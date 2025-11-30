कार अपघातातून वाचली, घटस्फोटाच्या चर्चा अन्...; वर्षभराने 'ती' मराठी अभिनेत्री ट्रोलिंगवर बोलली
Famous Marathi Actress On Divorce: मागील काही काळापासून या दोघांच्या घटस्फोटाच्या जोरदार चर्चा सुरु असतानाच तिने उघडपणे घटस्फोटासंदर्भात भाष्य केलं आहे. ती काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 30, 2025, 11:53 AM IST
नकारात्मक बातम्यांसाठीच चर्चेत
वर्षापासून ट्रोलिंग
झालेला मोठा कार अपघात
सुदैवाने वाचला जीव
खासगी आयुष्याबद्दलही चर्चा
ट्रोलिंगचा माझ्यावर परिणाम होत नाही, कारण...
खूप व्याप असतात, त्यामुळे...
प्रेक्षकांना आवाहन
घटस्फोटाच्या चर्चा कशामुळे?
उर्मिला आणि अभिनेता-दिग्दर्शक आदिनाथ कोठारे यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि बातम्यांमध्ये घटस्फोटाच्या चर्चा जोर धरत आहेत. मुलीच्या जन्मानंतर वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाल्याच्या अफवा, वेगळे राहण्याच्या चर्चा आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्समुळे या अफवांचं पेव वाढलं. विशेषत: 2024 च्या शेवटच्या महिन्यांपासून या चर्चा तीव्र झाल्या. उर्मिलाच्या पोस्ट्समध्ये पतीचा उल्लेख कमी होत असल्याचे किंवा एकटेपणाच्या संकेत असल्याचे काही लोकांना वाटले, ज्यामुळे अफवा पसरल्या.
