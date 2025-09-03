English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹102 कोटींचा दंड... अभिनेत्रीला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा; पण तिचा गुन्हा काय?

Actress fined Rs 102 Crore: ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मागील काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. तिने नेमकं केलंय तरी काय आणि तिला कोणत्या आरोपांखाली एवढा मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती....

Swapnil Ghangale | Sep 03, 2025, 12:19 PM IST
सेलिब्रिटीला ठोठावलेला सर्वात मोठा दंड

ranyarao

या अभिनेत्रीचे वडील पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. ही अभिनेत्री मार्च महिन्यापासून चर्चेत आहे. नेमका तिने काय गुन्हा केला आहे की तिला भारताच्या इतिहासात सेलिब्रिटीला ठोठावण्यात आलेला सर्वात मोठा दंड ठरलाय जाणून घ्या...

102 कोटी रुपयांचा दंड

ranyarao

सोन्याची तस्करी केल्याप्रकरणी बंगळुरुमध्ये तुरुंगवास भोगत असलेली कन्नड चित्रपट अभिनेत्री रान्या राव हिला महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) 102 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

2500 पानांची सविस्तर नोटीस

ranyarao

मंगळवारी डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी बंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहात कैद असलेल्या रान्या रावला 2500 पानांची सविस्तर नोटीस सोपवली.   

बंगळुरू विमानतळावर अटक

ranyarao

3 मार्च रोजी दुबईहून परतणाऱ्या रान्याला बंगळुरू विमानतळावर अटक करण्यात आली, तेव्हा हे सोने तस्करीचे प्रकरण प्रकाशझोतात आले.   

14.8 किलो सोने जप्त

ranyarao

झडतीदरम्यान रान्याकडून 14.8 किलो सोने जप्त करण्यात आले. सोने जप्त झाल्यानंतर लगेचच तिला ताब्यात घेऊन तुरुंगात पाठवण्यात आले.   

आणखी तीन आरोपींवरही कारवाई

ranyarao

या प्रकरणात केवळ रान्यावरच नव्हे, तर आणखी तीन आरोपींवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या तिघांवर 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावण्यात आला आहे.  

वडील पोलीस महासंचालक

ranyarao

रान्या राव ही पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी के. रामचंद्र राव यांची सावत्र मुलगी असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणात खळबळ उडाली. 

30 वेळा दुबईला प्रवास

ranyarao

गेल्या वर्षभरात रान्याने 30 वेळा दुबईला प्रवास केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. त्यापैकी तिने फक्त 15 दिवसांत चार वेळा दुबईला भेट दिली.   

अनेक किलो सोने भारतात आणण्याचे काम

ranyarao

या प्रवासांदरम्यान रान्याने अनेक किलो सोने भारतात आणण्याचे काम केले होते. याचा विचार करुनच तिला 102 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

