"नातेवाईकांनी माझा विनयभंग..." प्रसिद्ध नृत्यांगना-अभिनेत्रीने केलं धक्कादायक सत्य उघड
Relatives Molested Famous Dancer Actress: बॉलिवूडची प्रसिद्ध नृत्यांगना, कोरियारग्राफर आणि अभिनेत्रीने नुकतेच तिच्या आयुष्याशी संबंधित काही कटू अनुभव शेअर केले आहेत. तिने अनेक खुलासे केले आहेत.
Tejashree Gaikwad | Apr 12, 2026, 12:28 PM IST
एका मुलाखतीदरम्यान शक्तीने आपल्या बालपणापासून ते आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल प्रामाणिकपणे बोलताना अनेक धक्कादायक गोष्टी सांगितल्या. तिने सांगितले की लहानपणी, अवघ्या चार वर्षांच्या वयात तिचा गंभीर अपघात झाला होता. या अपघातात तिचा पाय आणि पाठ दुखावली होती, ज्यामुळे तिला तब्बल सात महिने अंथरुणाला खिळून राहावे लागले. इतकेच नव्हे, तर तिला चालण्याची क्षमता देखील काही काळासाठी हरवून बसल्या होत्या. मात्र, तिच्या आईच्या काळजीमुळे आणि पाठिंब्यामुळे ती पुन्हा उभी राहू शकली.
दिल्लीत कॉलेजला जात असताना सार्वजनिक ठिकाणी तिला अनेकदा छेडछाडीचा सामना करावा लागला, असेही तिने सांगितले. बसने प्रवास करताना अनेक वेळा अस्वस्थ करणारे अनुभव आले. तिने स्पष्ट केले की हे फक्त त्यांच्या बाबतीतच नव्हते, तर अनेक मुलींना अशा परिस्थितींना सामोरे जावे लागते. तिच्या बहिणींनाही अशाच अनुभवांचा सामना करावा लागला होता.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, शक्तीने सांगितले की तिला लहानपणी काही नातेवाईकांकडूनही अयोग्य वागणूक सहन करावी लागली. त्या वेळी ती खूप लहान असल्यामुळे तिला नेमकं काय घडत आहे, याची पूर्ण जाणीव नव्हती. पण मोठ्या झाल्यानंतर जेव्हा तिने या गोष्टी समजून घेतल्या, तेव्हा तिने आपल्या मोठ्या बहिणी नीती मोहनशी याबद्दल बोलले. तेव्हा समजले की तिच्या इतर बहिणींनाही असेच कडू अनुभव आले होते.
