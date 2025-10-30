English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागणारे बच्चू कडू किती कोटींचे मालक? पत्नी त्यांच्यापेक्षाही श्रीमंत; एकूण संपत्ती..

Bacchu Kadu Property: शेतकरी नेते बच्चू कडूंकडे नेमकी किती संपत्ती आहे? त्यांचं शिक्षण किती आहे? त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत कोणता यासंदर्भातील सविस्तर तपशील जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Oct 30, 2025, 08:49 AM IST
1/10

पत्नी अधिक श्रीमंत

bacchukadu

शेतकरी आंदोलनामुळे चर्चेत असलेले नेते बच्चू कडू यांची पत्नी त्यांच्यापेक्षा अधिक श्रीमंत आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. मात्र हे खरं आहे. विशेष म्हणजे याची माहिती बच्चू कडू यांनीच दिली आहे. त्यांच्या संपत्तीसंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊयात...

2/10

शेकतकऱ्यांसाठी कडू रस्त्यावर

bacchukadu

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी या मागणीसाठी हजारो शेकतकऱ्यांसहीत नागपूरच्या रस्त्यांवर उतरलेले स्वाभिमानी संघटनेचे नेते बच्चू कडू हे सध्या चर्चेत आहेत. शेतक-यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून बच्चू कडूंनी नागपुरात एल्गार पुकारलाय. हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी नागपुरात दाखल झाले असून आपल्या मागण्यांसाठी ते बुधवारपासूनच आक्रमक झाले आहेत. या आंदोलनामुळे उपराजधानीमध्ये वाहतूककोंडी झाल्याने कोर्टाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली. 

3/10

पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलन

bacchukadu

कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता आंदोलन स्थळ सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर आंदोलक पांगल्याचं दिसून आलं. कोर्टाच्या आदेशानंतर बच्चू कडूंनी आंदोलनस्थळ सोडलं अन् स्वत:चं अटक करून घेण्यासाठी पोलीस स्टेशनबाहेर ठिय्या आंदोलनाला बसले आहेत. जोपर्यंत शेतक-यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा इशारा बच्चू कडूंनी दिला आहे. आज बच्चू कडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेणार आहेत. मात्र शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या नेत्याची एकूण संपत्ती किती आहे तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात....  

4/10

कुठल्या मतदारसंघाचे आमदार आहेत कडू?

bacchukadu

बच्चू कडू हे आचलपूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांनी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात आपल्या संपत्तीची माहिती दिली होती.  

5/10

संपत्तीचा सविस्तर तपशील स्वत: दिलेला

bacchukadu

निवडणूक आयोगाकडील अधिकृत शपथपत्रावर बच्चू कडू यांनी आपल्या संपत्तीचा सविस्तर तपशील सादर केला होता. या प्रतिज्ञापत्रात शेती हा आपला मुख्य व्यवसाय असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलं होतं. बच्चू कडूंच्या कमाईचं मूळ माध्यम शेतीबरोबरच त्यांनी केलेली गुंतवणूक आणि आमदार म्हणून मिळणारं वेतन हे आहे.  

6/10

रोख रक्कम, बँक बॅलेन्स, शेअर्स, वाहने आणि दागिन्यांमध्ये बच्चू कडूंपेक्षा पत्नी सरस

bacchukadu

बच्चू कडूंच्या जंगम संपत्तीमध्ये रोख रक्कम, बँक बॅलेन्स, शेअर्स, वाहने आणि दागिन्यांचा समावेश होत असल्याचं त्यांनी सादर केलेल्या संपत्तीच्या विवरणातून स्पष्ट होतं आहे. बच्चू कडू यांच्या स्वत:च्या नावावर 50 लाख 40 हजारांची जंगम मालमत्ता आहे. तर त्यांच्या पत्नीच्या नावावर 59 लाख 90 हजार रुपये इतकी जंगम संपत्ती आहे. या दोघांची एकूण जंगम संपत्ती 1 कोटी 11 लाख रुपये इतकी आहे.   

7/10

पत्नी बच्चू कडूंपेक्षाही अधिक श्रीमंत

bacchukadu

कडू दांपत्याच्या नावावर 3 कोटी 9 लाख 59 हजारांची स्थावर मालमत्ता आहे. या मालमत्तेमध्ये घर, शेतजमीन, इमारती, गाळ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे बच्चू कडूंच्या स्वत:च्या नावावर फक्त 64 लाख 35 हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. मात्र त्यांची पत्नी नयना यांच्या नावावर 2 कोटी 45 लाख 23 हजार रुपयांची स्थावर संपत्ती आहे. म्हणजेच इथेही बच्चू कडूंपेक्षा त्यांची पत्नी अधिक श्रीमंत आहे.   

8/10

कडूंवर नेमकं कर्ज किती?

bacchukadu

बच्चू कडूंनी त्यांच्यावर 10 लाख 78 हजार रुपयांचं कर्ज किंवा इतर देयक शिल्लक असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर पत्नी नयनाच्या नावावर 14 लाख 86 हजार रुपयांचं कर्ज आहे. दोघांवर एकूण 25 लाख 98 हजार रुपयांचं कर्ज आहे.

9/10

एकूण घोषित संपत्ती किती?

bacchukadu

बच्चू कडू आणि त्यांच्या पत्नीची एकूण घोषित संपत्ती सुमारे 4 कोटी 12 लाख रुपये आहे. जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचं विवरण बच्चू कडू यांनी प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडलं होतं. कर्ज आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या वजा केल्यास बच्चू कडूंची निव्वळ संपत्ती म्हणजेच नेटवर्थ सुमारे 3 कोटी 86 लाख रुपये इतकी होते.  

10/10

शिक्षण किती?

bacchukadu

बच्चू कडू हे 12 व्या इयत्तेपर्यंत शिकलेले आहेत. ते 1988-89 मध्ये एच.एस.सी. उत्तीर्ण झाले. 1994-95 मध्ये शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, अमरावती येथून बी.पी.ई.च्या (बॅचलर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन) च्या परिक्षेसाठी उपस्थित राहिले होते, परंतु ते उत्तीर्ण झाले नाहीत.

