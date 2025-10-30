शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागणारे बच्चू कडू किती कोटींचे मालक? पत्नी त्यांच्यापेक्षाही श्रीमंत; एकूण संपत्ती..
Swapnil Ghangale | Oct 30, 2025, 08:49 AM IST
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी या मागणीसाठी हजारो शेकतकऱ्यांसहीत नागपूरच्या रस्त्यांवर उतरलेले स्वाभिमानी संघटनेचे नेते बच्चू कडू हे सध्या चर्चेत आहेत. शेतक-यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून बच्चू कडूंनी नागपुरात एल्गार पुकारलाय. हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी नागपुरात दाखल झाले असून आपल्या मागण्यांसाठी ते बुधवारपासूनच आक्रमक झाले आहेत. या आंदोलनामुळे उपराजधानीमध्ये वाहतूककोंडी झाल्याने कोर्टाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली.
कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता आंदोलन स्थळ सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर आंदोलक पांगल्याचं दिसून आलं. कोर्टाच्या आदेशानंतर बच्चू कडूंनी आंदोलनस्थळ सोडलं अन् स्वत:चं अटक करून घेण्यासाठी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलनाला बसले आहेत. जोपर्यंत शेतक-यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा इशारा बच्चू कडूंनी दिला आहे. आज बच्चू कडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेणार आहेत. मात्र शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या नेत्याची एकूण संपत्ती किती आहे तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात....
बच्चू कडूंच्या जंगम संपत्तीमध्ये रोख रक्कम, बँक बॅलेन्स, शेअर्स, वाहने आणि दागिन्यांचा समावेश होत असल्याचं त्यांनी सादर केलेल्या संपत्तीच्या विवरणातून स्पष्ट होतं आहे. बच्चू कडू यांच्या स्वत:च्या नावावर 50 लाख 40 हजारांची जंगम मालमत्ता आहे. तर त्यांच्या पत्नीच्या नावावर 59 लाख 90 हजार रुपये इतकी जंगम संपत्ती आहे. या दोघांची एकूण जंगम संपत्ती 1 कोटी 11 लाख रुपये इतकी आहे.
कडू दांपत्याच्या नावावर 3 कोटी 9 लाख 59 हजारांची स्थावर मालमत्ता आहे. या मालमत्तेमध्ये घर, शेतजमीन, इमारती, गाळ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे बच्चू कडूंच्या स्वत:च्या नावावर फक्त 64 लाख 35 हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. मात्र त्यांची पत्नी नयना यांच्या नावावर 2 कोटी 45 लाख 23 हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. म्हणजेच इथेही बच्चू कडूंपेक्षा त्यांची पत्नी अधिक श्रीमंत आहे.
