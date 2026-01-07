English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • F1 स्टार मायकल शुमाकरचं निधन? जगभरात फॉर्म्युला वनवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ, नेमकं काय घडलं?

F1 स्टार मायकल शुमाकरचं निधन? जगभरात 'फॉर्म्युला वन'वर जीवापाड प्रेम करणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ, नेमकं काय घडलं?

Michael Schumacher News : कार रेसिंगमधील अतिशय अनोखा विक्रम करणाऱ्या आणि जागतिक स्तरावर कमालीचा लोकप्रिय असणाऱ्या फॉर्म्युला 1 रेसिंगमधील स्टार, शुमाकरचं निधन? खळबळ माजवणारं एक वृत्त समोर आलं आणि...   

Jan 07, 2026, 08:26 AM IST
1/8

एखादी बातमी

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

Michael Schumacher News : सोशल मीडियाच्या वर्तुळामध्ये एखादं वृत्त, एखादी बातमी, एखादी चर्चा इतकी प्रचंड वेगानं इतरांपर्यंत पोहोचते, की त्यावर विचार करण्याचा वेळसुद्धा अनेकांना मिळत नाही. असाच काहीसा प्रकार सध्या जागतिक स्तरावरील लोकप्रिय क्रीडावर्तुळात घडला आहे. जिथं एका बातमीनं जगभरात खळबळ माजली.   

2/8

मायकर शुमाकरचं निधन

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

ही बातमी म्हणजे, F1 अर्थात फॉर्म्युला 1 कार रेसिंगमध्ये अनभिषित्त बादशाहा असणाऱ्या मायकर शुमाकरचं निधन. हे वृत्त समोर आलं आणि शुमाकरवर प्रेम करणारे असंख्य चाहते हळहळले. त्याच्यासाठी श्रद्धांजली लिहू लागले.   

3/8

दिग्गज लेखक मायकल शुमाकर

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

सोशल मीडियावर शुमाकरच्या आठवणींना पूर आला आणि काही क्षणांतच या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. शुमाकरचं निधन झालं खरं, पण ता 'तो' अर्थात लोकप्रिय F1 रेसर मायकल शुमाकर नसून, हे आहेत अमेरिकेतील दिग्गज लेखक मायकल शुमाकर. एकाच नावामुळं चाहत्यांना हे वृत्त पाहताच F1 च्या शुमाकरचं निधन झाल्याचं वृत्त वाटलं आणि त्यांनी हळहळ व्यक्त केली. 

4/8

लेखनशैली

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

29 डिसेंबर रोजी विस्कॉन्सिन (अमेरिका) इथं प्रख्यात लेखक मायकल शुमाकर यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांची मुलगी एमिली जॉय शुमाकरनं त्याबाबतची माहिती दिली, मात्र मृत्यूचं कारण अद्याप समोर येऊ शकलं नाही. शुमाकर हे त्यांच्या आत्मचरित्रपर लेखनशैलीसाठी प्रसिद्ध होते. फिल्ममेकर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, रॉक म्यूज़िक लीजेंड एरिक क्लॅप्टन आणि बीट कवि एलन गिन्सबर्ग यांच्यावरील पुस्तकं लिहिली. 

5/8

खरा घोळ

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

खरा घोळ तिथंच झाला, जेव्हा सोशल मीडिया, इंटरनेटवर नेटकऱ्यांनी पूर्ण वृत्त आणि माहिती न वाचता केवळ नाव पाहूनच एफ1 रेसर शुमाकरचंच निधन झाल्याचं समजून त्याला श्रद्धांजली वाहण्यास सुरुवात केली. नेटकऱ्यांचा यावर विश्वासत बसला की खरंच रेसिंगस्टार शुमाकरचं निधन झालं. पण, प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. 

6/8

अपघात

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

डिसेंबर 2013 मध्ये फ्रान्समध्ये मेरिबेल इथं स्किइंग करताना मायकल शुमाकरचा भीषण अपघात झाला. यादरम्यान डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळं मेडिकल कोमामध्ये गेलेला हा मेगास्टार प्रसिद्धीपासून दूरच राहिला.   

7/8

वास्तव्य

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

सध्या शुमाकर स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हाच्या किनारी असणाऱ्या एका खास घरात तो वास्तव्यास असून, इथं एक वैद्यकीय पथक 24*7 त्याची काळजी घेत असतं. 

8/8

सांगण्याचा मुद्दा...

F1 Formula One Racing Champion Michael Schumacher Death Hoax

सांगण्याचा मुद्दा हा की एफ1 स्टार मायकर शुमाकरचं निधन झालं नसून, त्याच्या प्रकृतीची काळजी एक पथक घेत आहे. शिवाय सोशल मीडियावरील वृत्तांची पडताळणी आणि सविस्तर माहिती न मिळवता त्यावर व्यक्त होऊ नका असाच संदेश या प्रकरणातून समोर येत आहे.   

