F1 स्टार मायकल शुमाकरचं निधन? जगभरात 'फॉर्म्युला वन'वर जीवापाड प्रेम करणाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ, नेमकं काय घडलं?
Michael Schumacher News : कार रेसिंगमधील अतिशय अनोखा विक्रम करणाऱ्या आणि जागतिक स्तरावर कमालीचा लोकप्रिय असणाऱ्या फॉर्म्युला 1 रेसिंगमधील स्टार, शुमाकरचं निधन? खळबळ माजवणारं एक वृत्त समोर आलं आणि...
Sayali Patil | Jan 07, 2026, 08:26 AM IST
सोशल मीडियावर शुमाकरच्या आठवणींना पूर आला आणि काही क्षणांतच या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. शुमाकरचं निधन झालं खरं, पण ता 'तो' अर्थात लोकप्रिय F1 रेसर मायकल शुमाकर नसून, हे आहेत अमेरिकेतील दिग्गज लेखक मायकल शुमाकर. एकाच नावामुळं चाहत्यांना हे वृत्त पाहताच F1 च्या शुमाकरचं निधन झाल्याचं वृत्त वाटलं आणि त्यांनी हळहळ व्यक्त केली.
29 डिसेंबर रोजी विस्कॉन्सिन (अमेरिका) इथं प्रख्यात लेखक मायकल शुमाकर यांचं वयाच्या 75 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांची मुलगी एमिली जॉय शुमाकरनं त्याबाबतची माहिती दिली, मात्र मृत्यूचं कारण अद्याप समोर येऊ शकलं नाही. शुमाकर हे त्यांच्या आत्मचरित्रपर लेखनशैलीसाठी प्रसिद्ध होते. फिल्ममेकर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, रॉक म्यूज़िक लीजेंड एरिक क्लॅप्टन आणि बीट कवि एलन गिन्सबर्ग यांच्यावरील पुस्तकं लिहिली.
