Ganpatipule Tourism: दिवाळीच्या सुट्टीत गणपतीपुळेच्या आसपासच्या 'या' ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट!
Ganpatipule Tourism: गणपतीपुळे केवळ मंदिर नव्हे, तर कोकणच्या सौंदर्याचं एक जिवंत प्रतीक आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये इथल्या आसपासच्या ठिकाणांना भेट दिली, तर तुमची ट्रिप नेहमीच लक्षात राहील ठरेल.
Tejashree Gaikwad | Oct 23, 2025, 02:56 PM IST
आसपासची काही अप्रतिम ठिकाणं
कोकणची ओळख म्हणजे निसर्ग, समुद्र आणि शांतता. त्यातही रत्नागिरी जिल्ह्यातलं गणपतीपुळे हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये तुम्ही गणपतीपुळे आणि आसपासची काही अप्रतिम ठिकाणं एक्सप्लोर करायची ठरवत असाल, तर खालील 12 स्थळं तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये असायलाच हवीत!
गणपतीपुळे बीच आणि स्वयंभू गणपती मंदिर
आरे-वारे बीच (Are-Ware Beach)
रत्नागिरी किल्ला (Ratnagiri Fort / Bhagwati Fort)
मंडवी बीच (Mandavi Beach)
जयगड किल्ला (Jaigad Fort)
पावस (Pawas)
मालगुंड (Malgund)
जयगड लाइटहाऊस (Jaigad Lighthouse)
