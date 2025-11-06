English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
किर्तनकार इंदुरीकर महाराजांच्या लेकीच्या साखरपुड्याला तोबा गर्दी... जावई कोण? काय काम करतो? पाहा सोहळ्याचे Photos

Nivrutti Maharaj Indurikar Daughter Engagement Photos: आपल्या खुमासदार शैलीमध्ये समाजप्रबोधन करणारे किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्या मुलीचा साखरपुडा नुकताच पार पडला. या सोहळ्यातील काही खास फोटो सध्या चर्चेत आहेत. हेच खास इन्साइड फोटोज पाहूयात या गॅलरीतून...

Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 09:49 AM IST
1/12

इंदुरीकर महाराजांच्या लेकीचा साखरपुड्याचा थाट

indurikardaughter

आपल्या किर्तनामधून समाजप्रबोधन करतानाच खळखळून हसवणारे किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकरांच्या लेकीचा साखरपुडा नुकताच पार पडला. या सोहळ्याला मोठी गर्दी झाली होती. या सोहळ्यातील काही खास फोटो समोर आले आहेत. अनेक मान्यवर या सोहळ्याला हजर होते. इंदुरीकरांचा जावाई कोण आहे? तो काय करतो? पाहूयात...

2/12

इंदुरीकर महाराजांच्या कन्येचा साखरपुडा

indurikardaughter

प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदुरीकर महाराज यांची कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा साखरपुडा 4 नोव्हेंबर रोजी संगमनेर येथे पार पडला.   

3/12

इंदुरीकर महाराजांचे जावई कोण?

indurikardaughter

या कार्यक्रमात सर्वांचे लक्ष इंदुरीकर महाराजांचे जावई कोण याकडे लागले होते. इंदुरीकर महाराजांच्या जावयाचे नाव साहिल चिलप असे आहे.  

4/12

इंदुरीकर महाराजांचा जावई जुन्नरचा

indurikardaughter

साहिल चिलप पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील काटेडे येनेरे गावचे रहिवासी आहेत. ते सध्या नवी मुंबईत व्यवसायानिमित्त राहतात.   

5/12

इंदुरीकर महाराजांचा जावई करतो काय?

indurikardaughter

साहिल चिलप यांचा वडिलोपार्जित ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असून त्यांच्याकडे शेकडो वाहने आहेत.  

6/12

महाराजांना नाव कसं पडलं?

indurikardaughter

निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांचे मूळ नाव निवृत्ती काशीनाथ देशमुख आहे. ते अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील इंदोरी गावचे आहेत. याच गावावरून त्यांना इंदुरीकर महाराज हे नाव मिळाले.  

7/12

इंदुरीकरांनी बी.एस्सी. बीएड. पर्यंत शिक्षण घेतले

indurikardaughter

निवृत्ती महाराज इंदुरीकरांनी बी.एस्सी. बीएड. पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. त्यानंतर त्यांनी कीर्तनकार होण्याचा मार्ग निवडला आणि त्यात त्यांना मोठे यश मिळाले.   

8/12

महिला वर्गाची मोठ्या संख्येनं हजेरी

indurikardaughter

इंदुरीकरांनी महाराजांच्या मुलीच्या साखरपुडा सोहळ्याला स्थानिकांसहीत अनेक चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. मोठ्या संख्येनं महिला वर्गही हजर होता.  

9/12

विनोदी शैलीतून महाराष्ट्रात प्रबोधनाचे कार्य

indurikardaughter

इंदुरीकर महाराज आपल्या विनोदी शैलीतून महाराष्ट्रात प्रबोधनाचे कार्य करतात. त्यांचे कोट्यवधी चाहते आहेत. यातील अनेक चाहते त्यांच्या मुलीला आशीर्वाद देण्यासाठी साखरपुड्याच्या कार्यक्रमाला हजर होते.  

10/12

हॉल खचाखच भरला

indurikardaughter

जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी इंदुरीकरांनी महाराजांच्या मुलीच्या साखरपुड्याला उपस्थिती लावली होती. हॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून येत होती.  

11/12

राजकारण्यांची हजेरी

indurikardaughter

माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, खासदार राजाभाऊ वाजे आणि विधान परिषद आमदार सत्यजित तांबे उपस्थिती लावली होती.  

12/12

शेतकऱ्यांना केली मदत

indurikardaughter

मुलीच्या साखरपुड्यात कोणाचाही सत्कार न करता इंदुरीकर महाराजांनी सव्वा लाख रुपये रक्कम पूरग्रस्त निधीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिली.

