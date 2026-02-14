English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  बॉलिवूडमधील सर्वात मोठा वाद! फरहान अख्तर आणि रणवीर सिंगमध्ये कडाक्याचं भांडणं; 40 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी

बॉलिवूडमधील सर्वात मोठा वाद! फरहान अख्तर आणि रणवीर सिंगमध्ये कडाक्याचं भांडणं; 40 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी

डॉन 3 चित्रपटावरुन सध्या रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यात मोठा वाद रंगला आहे. फऱहान अख्तरच्या प्रोडक्शन कंपनीने रणवीरकडून 40 कोटींची मागणी केली आहे.   

Shivraj Yadav | Feb 14, 2026, 07:37 PM IST
1/8

डॉन 3 चित्रपटावरुन सध्या रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यात मोठा वाद रंगला आहे. रणवीरने 'डॉन 3' चित्रपट अचानक सोडल्याने फरहान अख्तरच्या प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंटने 40 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.   

2/8

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हा वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची शक्यता आहे, फेब्रुवारीच्या अखेरीस यावर चर्चा होऊ शकते.   

3/8

याप्रकरणी कोणतीही अधिकृत तक्रार आमच्याकडे दाखल झालेली नाही. मात्र तरीही त्यावर दोन्ही बाजू ऐकल्या जाणार आहेत असं गिल्डच्या वरिष्ठ सदस्याने सांगितलं आहे.   

4/8

दुसऱ्या एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अनौपचारिक चर्चेनंतर दोन्ही पक्षांना तोडगा काढण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ दिला जाईल. "जर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर हे प्रकरण सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन [CINTAA] कडे पाठवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निर्माता आणि कलाकार दोघांच्याही हितसंबंधांचे योग्य संतुलन सुनिश्चित करण्यास मदत होईल," असं त्यांनी सांगितलं आहे.   

5/8

फरहान अख्तरच्या प्रॉडक्शन हाऊसने प्री-प्रोडक्शन, वेळापत्रकातील व्यत्यय आणि कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाशी संबंधित नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे. या प्रकरणामुळे निर्मितीच्या वाढत्या खर्चाबाबत धोरणात्मक सुधारणांसाठी एक आदर्श निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.   

6/8

Bollywood Hungama नुसार, या वादावर बॉलिवूडमधील काही दिग्गजांच्या उपस्थितीत दोन गुप्त बैठकाही पार पडल्या. पहिल्या बैठकीत वरिष्ठ निर्मात्यांनी रणवीरच्या चित्रपट सोडण्याच्या परिस्थितीवर आणि चित्रपटाच्या प्रगतीच्या टप्प्यावर थांबल्यावर निर्मात्यांवर होणाऱ्या व्यापक परिणामांवर चर्चा केली.   

7/8

दुसऱ्या बैठकीत आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रमेश तौरानी आणि कुमार तौरानी सारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींनी रणवीरच्या भूमिकेवर आणि संभाव्यतेवर चर्चा केली.  

8/8

'डॉन 3' स्थगित ?

रणवीर सिंग बाहेर पडल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, फरहान अख्तरने 'डॉन 3' चित्रपटाचं शुटिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. पिंकव्हिलाच्या रिपोर्टनुसार, आता तो प्रियांका चोप्रा, आलिया भट्ट आणि कतरिना कैफ यांच्या 'जी ले जरा' चित्रपटावर लक्ष केंद्रित करण्याची योजना आखत आहे.  

