर्धात्मक राहतील.
iQOO Z10 सीरीजच्या किंमती
iQOO Z10R
