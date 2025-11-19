मुंबईत डोळ्यांच्या संसर्गाचे रुग्ण वाढले; तज्ज्ञांचा इशारा, डोळ्यात डोळे घालू नका वेळीच व्हा सावध!
Eye Infection Cases Surge in Mumbai: मुंबईत गेल्या काही दिवसांत डोळ्यांच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसत आहे. बदलत्या हवामानामुळे आणि वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे अनेकांना डोळे लाल होणे, खाज सुटणे आणि पाणी येणे यांसारखी त्रासदायक लक्षणे जाणवत आहेत.
Tejashree Gaikwad | Nov 19, 2025, 11:09 AM IST
मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून डोळ्यांच्या संसर्गाचे रुग्ण झपाट्याने वाढू लागले आहेत. हवामानातील सततचे बदल, धूळकणांची वाढ आणि उष्णतेतील चढ-उतार यांमुळे डोळ्यांवर ताण येत असून संसर्गाचा धोका वाढल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. शहरातील अनेक नागरिक डोळे लाल होणे, खाज सुटणे, पाणी वाहणे, सूज येणे अशा तक्रारींसह रुग्णालयात धाव घेत आहेत.
महापालिकेचा दावा ,साथीचा उद्रेक नाही
कधी डॉक्टरांकडे धाव घेणे आवश्यक?
3–4 दिवसानंतरही सुधारणा न दिसणे
घरात संसर्ग पसरू नये म्हणून सावधानता
स्वच्छता सर्वात आवश्यक
