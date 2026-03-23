आता 14.20 किलोऐवजी मिळणार फक्त 10 किलोचा सिलेंडर? LPG सिलेंडरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय?

Shivraj Yadav | Mar 23, 2026, 07:11 PM IST
LPG Cylinder in India: मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि अमेरिका व इराण यांच्यातील सतत सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता थेट सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचत आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी इराणने बंद केली असल्याने भारतातील तेल, गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.   

देशांतर्गत एलपीजीचा (LPG) साठा वेगाने कमी होत असल्याने सरकारी तेल कंपन्या सध्या पर्यायी आपत्कालीन योजनांवर काम करत आहेत.  

एलपीजी सिलिंडर्समधील गॅसचं प्रमाण कमी केलं जाणार?

यादरम्यान, एलपीजी सिलिंडर्समधील गॅसचं प्रमाण कमी करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. प्रस्तावित योजनेनुसार, साठा मर्यादित असल्याने जास्तीत जास्त घरांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्समधील गॅसचं प्रमाण कमी केलं जाणार आहे.   

सरकारकडून निवेदन जारी

साधारणपणे एका सिलेंडरमध्ये 14.2 किलोग्राम गॅस असतो, जो कमी करुन सुमारे 10 किलोग्राम करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. तथापि, या संदर्भात सरकारने आता एक निवेदन जारी केलं आहे.

खरंच एलपीजी 10 किलोंचा होणार का?

वृत्तांनुसार, 14.20 किलोच्या प्रमाणित एलपीजी सिलिंडरमध्ये 10 किलो गॅस पुरवण्याबाबतच्या एका प्रस्तावाचा विचार केला जात आहे. तथापि, सरकारने हे रिपोर्ट दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. 

अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचं आवाहन

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान, सरकारने सिलिंडरचा आकार 14 किलोवरून 10 किलोपर्यंत कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, असा कोणताही विचार किंवा प्रस्ताव नाही. तसेच, अशा अफवांकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहनही सरकारने जनतेला केले आहे.  

भारत एलपीजीपैकी 60 टक्के साठा आयात करतो का?

भारत आपल्या एकूण एलपीजी (LPG) गरजेपैकी अंदाजे 60 टक्के साठा आयात करतो आणि या पुरवठ्यापैकी सुमारे 90 टक्के भाग आखाती देशांतून येतो. सध्याच्या परिस्थितीत, या पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. 

भारतात केवळ दोन जहाजे दाखल

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावामुळे, अलीकडच्या काळात आखाती प्रदेशातून भारतात एलपीजीची वाहतूक करणारी जहाजे (shipments) अत्यंत कमी प्रमाणात पोहोचू शकली आहेत. अगदी गेल्या आठवड्यातही, भारतात केवळ दोन जहाजे दाखल झाली; त्यातून सुमारे 92 हजार 700 टन एलपीजी आणला गेला होता. एलपीजीची ही साठा संपूर्ण देशाच्या केवळ एका दिवसाच्या वापराइतकाच आहे. शिवाय, एलपीजीची वाहतूक करणारी भारताची अनेक टँकर जहाजे सध्या अडकून पडली आहेत.  

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट! 8
&#039;धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ? 8
नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो?

नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो?

नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो? 9
SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा? 9