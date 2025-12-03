English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घराबाहेर लाल पाण्याची बाटली ठेवल्याने कुत्रे घाबरतात? खरं की खोटं, विज्ञान काय सांगते?

तुम्ही अनेकदा बघितलं असेल की घराबाहेर लाल रंगाच्या बाटल्या पाहिल्या असतील. भटक्या कुत्र्यांना पळवण्यासाठी या बाटल्या बाहेर ठेवल्या जातात. पण खरंच याचा काही उपयोग होतो का? 

Mansi kshirsagar | Dec 03, 2025, 06:10 PM IST
गेल्या काही वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याच्या घटना समोर आल्यात. 

 भटक्या कुत्र्यांच्या या त्रासावर प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जातात. मात्र तरीही हा त्रास काही कमी होताना दिसत नाही. 

भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासावर उपाय म्हणून अनेकजण घराबाहेर लाल रंगाचे पाणी ठेवतात. तर, असा दावा केला जातो की, लाल रंगामुळं कुत्रे घाबरतात. पण या दाव्यामागील तथ्य जाणून घेऊयात. 

नागरिकांचा असा समज आहे की, लाल रंगाच्या पाण्याच्या बाटल्या घराबाहेर टांगल्या तर कुत्रे घाण करत नाहीत किंवा गोंधळ घालत नाही. मात्र हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. 

कुत्रे हे प्रत्यक्षात रंगांधळे असतात. ते मनुष्याप्रमाणे रंग पाहू शकत नाहीत. ते फक्त तीन रंग पाहू शकतात

कुत्र्यांना निळा, पिवळा आणि तपकिरी हे रंगच पाहू शकतात. कुत्र्यांना लाल रंगच अजिबात दिसत नाही.   

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार लाल पाण्याच्या बॉटल कुत्र्यांना दूर ठेवतात हा दावा खोटा आहे. विज्ञान या दाव्याला समर्थन देत नाही. 

प्रत्यक्षात मात्र कुत्रे दृष्टीपेक्षा त्यांची श्रवणशक्ती व वास घेण्याची क्षमता जास्त चांगली असते. ते त्यावर जास्त अवलंबून असतात.   

