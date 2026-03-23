English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो?

Maharashtra Farmers Success Story: महाराष्ट्रातील या तरुणाने शेतीमधून कोट्यवधींचा फायदा कसा मिळवता येईल हे दाखवून दिलं आहे. कॉर्परेटमध्ये सर्वसामान्यांना स्वप्नवत वाटणारी रक्कम हा तरुण शेतीमधून कमवतोय. तो नेमकी कसली शेती करतो? त्याने हे कसं मिळवलं? जाणून घ्या त्याची यशोगाथा...

Swapnil Ghangale | Mar 23, 2026, 03:04 PM IST
twitter
1/9

महिना साडेतीन हजार ते वर्षाला साडेतीन कोटी... साताराच्या तरुण शेतकऱ्याचं यश

hrushikeshdhane

अनेकदा शेतीत काय आहे असं म्हटलं जातं. मात्र शेती स्मार्ट पद्धतीने केली तर ती नक्कीच कॉर्परेट जॉबपेक्षा अधिक फायद्याची आणि नफा देणारी ठरू शकते. हे सिद्ध करुन दाखवलंय महाराष्ट्रातील एका तरुणाने!

twitter
2/9

हा तरुण आहे कोण?

hrushikeshdhane

ज्या तरुणाबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे ऋषिकेश धाने! ऋषिकेश हा साताऱ्याचा असून त्याने कृषी विषयामध्येच पदवी घेतली आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्याने नोकरी करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याऐवजी शेतीमध्येच प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला.

twitter
3/9

नोकरी करुन पाहिली पण...

hrushikeshdhane

नोकरी करताना मी महिन्याला 1 लाखांचा सेल्स आणला तर साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत मिळायचे, असं ऋषिकेशने सांगितल्याचं 'बेटर इंडिया'च्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे. त्यामुळेच यापेक्षा आपण शेती करु असा विचार करत ऋषिकेशने तीन ते चार महिन्यात नोकरी सोडली.  

twitter
4/9

कशी झाली सुरुवात?

hrushikeshdhane

ऋषिकेशने सर्वात आधी 2007 मध्ये कोरफडीची शेती अपयशी ठरते असं म्हणत इतर शेतकऱ्यांनी फेकून दिलेली कोरफडीची 4000 हजार रोपटी मिश्र शेतीच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर लागवड करुन पाहिली. आज त्याची कोरफडीची शेती तीन एकरांवर पसरलेली आहे.  

twitter
5/9

कोणताही कोर्स केलेला नाही

hrushikeshdhane

विशेष म्हणजे ऋषिकेशने एमबीए किंवा इतर कोणताही मॅनेजमेंट कोर्स केलेला नाही. केवळ उत्तम नियोजन, संयम आणि नियोजनाप्रमाणे 100 टक्के अंमलबजावणी होईल याची काळजी घेणे या त्रिसुत्रीच्या जोरावर त्याने त्याचा शेती करण्याचा निर्णय नोकरी करण्यापेक्षा योग्य कसा हे सिद्ध करुन दाखवलं आहे.  

twitter
6/9

तीन एकरच्या शेतात कोरफडीचं उत्पादन

hrushikeshdhane

आज ऋषिकेश त्यांच्या तीन एकरच्या शेतात कोरफडीचं उत्पादन घेतो आणि शेतामध्येच त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करतो. आज तो 8 हजार लीटरहून अधिक कोरफड विकतो.

twitter
7/9

मुख्य ग्राहक कोण?

hrushikeshdhane

ऋषिकेशच्या कोरफडीचे मुख्य ग्राहक आहेत औषधं आणि सौंदर्यप्रसादनं बनवणाऱ्या कंपन्या. पुणे, ठाणे आणि मुंबईतील कंपन्यांना ऋषिकेश कोरफड पुरवतो. सुरुवातीला त्याच्या घरच्यांनी त्याला विरोध केला. मात्र त्याने घरच्यांना चुकीचं ठरवत यश संपादन केलं.  

twitter
8/9

नेमकी कमाई किती? प्रॉफिट मार्जिन किती?

hrushikeshdhane

वेगवेगळ्या दाव्यांनुसार, ऋषिकेश सारासरी 25 रुपये किलो दराने कोरफड विकतो. त्यात प्रक्रिया केलेल्या कोरफडीसाठी अधिक दर आहे. एकंदरित हिशोब केला तर तो वर्षाला साधारणपणे साडेतीन कोटी रुपयांचं उत्पादन घेतो असं सांगितलं जातं. त्याचं प्रॉफिट मार्जिन 30 टक्के इतकं आहे.  

twitter
9/9

आता तो वळला नव्या शेतीकडे

hrushikeshdhane

कोरफडीच्या शेतीत यश मिळवल्यानंतर आता ऋषिकेश फळांच्या शेतीकडे वळला असून इथेही तो ड्रॅगन फ्रूटसारख्या वेगळ्या फळांचं उत्पादन घेत आहे. (सर्व फोटो ऋषिकेशच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

पुढील अल्बम

&#039;धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

GK: रेल्वे ट्रेनमध्ये पाण्याच्या टाक्या कुठे असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

