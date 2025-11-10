English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कतरिना आई झाल्याच्या पोस्टवर Ex-BF सलमानचा विकीला खोचक सल्ला? म्हणाला, 'सर्व खाजगी गोष्टी...'

Vicky Kaushal Katrina Kaif Baby News Salman Khan Comment: कतरिना आणि सलमान खान अनेक वर्ष रिलेशनमध्ये होते. मात्र नंतर दोघांचं नातं फिस्कटल्याने कतरिनाने विकीशी लग्न केलं. आता कतरिनाला मुलगा झाल्यानंतर त्या पोस्टवर सलमानची कमेंट लक्ष वेधून घेतेय. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 10, 2025, 09:46 AM IST
विकी-कतरिनाच्या पोस्टवर सलमानची कमेंट?

विकी कौशल आणि कतरिना कैफ आई-वडील झाल्याच्या पोस्टवर सलमान खानने कमेंट केल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. या कमेंटमध्ये नक्की आहे काय याबद्दलच आपण जाणून घेणार आहोत.

सर्वात डॅशिंग कपल

अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूडमधील सर्वात डॅशिंग कपल म्हणून ओळखले जातात. परफेक्ट लूक आणि स्टाईलने या जोडप्याने अनेक सेलिब्रिटी कपल्सला लोकप्रियतेच्या बाबतीत मागे टाकले आहे.

लाखो चाहत्यांना धक्का

बॉलिवूडमधील या जोडप्याने 2021 मध्ये सोशल मीडियावर लग्नाचे फोटो पोस्ट करून त्यांच्या लाखो चाहत्यांना धक्का दिला होता.  

नव्या पाहुण्याचं आगमन

अलीकडेच, विकी आणि कतरिनाच्या कुटुंबात एका नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. 7 नोव्हेंबर रोजी, या जोडप्याला पुत्ररत्नप्राप्ती झाली.

पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस

आपल्याला मुलगा झाल्याची घोषणा विकी आणि कतरिनाने त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर केली. विकी आणि कतरिना पालक झाल्याची आनंदाची बातमी ऐकताच, त्यांच्या मित्रांनी आणि चाहत्यांनी पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस पाडला. या सर्वांमध्ये, सोशल मीडियावर एक स्क्रीनशॉट वेगाने व्हायरल होतोय.  

अनेक वर्ष प्रेमसंबंध

खरं तर, व्हायरल स्क्रीनशॉटमध्ये सलमान खानने विकी आणि कतरिनाच्या पोस्टवर केलेली कमेंट केल्याचं दिसत आहे. सलमान आणि कतरिना यांचे अनेक वर्ष प्रेमसंबंध होते. मात्र नंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं आणि कतरिनाने विकीशी लग्न केलं. त्यामुळेच कतरिनाला मुलगा झाल्यानंतर सलमानने कमेंट केल्याचा स्क्रीनशॉट चर्चेत आहे.  

सलमानच्या कमेंटमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

सलमानच्या नावाने व्हायरल होत असलेल्या या स्क्रीनशॉटमध्ये सलमानच्या खात्यावरुन विकीने शेअर केलेल्या मुलाच्या जन्माची माहिती देणाऱ्या पोस्टवर त्याला खोचक सल्ला दिला आहे. कतरिनाने मुलाला जन्म दिल्याच्या विकीच्या पोस्टवर सलमानने, "मित्रा, इंटरनेटवर या सर्व खाजगी गोष्टी पोस्ट करू नको!" असं म्हटल्याचं दिसत आहे.

कमेंट झाली व्हायरल

सलमानने ही कमेंट केल्याचा स्क्रीनशॉट व्हायरल होताच, अनेकांनी त्यावर कमेंट करायला सुरुवात केली, तर अनेकांनी तो पुन्हा शेअर करत व्हायरल केला. पण सलमान खानने खरोखरच ही कमेंट केली का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.  

ही कमेंट खरी की खोटी?

जर तुम्ही सलमान खानच्या कमेंटचा व्हायरल स्क्रीनशॉट नीट पाहिला तर तुम्हाला दिसेल की तो बनावट आहे. सलमानची कमेंट पूर्णपणे खरी वाटत असली तरी, जर तुम्ही विकी आणि कतरिनाचे इंस्टाग्रामवरील सोशल मीडिया अकाउंट तपासले तर तुम्हाला ही कमेंट कुठेही सापडणार नाही. त्यामुळे सलमानच्या कमेंटचा हा स्क्रीन शॉट कोणीतरी खोडसाळपणे तयार केल्याचं उघड होत आहे.  

अनेक सेलिब्रिटींनी केलं अभिनंदन

दरम्यान, प्रियांका चोप्रा, कृती सॅनन, ईशान खट्टर, करीना कपूर, परिणीती चोप्रा, माधुरी दीक्षित आणि रणवीर सिंग यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी विकी आणि कतरिनाच्या पोस्टवर कमेंट करून त्यांचे अभिनंदन केले आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

