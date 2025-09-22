English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'एकदा तो माझ्या त्याच...', सचिन तेंडुलकरबरोबरच्या अफेरबद्दल मराठी अभिनेत्रीचा गौप्यस्फोट! 'लोक अजूनही..'

Marathi Actress On Her Affair With Sachin Tendulkar: सचिनच्या लग्नापूर्वी त्याचं या अभिनेत्रीशी अफेर होतं अशी चर्चा होती. या चर्चेबद्दल आता ही अभिनेत्री स्वत: त्यांच्या पहिल्या भेटीबद्दल उघडपणे बोलली आहे. तिने नेमकं काय सांगितलंय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Sep 22, 2025, 01:06 PM IST
twitter
1/9

अभिनेत्रीने अगदीच थेट उत्तर दिलं

sachintendulkar

तू सचिनला डेट करत होतीस का? अभिनेत्रीने लग्नापूर्वीच्या पहिल्या भेटीबद्दल स्पष्टच सांगितलं. कोणी ही अभिनेत्री आणि ती काय म्हणाली? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

twitter
2/9

गोष्ट सचिनच्या अफेअरची...

sachintendulkar

भारतात राजकारण, क्रिकेट आणि मनोरंजन क्षेत्र या तीन क्षेत्रांबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रासंदर्भातील कोणतीही चर्चा अगदी आवडीने केली जाते. त्यातही दोन क्षेत्र एकत्र आल्यास विचारायला नको. अशा विषयांवरील रुची अधिकच वाढते. असे अनेक क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्री आहेत ज्यांनी एकमेकांशी संसार थटला आहे. अगदी उदाहरण सांगायचं झालं तर विराट कोहली-अनुष्का शर्मा किंवा के. एल. राहुल आणि अथिया शेट्टीचं उदाहरण सांगता येईल. बरं या संसारीक जोडप्यांसोबतच अनेक कथित प्रेमकथाही चर्चेत असतात. अशीच एक गोष्ट आहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची...  

twitter
3/9

सचिनच्या लग्नापूर्वीचा काळ

sachintendulkar

भारताचा महान क्रिकेटपटू आणि विक्रमांचाही विक्रम करणारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि बॉलिवूडमधील मराठमोळी अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकरच्या कथित अफेअरच्या जोरदार चर्चा काही दशकांपूर्वी रंगल्या होत्या. हा काळ होता सचिनच्या लग्नापूर्वीचा. मात्र आता याच कथित नात्यासंदर्भात स्वत: शिल्पाने खुलासा केला आहे.   

twitter
4/9

तिनेच सांगितली सचिन कनेक्शनची गोष्ट

sachintendulkar

शिल्पा शिरोडकर हिने नुकतीच 'फिल्म विंडो'ला एक मुलाखत दिली, ज्यात तिने स्वत: सचिन तेंडुलकरसोबत तिचं काय नातं आणि कनेक्शन होतं याबद्दलचं मौन सोडलं आहे. तिने सचिनसंदर्भात एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. तिने नक्की काय म्हटलंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...  

twitter
5/9

तू सचिन तेंडुलकरला डेट करत होतीस का?

sachintendulkar

शिल्पा शिरोडकर  'बिग बॉस 18' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमधून खासगी आणि प्रोफेशनल लाईफबाबत बऱ्याच गोष्टींवरील प्रश्नांची रोखठोक उत्तरं दिली आहेत. या मुलाखतीदरम्यान शिल्पाला थेट सचिन तेंडुलकरवरुन प्रश्न विचारण्यात आला. तू सचिन तेंडुलकरला डेट करत होतीस का? असा थेट प्रश्न शिल्पाला विचारण्यात आला.

twitter
6/9

सचिनला भेटण्याची इच्छा

sachintendulkar

सचिनबरोबरच्या कथित अफेवरबद्दलच्या या प्रश्नाला शिल्पाने अगदी शांतपणे उत्तर दिलं. तिचं आणि सचिनचं कनेक्शन काय आहे याबद्दल माहिती दिली. "सचिन आणि माझा चुलत भाऊ एकत्रच क्रिकेट खेळायचे. सचिन त्यावेळी मोठा क्रिकेटपटू म्हणून नावारुपास आला होता. तर माझा एक चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झालेला. त्यावेळी मी माझ्या भावाला, मला सचिनला भेटायचं आहे, असं सांगितले होतं," अशी कबुली शिल्पाने दिली.  

twitter
7/9

दोघांची भेट कुठे झाली?

sachintendulkar

ही भेट कशी घडली याबद्दलही शिल्पाने पुढे माहिती दिली. "एकदा सचिन माझ्या त्याच चुलत भावाच्या घरी आला होता. त्यावेळी मीही तिथे होते. त्याला भेटण्यासाठी मी उत्सुकही होते. तेव्हाच आमची भेट झालेली," असं शिल्पाने सांगितलं.  

twitter
8/9

अफेअरच्या चर्चांबद्दल स्पष्टच बोलली

sachintendulkar

पुढे अफेरसंदर्भातील चर्चांवरही शिल्पाने भाष्य केलं. "मात्र माझं सचिन तेंडुलकरसोबत अफेअर सुरू असल्याच्या चर्चा कुठून सुरू झाल्या, याची मला काहीही कल्पना नाही," असं शिल्पाने स्पष्टपणे सांगितलं.  

twitter
9/9

बातमी छापून आली अन्...

sachintendulkar

जुनी आठवण सांगताना शिल्पाने, "त्यावेळी एका वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिलं होतं. लोक अजूनही त्याबाबत मला विचारतात तेव्हा मी एवढंच सांगते की, आमच्यामध्ये असं काहीही नव्हतं. तसेच या घटनेनंतर मी पुन्हा सचिनला भेटलेही नाही," असेही स्पष्ट केलं आहे. शिल्पाने तिच्याकडून या चर्चांवर पडदा टाकलाय. (सर्व फोटो - इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या 'त्या' शब्दाने वेधलं लक्ष

पुढील अल्बम

2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या &#039;त्या&#039; शब्दाने वेधलं लक्ष

2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या 'त्या' शब्दाने वेधलं लक्ष

2025 मधलं Hotest गाणं... म्युझिक अन् डान्सऐवजी अभिनेत्रीच्या Innerwear वरच्या 'त्या' शब्दाने वेधलं लक्ष 13
बाबो... देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण पुण्यात; चेरापुंजीलाही टाकलं मागे

बाबो... देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण पुण्यात; चेरापुंजीलाही टाकलं मागे

बाबो... देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणारं ठिकाण पुण्यात; चेरापुंजीलाही टाकलं मागे 10
Navaratri Color 2025 : 27 वर्षांनंतर यंदा नवरात्रोत्सव 10 दिवसांचा; कोणत्या दिवशी कोणता रंग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Navaratri Color 2025 : 27 वर्षांनंतर यंदा नवरात्रोत्सव 10 दिवसांचा; कोणत्या दिवशी कोणता रंग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Navaratri Color 2025 : 27 वर्षांनंतर यंदा नवरात्रोत्सव 10 दिवसांचा; कोणत्या दिवशी कोणता रंग? जाणून घ्या एका क्लिकवर 1
महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ! 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प; टॉय ट्रेन आणि बरचं काही...

महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ! 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प; टॉय ट्रेन आणि बरचं काही...

महाराष्ट्रात माथेरान सारखं नवीन पर्यटनस्थळ! 700000000 रुपयांचा सर्वात मोठा पर्यटन प्रकल्प; टॉय ट्रेन आणि बरचं काही... 8