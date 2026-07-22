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'मुलासाठी मी कोणासोबतही झोपण्यास तयार,' वडापाव गर्ल चंद्रिकाने पुन्हा केलं भाष्य, म्हणाली 'मी किती पैसे...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 22, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:17 PM IST

वडापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित नेहमीच ट्रोलच्या निशाण्यावर असते. मुलांचं संगोपन करण्यासाठी आपण कोणासोबतही झोपण्यास तयार आहोत असं विधान तिने केलं होतं. या विधानवार आता तिने आता मौन सोडलं आहे. 

 

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वडापाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित काही ना काही कारणाने नेहमीच चर्चेत असते. तिचं एक विधान काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालं होतं, ज्यात तिने म्हटलं होतं की, मुलाचं संगोपन करण्यासाठी आपण एखाद्यासोबत झोपण्यासही तयार आहोत. 

 

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या विधानानंतर चंद्रिकाला खूप ट्रोल व्हावं लागलं होतं. तिला या विधानासाटी आतापर्यंत टीकेचा सामना करावा लागत आहे. 

 

चंद्रिकाने ट्रोल्सना दिलं उत्तर3/8

चंद्रिकाने ट्रोल्सना दिलं उत्तर

वड़ा पाव गर्ल ने Vk Mastikhor च्या पॉडकास्टमध्ये या ट्रोलिंगवर भाष्य केलं आहे. लोकांच्या टोमण्याने आपण त्रस्त झालो आहोत असं तिचं म्हणणं आहे. 

 

माझा तसा कोणताही हेतू नव्हता4/8

माझा तसा कोणताही हेतू नव्हता

कृपया मी काय म्हटलं होतं हे समजून घ्या. तो व्हिडीओ आजही लोक मला पाठवत आहेत. तू झोपण्यास तयार आहेस तर मग सांग किती घेणार? असे प्रश्न विचारत आहेत. मला आजही ते मेसेज येत आहेत. मी हात जोडून सांगते, माझा तसा कोणताही हेतू नव्हता. ते विधान एका आईच्या ममतेतून आलं होतं असं स्पष्टीकरण तिने दिलं आहे. 

 

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पुढे ती म्हणाली, तो पॉडकास्ट साडे तीन तासांचा होता. ज्या लोकांनी तो पाहिला त्यांनी आम्ही भावूक झाल्याचा मेसेज केला. माझं म्हणणं चुकीच्या पद्धतीने घेऊ नका. मी कधीच काही चुकीचं केलं नाही आणि ना म्हटलं आहे. 

 

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एका पॉर्न चॅनेलवर आपला फोटो वापरण्यात आल्याचं पाहिल्यानंतर आपल्याला धक्का बसला होता. तेव्हा आत्महत्येचाही विचार केला होता असा दावा तिने केला आहे.  

 

नेमकं काय विधान केलं होतं?7/8

नेमकं काय विधान केलं होतं?

Shallu Nisha Podcast मध्ये चंद्रिकाने भावूक होत म्हटलं होतं की, मला काही लाज वाटत नाही. एक आई या नात्याने मी मोठं विधान करत आहे. मला माहीत नाही लोक कसं पाहतील. पण जर मला माझा मुलगा सांभाळण्यासाठी झोपावं लागलं तर तेदेखील करेन. चंद्रिकाच्या या विधानावरुन गदारोळ झाला होता. 

 

कोण आहे चंद्रिका?8/8

कोण आहे चंद्रिका?

चंद्रिका याआधी पतीसोबतच्या वादामुळे चर्चेत होती. पती गौरव गेरासह तिचा वाद झाला होता, मात्र आता दोघे एकत्र आले आहेत. चंद्रिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर ती वडापाव स्टॉल लावायची. बिग बॉस ओटीटी 3 मध्येही ती दिसली होती. 

 

TAGS:
Chandrika Dixit
Vada Pav

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