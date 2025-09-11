English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gautam Buddha on Mars : NASA ला खरंच मंगळावर दिसली 'भगवान गौतम बुद्ध' यांची झलक? सत्य काय?

Gautam Buddha on Mars : मंगळ ग्रहानं कायमच संशोधकांपासून ते अंतराळ संशोधन संस्थांपर्यंत सर्वांनाच कमालीचं पेचात टाकलं आहे. या ग्रहावर नेमकी काय स्थिती आहे, तिथं कधी सजीवांचं अस्तित्व होतं का इथपासून कैक प्रश्नही आजवर अनेकदा उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यातच ही एक लक्षवेधी चर्चा...   

Sayali Patil | Sep 11, 2025, 12:14 PM IST
twitter
1/8

प्रचंड मोठी शिळा

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

'यूएफओ साइटिंग्स डेली'त करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार मंगळ ग्रहावर भगवान गौतम बुद्धांसम भासणारी एक प्रचंड मोठी शिळा आहे. नासाच्या 'क्युरिऑसिटी रोव्हरनं' हे फोटो टीपले असून, त्यामध्ये एक मूर्तीस्वरुप रचना अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. 

twitter
2/8

क्युरिऑसिटी रोवर

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

क्युरिऑसिटी रोवरनं अशी एखादी झलक टीपण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीसुद्धा नासाच्या या रोवरनं अनेक फोटो टीपले असून, मंगळावर घिरट्या घालणाऱ्या एका वृक्षाचा फोटोसुद्धा रोवरनं टीपला आहे. 

twitter
3/8

चेहरा

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

UFO Sightings Daily च्या माहितीनुसार रोवरनं टीपलेल्या या फोटोंमध्ये दिसणाऱ्या मूर्तीचा चेहरा उजवीकडे वळलेला दिसत आहे. याशिवाय या मूर्तीचं शिर, खांदेसुद्धा यामध्ये दिसत आहे. 

twitter
4/8

चेहऱ्यासारखा आकार

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

1976 मध्ये वायकिंग 1 मोहिमेअंतर्गत मंगळ ग्रहावरून असाच एक फोटो समोर आला होता, ज्यामध्ये एक चेहऱ्यासारखा आकार दिसला होता. जुलै 1976 मध्ये वायकिंग 1 नं मंगळावरील काही डोंगरांची छाया टीपली जी मानवी चेहऱ्यासारखी भासत होती.   

twitter
5/8

पिरॅमिडसारखा आकार

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

क्युरिऑसिटी रोवरनं मंगळावर गिझाच्या पिरॅमिडसारखा आकार दिसणारे काही फोटोसुद्धा टीपले होते, ज्यामुळं या ग्रहावर एलियन किंवा तत्सम प्रजातींच्या अस्तित्वासंदर्भातील कुतूहलावर भर दिला. 

twitter
6/8

वृक्षासम आकृती

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

2010 मध्ये मंगळ ग्रहावर एका वृक्षासम आकृती टीपण्यात आली होती. HiRISE  नावाच्या सर्वाधिक क्षमतेच्या कॅमेरानं ही छाया टीपली होती.   

twitter
7/8

वायकिंग लँडरचा डेटा

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

दरम्यान 2014 मध्ये नासाचे माजी कर्मचारी जॅकी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार ते जेव्हा वायकिंग लँडरचा डेटा डाऊनलोड करत होते तेव्हा लाईव्ह व्हिडीओमध्ये काही मानवी आकृत्यासुद्धा पाहण्यात आल्या होत्या. 

twitter
8/8

खडकाळ आकृती

nasa curiosity rover found Gautam Buddha

2015 मध्ये याच क्युरिऑसिटी रोवरनं मंगळावर टीपलेल्या फोटोमध्ये एका खडकाळ आकृतीवर उभी असून या फोटोनंही अनेकांच्या कुतूहलात भर घातली होती.   

twitter
पुढील
अल्बम

‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, '2 ते 3...'

पुढील अल्बम

‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, &#039;2 ते 3...&#039;

‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, '2 ते 3...'

‘..पण तेव्हा मी पकडले गेले’, आईच्या फोनमुळे मराठी अभिनेत्रीचं ब्रेकअप! कबुली देत म्हणाली, '2 ते 3...' 10
&#039;पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...&#039; 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट?

'पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...' 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट?

'पृथ्वीवर मनुष्य नव्हे तर...' 8 हात-पायांचा समुद्री प्राण्याचे असेल राज्य; वैज्ञानिकांच्या भविष्यवाणीने जगभरात अलर्ट? 10
नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं....

नेपाळमध्ये मुलींच्या तस्करीचा काळा बाजार; दर वर्षी इतक्या मुलींना विकलं जातं.... 11
पृथ्वीवरील &#039;अमर&#039; माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत

पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत

पृथ्वीवरील 'अमर' माणूस सापडला? सहा वेळा मृत घोषित करुनही परतलाय जिवंत 9