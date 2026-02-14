बॉलिवूडमधील सर्वात मोठा वाद! फरहान अख्तर आणि रणवीर सिंगमध्ये कडाक्याचं भांडणं; 40 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी
डॉन 3 चित्रपटावरुन सध्या रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यात मोठा वाद रंगला आहे. फऱहान अख्तरच्या प्रोडक्शन कंपनीने रणवीरकडून 40 कोटींची मागणी केली आहे.
Shivraj Yadav | Feb 14, 2026, 07:37 PM IST
दुसऱ्या एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अनौपचारिक चर्चेनंतर दोन्ही पक्षांना तोडगा काढण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ दिला जाईल. "जर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर हे प्रकरण सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन [CINTAA] कडे पाठवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निर्माता आणि कलाकार दोघांच्याही हितसंबंधांचे योग्य संतुलन सुनिश्चित करण्यास मदत होईल," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
