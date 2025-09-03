₹102 कोटींचा दंड... अभिनेत्रीला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा; पण तिचा गुन्हा काय?
Actress fined Rs 102 Crore: ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. तिने नेमकं केलंय तरी काय आणि तिला कोणत्या आरोपांखाली एवढा मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती....
Swapnil Ghangale | Sep 03, 2025, 12:19 PM IST
1/9
सेलिब्रिटीला ठोठावलेला सर्वात मोठा दंड
2/9
102 कोटी रुपयांचा दंड
3/9
2500 पानांची सविस्तर नोटीस
4/9
बंगळुरू विमानतळावर अटक
5/9
14.8 किलो सोने जप्त
6/9
आणखी तीन आरोपींवरही कारवाई
7/9
वडील पोलीस महासंचालक
8/9
30 वेळा दुबईला प्रवास
9/9