Ganpatipule Tourism: दिवाळीच्या सुट्टीत गणपतीपुळेच्या आसपासच्या 'या' ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट!

Ganpatipule Tourism: गणपतीपुळे केवळ मंदिर नव्हे, तर कोकणच्या सौंदर्याचं एक जिवंत प्रतीक आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये इथल्या आसपासच्या  ठिकाणांना भेट दिली, तर तुमची ट्रिप नेहमीच लक्षात राहील  ठरेल.

Tejashree Gaikwad | Oct 23, 2025, 02:56 PM IST
आसपासची काही अप्रतिम ठिकाणं

कोकणची ओळख म्हणजे निसर्ग, समुद्र आणि शांतता. त्यातही रत्नागिरी जिल्ह्यातलं गणपतीपुळे हे ठिकाण महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये तुम्ही गणपतीपुळे आणि आसपासची काही अप्रतिम ठिकाणं एक्सप्लोर करायची ठरवत असाल, तर खालील 12 स्थळं तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये असायलाच हवीत!  

गणपतीपुळे बीच आणि स्वयंभू गणपती मंदिर

गणपतीपुळेचं प्रमुख आकर्षण म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेलं स्वयंभू गणपती मंदिर. वाळूवरील स्वच्छ आणि शांत बीच, तसेच लाटांच्या आवाजात वसलेलं हे मंदिर भक्ती आणि निसर्गाचा सुंदर संगम आहे.

आरे-वारे बीच (Are-Ware Beach)

गणपतीपुळ्यापासून फक्त काही किलोमीटरवर असलेला हा बीच पर्यटकांपासून दूर शांततेचा अनुभव देतो. येथील सूर्यास्ताचं दृश्य अत्यंत मोहक असतं.

रत्नागिरी किल्ला (Ratnagiri Fort / Bhagwati Fort)

समुद्रकिनारी वसलेला हा ऐतिहासिक किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील वारसा जपतो. येथून दिसणारा अरबी समुद्राचा नजारा मन मोहून टाकतो.

मंडवी बीच (Mandavi Beach)

रत्नागिरी शहराजवळील हा बीच पर्यटकांसाठी लोकप्रिय आहे. येथील काळी वाळू, नारळाची झाडं आणि किनाऱ्यावरची गजबज तुम्हाला एक वेगळाच अनुभव देतात.

जयगड किल्ला (Jaigad Fort)

गणपतीपुळ्यापासून सुमारे 20 किमी अंतरावर असलेला हा किल्ला समुद्रावर नजर ठेवून बांधलेला आहे. इथून दिसणारा जयगड खाडीचा नजारा जबरदस्त आहे.

पावस (Pawas)

कवी केशवसुतांचं जन्मस्थान. येथील केशवसुत स्मारक आणि बीच शांततेत वेळ घालवण्यासाठी आदर्श आहेत. 

मालगुंड (Malgund)

  कवी केशवसुतांचं जन्मस्थान. येथील केशवसुत स्मारक आणि बीच शांततेत वेळ घालवण्यासाठी आदर्श आहेत.  

जयगड लाइटहाऊस (Jaigad Lighthouse)

या दीपगृहावरून दिसणारा समुद्र आणि सूर्यास्त पाहणं हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. फोटोग्राफीसाठी उत्तम ठिकाण.

देवगड (Devgad Fort & Beach)

सिंधुदुर्गच्या दिशेने थोडं पुढे गेलं, तर देवगड हा आंब्यांसाठी प्रसिद्ध भाग आणि सुंदर बीचसाठी ओळखला जातो.

आंबोळगड बीच (Ambolgad Beach)

जर तुम्हाला पर्यटकांच्या गर्दीपासून दूर राहायचं असेल, तर हा बीच सर्वोत्तम. स्वच्छ पाणी आणि शांत वातावरण इथे भेट देणं खास बनवतं.

