Gautam Buddha on Mars : NASA ला खरंच मंगळावर दिसली 'भगवान गौतम बुद्ध' यांची झलक? सत्य काय?
Gautam Buddha on Mars : मंगळ ग्रहानं कायमच संशोधकांपासून ते अंतराळ संशोधन संस्थांपर्यंत सर्वांनाच कमालीचं पेचात टाकलं आहे. या ग्रहावर नेमकी काय स्थिती आहे, तिथं कधी सजीवांचं अस्तित्व होतं का इथपासून कैक प्रश्नही आजवर अनेकदा उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यातच ही एक लक्षवेधी चर्चा...
Sayali Patil | Sep 11, 2025, 12:14 PM IST
प्रचंड मोठी शिळा
क्युरिऑसिटी रोवर
चेहरा
चेहऱ्यासारखा आकार
पिरॅमिडसारखा आकार
वृक्षासम आकृती
