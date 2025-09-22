'एकदा तो माझ्या त्याच...', सचिन तेंडुलकरबरोबरच्या अफेरबद्दल मराठी अभिनेत्रीचा गौप्यस्फोट! 'लोक अजूनही..'
Marathi Actress On Her Affair With Sachin Tendulkar: सचिनच्या लग्नापूर्वी त्याचं या अभिनेत्रीशी अफेर होतं अशी चर्चा होती. या चर्चेबद्दल आता ही अभिनेत्री स्वत: त्यांच्या पहिल्या भेटीबद्दल उघडपणे बोलली आहे. तिने नेमकं काय सांगितलंय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 01:06 PM IST
अभिनेत्रीने अगदीच थेट उत्तर दिलं
गोष्ट सचिनच्या अफेअरची...
भारतात राजकारण, क्रिकेट आणि मनोरंजन क्षेत्र या तीन क्षेत्रांबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रासंदर्भातील कोणतीही चर्चा अगदी आवडीने केली जाते. त्यातही दोन क्षेत्र एकत्र आल्यास विचारायला नको. अशा विषयांवरील रुची अधिकच वाढते. असे अनेक क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्री आहेत ज्यांनी एकमेकांशी संसार थटला आहे. अगदी उदाहरण सांगायचं झालं तर विराट कोहली-अनुष्का शर्मा किंवा के. एल. राहुल आणि अथिया शेट्टीचं उदाहरण सांगता येईल. बरं या संसारीक जोडप्यांसोबतच अनेक कथित प्रेमकथाही चर्चेत असतात. अशीच एक गोष्ट आहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची...
सचिनच्या लग्नापूर्वीचा काळ
भारताचा महान क्रिकेटपटू आणि विक्रमांचाही विक्रम करणारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि बॉलिवूडमधील मराठमोळी अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकरच्या कथित अफेअरच्या जोरदार चर्चा काही दशकांपूर्वी रंगल्या होत्या. हा काळ होता सचिनच्या लग्नापूर्वीचा. मात्र आता याच कथित नात्यासंदर्भात स्वत: शिल्पाने खुलासा केला आहे.
तिनेच सांगितली सचिन कनेक्शनची गोष्ट
तू सचिन तेंडुलकरला डेट करत होतीस का?
शिल्पा शिरोडकर 'बिग बॉस 18' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमधून खासगी आणि प्रोफेशनल लाईफबाबत बऱ्याच गोष्टींवरील प्रश्नांची रोखठोक उत्तरं दिली आहेत. या मुलाखतीदरम्यान शिल्पाला थेट सचिन तेंडुलकरवरुन प्रश्न विचारण्यात आला. तू सचिन तेंडुलकरला डेट करत होतीस का? असा थेट प्रश्न शिल्पाला विचारण्यात आला.
सचिनला भेटण्याची इच्छा
सचिनबरोबरच्या कथित अफेवरबद्दलच्या या प्रश्नाला शिल्पाने अगदी शांतपणे उत्तर दिलं. तिचं आणि सचिनचं कनेक्शन काय आहे याबद्दल माहिती दिली. "सचिन आणि माझा चुलत भाऊ एकत्रच क्रिकेट खेळायचे. सचिन त्यावेळी मोठा क्रिकेटपटू म्हणून नावारुपास आला होता. तर माझा एक चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झालेला. त्यावेळी मी माझ्या भावाला, मला सचिनला भेटायचं आहे, असं सांगितले होतं," अशी कबुली शिल्पाने दिली.
दोघांची भेट कुठे झाली?
अफेअरच्या चर्चांबद्दल स्पष्टच बोलली
