English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कार अपघातातून वाचली, घटस्फोटाच्या चर्चा अन्...; वर्षभराने 'ती' मराठी अभिनेत्री ट्रोलिंगवर बोलली

Famous Marathi Actress On Divorce: मागील काही काळापासून या दोघांच्या घटस्फोटाच्या जोरदार चर्चा सुरु असतानाच तिने उघडपणे घटस्फोटासंदर्भात भाष्य केलं आहे. ती काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 30, 2025, 11:53 AM IST
twitter
1/10

नकारात्मक बातम्यांसाठीच चर्चेत

urmilakothare

वर्षभरापासून ती नकारात्मक बातम्यांसाठी आणि अफवांमुळेच चर्चेत असतानाच तिने आता या साऱ्यासंदर्भात दिर्घकाळानंतर मौन सोडलं आहे. तिने नक्की काय म्हटलंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

twitter
2/10

वर्षापासून ट्रोलिंग

urmilakothare

मराठी चित्रपटसृष्टीमधील हरहुन्नरी अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे उर्मिला कानिटकर! तिच्या अदाकारीने तिने अनेकांची मनं जिंकली असली तरी मागील वर्षापासून ती एका वेगळ्याच कारणाने ट्रोल होतेय.

twitter
3/10

झालेला मोठा कार अपघात

urmilakothare

27 डिसेंबर 2024 रोजी मुंबईतील कांदिवली (पूर्व) येथील पोईसर मेट्रो स्टेशनजवळ उर्मिलाच्या कारचा अपघात झाला. उर्मिला आणि तिचा ड्रायव्हर जखमी झाले. तर गाडीची धडक लागल्याने जखमी झालेल्या दोन मेट्रो मजूरांपैकी एकाचा मृत्यू झाला.

twitter
4/10

सुदैवाने वाचला जीव

urmilakothare

उर्मिला शूटिंग संपवून घरी परत जाताना हा अपघात झालेला. तिचा ड्रायव्हर कार चालवत होता. कारचा वेग जास्त असल्याने आणि नियंत्रण सुटल्याने कारने रस्त्याच्या कडेला काम करत असलेल्या दोन मेट्रो मजूरांना धडक दिली. या धक्क्यात कारचा पुढचा भाग चेंदामेंदा झाला, पण एअरबॅग उघडल्याने उर्मिलाचा जीव वाचला.

twitter
5/10

खासगी आयुष्याबद्दलही चर्चा

urmilakothare

या घटनेपासूनच उर्मिलाला ट्रोल केलं जातं. अनेकदा तिच्या खासगी आयुष्यातील नातेसंबंधांबद्दल खास करुन घटस्फोटाबद्दलही वेगवेगळ्या बातम्या व्हायरल होतात किंवा नको ते दावे केले जातात. यामुळेही तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. मात्र या ट्रोलिंगबद्दल उर्मिला आता स्वत: एका मुलाखतीत मुक्तपणे बोललीये.  

twitter
6/10

ट्रोलिंगचा माझ्यावर परिणाम होत नाही, कारण...

urmilakothare

"ट्रोलिंगचा माझ्यावर परिणाम होत नाही. मी कमेंट्स वाचतच नाही. कमेंट्समध्ये लोक खूप टॉक्झिक असतात त्यामुळे मी लक्ष देत नाही," असं उर्मिलाने ट्रोलिंगबद्दल म्हटलं.  

twitter
7/10

खूप व्याप असतात, त्यामुळे...

urmilakothare

"तसंही माझ्याकडे इतर खूप व्याप असतात,  त्यामुळे कोण माझ्याबद्दल काय बोलतंय याकडे लक्ष देण्यात मला रस नसतो. ज्या गोष्टी इंटरनेटवर फिरत असतात त्यातल्या काही खऱ्या असतात तर काही खोट्या असतात," असं उर्मिला म्हणाली.

twitter
8/10

प्रेक्षकांना आवाहन

urmilakothare

"प्रेक्षकांना एकच सांगेन तुमच्यापर्यंत जे पोहोचतंय ते सगळं खरंच आहे असं मानून चालू नका. त्यातलं काही खरं असेल तर काही खोटंही असू शकतं," असं उर्मिला प्रेक्षकांना आवाहन करताना म्हणाली.  

twitter
9/10

घटस्फोटाच्या चर्चा कशामुळे?

urmilakothare

उर्मिला आणि अभिनेता-दिग्दर्शक आदिनाथ कोठारे यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि बातम्यांमध्ये घटस्फोटाच्या चर्चा जोर धरत आहेत. मुलीच्या जन्मानंतर वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाल्याच्या अफवा, वेगळे राहण्याच्या चर्चा आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट्समुळे या अफवांचं पेव वाढलं. विशेषत: 2024 च्या शेवटच्या महिन्यांपासून या चर्चा तीव्र झाल्या. उर्मिलाच्या पोस्ट्समध्ये पतीचा उल्लेख कमी होत असल्याचे किंवा एकटेपणाच्या संकेत असल्याचे काही लोकांना वाटले, ज्यामुळे अफवा पसरल्या.

twitter
10/10

आम्ही दोघेही एकत्र आहोत आणि...

urmilakothare

"या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. आम्ही दोघेही एकत्र आहोत आणि आमचे नाते मजबूत आहे. काही खास कारणांमुळे आम्ही वेगळे राहतो, पण घटस्फोट झालेला नाही," असं उर्मिला म्हणाली. अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत तर्कवितर्क लावू नका, असं तिने चाहत्यांना आवाहन करताना म्हटलंय. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

‘अजून किती तरुण दिसणार?’, 45 वर्षाची श्वेता दिसतेय 30 ची, ऑफ-शोल्डर ड्रेसमधील फोटो पाहून चाहते थक्क

पुढील अल्बम

‘अजून किती तरुण दिसणार?’, 45 वर्षाची श्वेता दिसतेय 30 ची, ऑफ-शोल्डर ड्रेसमधील फोटो पाहून चाहते थक्क

‘अजून किती तरुण दिसणार?’, 45 वर्षाची श्वेता दिसतेय 30 ची, ऑफ-शोल्डर ड्रेसमधील फोटो पाहून चाहते थक्क

‘अजून किती तरुण दिसणार?’, 45 वर्षाची श्वेता दिसतेय 30 ची, ऑफ-शोल्डर ड्रेसमधील फोटो पाहून चाहते थक्क 8
Evil Eye ने खरंच नजर लागत नाही का? सेलिब्रिटीज का करतात फॉलो, त्याचे फायदे काय?

Evil Eye ने खरंच नजर लागत नाही का? सेलिब्रिटीज का करतात फॉलो, त्याचे फायदे काय?

Evil Eye ने खरंच नजर लागत नाही का? सेलिब्रिटीज का करतात फॉलो, त्याचे फायदे काय? 8
&#039;महाराष्ट्राची हास्यजत्रा&#039; फेम वनिता खरातने घेतलं अलिशान घरं, चावी दाखवत म्हणाली- &#039;स्वप्नपूर्ती...&#039;

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम वनिता खरातने घेतलं अलिशान घरं, चावी दाखवत म्हणाली- 'स्वप्नपूर्ती...'

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम वनिता खरातने घेतलं अलिशान घरं, चावी दाखवत म्हणाली- 'स्वप्नपूर्ती...' 8
डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्त्व का असते इतके अनोखे?

डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्त्व का असते इतके अनोखे?

डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्त्व का असते इतके अनोखे? 9