मुंबईत डोळ्यांच्या संसर्गाचे रुग्ण वाढले; तज्ज्ञांचा इशारा, डोळ्यात डोळे घालू नका वेळीच व्हा सावध!

Eye Infection Cases Surge in Mumbai: मुंबईत गेल्या काही दिवसांत डोळ्यांच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसत आहे. बदलत्या हवामानामुळे आणि वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे अनेकांना डोळे लाल होणे, खाज सुटणे आणि पाणी येणे यांसारखी त्रासदायक लक्षणे जाणवत आहेत.  

Tejashree Gaikwad | Nov 19, 2025, 11:09 AM IST
मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून डोळ्यांच्या संसर्गाचे रुग्ण झपाट्याने वाढू लागले आहेत. हवामानातील सततचे बदल, धूळकणांची वाढ आणि उष्णतेतील चढ-उतार यांमुळे डोळ्यांवर ताण येत असून संसर्गाचा धोका वाढल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. शहरातील अनेक नागरिक डोळे लाल होणे, खाज सुटणे, पाणी वाहणे, सूज येणे अशा तक्रारींसह रुग्णालयात धाव घेत आहेत.  

महापालिकेचा दावा ,साथीचा उद्रेक नाही

मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी सांगितले की, या काळात डोळ्यांच्या संसर्गाची काही प्रकरणे नेहमीच दिसतात, परंतु याला ‘साथ’ म्हणण्याइतका मोठा फैलाव झालेला नाही. शहर आणि उपनगरांमध्ये संसर्ग वाढल्याची ठोस माहितीही उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कधी डॉक्टरांकडे धाव घेणे आवश्यक?

खालील लक्षणे दिसल्यास तात्काळ नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा: डोळ्यातून जास्त पू येणे दृष्टी धूसर होणे तीव्र वेदना

3–4 दिवसानंतरही सुधारणा न दिसणे

नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. शशी कपूर म्हणाले, “वातावरणातील बदलांचा परिणाम म्हणून रुग्णसंख्या वाढली आहे. संसर्ग हा प्रामुख्याने विषाणूजन्य असून संपर्कातून जलद पसरतो. त्यामुळे स्वच्छता आणि काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” त्यांच्या मते, रुग्णसंख्या वाढली असली तरी पॅनिक होण्यासारखी परिस्थिती नाही.

घरात संसर्ग पसरू नये म्हणून सावधानता

स्वतंत्र टॉवेल, रुमाल वापरा उशीचे कव्हर रोज बदला घरच्यांना डोळ्याला स्पर्श करू देऊ नका तज्ज्ञांकडून महत्त्वाची काळजी

स्वच्छता सर्वात आवश्यक

डोळे उकळून थंड केलेल्या पाण्याने दिवसातून 2–3 वेळा स्वच्छ धुवा. हात सतत साबणाने धुवा. डोळे चोळणे टाळा. 

घरातील वस्तू वेगळ्या ठेवा, बाहेर जाताना सनग्लासेस वापरा

टॉवेल, रुमाल, उशी फक्त स्वतःसाठी इतरांनी वापरू नयेत. प्रकाशाची संवेदनशीलता कमी होते आणि संसर्ग पसरू नये यासाठीही मदत होते.

स्क्रीन टाइम कमी ठेवा

मोबाइल, टीव्ही, लॅपटॉपचा वापर कमी करा आणि पुरेशी झोप घ्या. हवामानातील अस्थिर बदलांमुळे हा संसर्ग पसरत आहे. योग्य काळजी घेतल्यास तो सहज नियंत्रणात राहू शकतो, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

