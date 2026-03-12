English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Fact Check : महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG चा पुरवठा पूर्णपणे बंद; तुम्हाला आलेला हा मेसेज खरा की खोटा?

Fact Check : महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG चा पुरवठा पूर्णपणे बंद; तुम्हाला आलेला हा मेसेज खरा की खोटा?

Fact Check : इराणवर इस्रायल- अमेरिकेनं केलेला आघात इतका मोठा होता की या देशानंही हल्ल्याचं जशास तसं उत्तर दिलं. यानंतर संपूर्ण जगावर युद्धजन्य परिस्थितीचे एक ना अनेक परिणाम झाले. अगदी महाराष्ट्रसुद्धा या आगीत होरपळताना दिसला. पण...   

Sayali Patil | Mar 12, 2026, 11:29 AM IST
twitter
1/8

इस्रायल- अमेरिका इराण

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

Fact Check : इस्रायल- अमेरिकेनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आखाती देशांमध्ये प्रचंड तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. याच तणावादरम्यान जगभरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाला, गॅस पुरठासुद्धा प्रभावित झाला. 

twitter
2/8

युद्धाच्या झळा

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

भारतालासुद्धा आखाती देशांमधील युद्धाच्या झळा सोसाव्या लागल्या. इतकंच काय, तर देशात लागू करण्यात अत्यावशक सेवा कायद्यामुळं चिंतेत अधिक भर पडल्याचं पाहायला मिळालं.   

twitter
3/8

एपलीजी तुटवडा

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

एपलीजीच्या तुटवड्यामुळं देशासह महाराष्ट्रातही एलपीजी गॅस वापरावर अनेक निर्बंध आले असून शासनानं भविष्यातील संकट ओळखता आतापासूनच सावधगिरीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचदरम्यान एका मेसेजनं सामन्यांच्याही चिंतेत भर घातली. 

twitter
4/8

एलपीजी

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

महाराष्ट्रात व्यावसायिक वापरातील एलपीजी गॅसपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा एक मेसेज काहींच्या मोबाईलवर आला आणि चर्चांना उधाण आलं. 

twitter
5/8

मेसेज

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

अनेकांच्याच सोशल मीडिया वॉलवर हा मेसेज दिशाभूल करणारा असून, अशा फसव्या मेसेजला बळी पडू नये हा सावधगिरीचा इशारा महाराष्ट्र शासनानं नागरिकांना दिला आहे. 

twitter
6/8

गॅस पुरवठा

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

फक्त मेसेजच नव्हे, तर सोशल मीडियावर महाराष्ट्रातील गॅस पुरवठा बंद करण्यात आल्याचा दावा करणारा मेसेजही व्हायरल होत आहे. ज्यामुळं नागरिकांमध्ये काहीसा गोंधळसुद्धा पाहायला मिळत आहे. 

twitter
7/8

व्हायरल होणारा मेसेज

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

मात्र, हा गोंधळ पाहता व्हायरल होणारा मेसेज, पोस्ट किंवा तत्सम माहिती दिशाभूल करणारी असून, सध्या केंद्रानं सर्वच राज्यांना व्यावसायिक गॅसऐवजी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना केल्या असल्याचं राज्य शासनानं स्पष्ट केलं.   

twitter
8/8

राज्य शासनाची पोस्ट

fact check commercial gas cylinder supply stopped in Maharashtra viral message

'भू-राजकीय परिस्थिती आणि केंद्र सरकारचे निर्देश यांच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भातील प्राधान्यक्रमात तात्पुरता बदल होऊ शकतो. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे.' असं राज्य शासनाच्या पोस्टमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?

पुढील अल्बम

UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?

UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी?

UPI Appsवर सायबर अटॅकचा धोका, सिम-बाइंडींग यंत्रणाही ठरणार अपयशी? 8
Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...

Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...

Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण... 7
IPL 2026 चं अर्धचं वेळापत्रक का जाहीर करण्यात आलंय? BCCI ची प्लॅनिंग नेमकी कोणामुळे फसली?

IPL 2026 चं अर्धचं वेळापत्रक का जाहीर करण्यात आलंय? BCCI ची प्लॅनिंग नेमकी कोणामुळे फसली?

IPL 2026 चं अर्धचं वेळापत्रक का जाहीर करण्यात आलंय? BCCI ची प्लॅनिंग नेमकी कोणामुळे फसली? 8
61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा!

61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा!

61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा! 8