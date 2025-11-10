कतरिना आई झाल्याच्या पोस्टवर Ex-BF सलमानचा विकीला खोचक सल्ला? म्हणाला, 'सर्व खाजगी गोष्टी...'
Vicky Kaushal Katrina Kaif Baby News Salman Khan Comment: कतरिना आणि सलमान खान अनेक वर्ष रिलेशनमध्ये होते. मात्र नंतर दोघांचं नातं फिस्कटल्याने कतरिनाने विकीशी लग्न केलं. आता कतरिनाला मुलगा झाल्यानंतर त्या पोस्टवर सलमानची कमेंट लक्ष वेधून घेतेय. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 10, 2025, 09:46 AM IST
विकी-कतरिनाच्या पोस्टवर सलमानची कमेंट?
सर्वात डॅशिंग कपल
लाखो चाहत्यांना धक्का
नव्या पाहुण्याचं आगमन
पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस
अनेक वर्ष प्रेमसंबंध
सलमानच्या कमेंटमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
सलमानच्या नावाने व्हायरल होत असलेल्या या स्क्रीनशॉटमध्ये सलमानच्या खात्यावरुन विकीने शेअर केलेल्या मुलाच्या जन्माची माहिती देणाऱ्या पोस्टवर त्याला खोचक सल्ला दिला आहे. कतरिनाने मुलाला जन्म दिल्याच्या विकीच्या पोस्टवर सलमानने, "मित्रा, इंटरनेटवर या सर्व खाजगी गोष्टी पोस्ट करू नको!" असं म्हटल्याचं दिसत आहे.
कमेंट झाली व्हायरल
