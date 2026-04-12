"नातेवाईकांनी माझा विनयभंग..." प्रसिद्ध नृत्यांगना-अभिनेत्रीने केलं धक्कादायक सत्य उघड

Relatives Molested Famous Dancer Actress: बॉलिवूडची प्रसिद्ध नृत्यांगना, कोरियारग्राफर आणि अभिनेत्रीने नुकतेच तिच्या आयुष्याशी संबंधित काही कटू अनुभव शेअर केले आहेत. तिने अनेक खुलासे केले आहेत.   

Tejashree Gaikwad | Apr 12, 2026, 12:28 PM IST
बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध नृत्यांगना, कोरिओग्राफर आणि अभिनेत्री शक्ती मोहन सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तीच्या एखाद्या परफॉर्मन्समुळे नव्हे, तर तिने तिच्या  आयुष्यातील काही अतिशय वैयक्तिक आणि वेदनादायक अनुभव उघडपणे मांडल्यामुळे. चला अधिक सविस्तपणे जाणून घेऊयात...   

एका मुलाखतीदरम्यान शक्तीने आपल्या बालपणापासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल प्रामाणिकपणे बोलताना अनेक धक्कादायक गोष्टी सांगितल्या. तिने  सांगितले की लहानपणी, अवघ्या चार वर्षांच्या वयात तिचा गंभीर अपघात झाला होता. या अपघातात तिचा पाय आणि पाठ दुखावली होती, ज्यामुळे तिला  तब्बल सात महिने अंथरुणाला खिळून राहावे लागले. इतकेच नव्हे, तर तिला चालण्याची क्षमता देखील काही काळासाठी हरवून बसल्या होत्या. मात्र, तिच्या  आईच्या काळजीमुळे आणि पाठिंब्यामुळे ती  पुन्हा उभी राहू शकली.   

दिल्लीत कॉलेजला जात असताना सार्वजनिक ठिकाणी तिला अनेकदा छेडछाडीचा सामना करावा लागला, असेही तिने सांगितले. बसने प्रवास करताना अनेक वेळा अस्वस्थ करणारे अनुभव आले. तिने स्पष्ट केले की हे फक्त त्यांच्या बाबतीतच नव्हते, तर अनेक मुलींना अशा परिस्थितींना सामोरे जावे लागते. तिच्या  बहिणींनाही अशाच अनुभवांचा सामना करावा लागला होता.  

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, शक्तीने सांगितले की तिला लहानपणी काही नातेवाईकांकडूनही अयोग्य वागणूक सहन करावी लागली. त्या वेळी ती खूप लहान असल्यामुळे तिला नेमकं काय घडत आहे, याची पूर्ण जाणीव नव्हती. पण मोठ्या झाल्यानंतर जेव्हा तिने या गोष्टी समजून घेतल्या, तेव्हा तिने आपल्या मोठ्या बहिणी नीती मोहनशी याबद्दल बोलले. तेव्हा समजले की तिच्या इतर बहिणींनाही असेच कडू अनुभव आले होते.  

तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना शक्तीने अभिनेता आणि होस्ट राघव जुयालसोबतच्या नात्याबद्दलही स्पष्टता दिली. अनेकदा तिचे नाव राघवसोबत जोडले गेले, पण तिने सांगितले की ते फक्त खूप चांगले मित्र आहेत. त्याच्यात त्यापलीकडे कोणतेही नाते नाही.  

कामाच्या बाबतीतही तिने काही गैरसमज दूर केले. एका चित्रपटात त्या कॅटरीना कैफ ती बॉडी डबल होती का>, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर तिने स्पष्ट केले की तिने फक्त कॅटरीनाला डान्स शिकवला होता, त्यापलीकडे काही नव्हते.  

कुटुंबाबद्दल बोलताना शक्तीने सांगितले की चार मुली असल्यामुळे तिच्या आई-वडिलांना समाजाकडून अनेक टोमणे ऐकावे लागले. मात्र, तिने कधीही त्याचा परिणाम आपल्या मुलांच्या संगोपनावर होऊ दिला नाही. उलट, तिने आपल्या सर्व मुलींना नेहमीच प्रोत्साहन दिले. त्यामुळेच आज शक्ती आणि तिच्या बहिणी यशस्वी ठरल्या आहेत.  

सध्या शक्ती मोहन आपल्या आयुष्यात स्वतंत्रपणे जगत आहे. तिला एकटेपण आवडतो, असे तिने सांगितले. काही वेळा तिला प्रेमसंबंधात निराशा आली होती, पण त्या अनुभवांनंतर तिने स्वतःसोबत वेळ घालवण्याला अधिक महत्त्व दिले.  

करिअरच्या दृष्टीने पाहता, तिने ‘डान्स इंडिया डान्स’ हा रिअॅलिटी शो जिंकून आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने कोरिओग्राफी, लाईव्ह परफॉर्मन्स आणि म्युझिक व्हिडीओजच्या माध्यमातून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.    

एकूणच, शक्ती मोहन हिने आपल्या आयुष्यातील चढ-उतारांना सामोरे जात स्वतःला सिद्ध केले आहे. तिच्या या प्रवासातून अनेकांना प्रेरणा मिळू शकते.    

Birthday Special: 1 ते 11 या प्रत्येक क्रमांकावर फलंदाजी करणारे एकमेव भारतीय क्रिकेटपटू, पहिल्या कसोटी विजयाचे श्रेय याच खेळाडूला

दुप्पट पैसा कमावण्याचा राजमार्ग! प्रॉपर्टीमध्ये बिनधास्त करा गुंतवणूक; 'या' 7 शहरांना आहे सर्वाधिक पसंती, मुंबई कितव्या क्रमांकावर?

IPL : या खेळाडूंच्या नावावर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम

मुंबई ते बंगळुरु धावणार वंदे भारत स्लीपर; रेल्वे मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील; वाचा सर्व माहिती

