Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • फास्ट फूड खवैय्यांसाठी मोठी बातमी! आता जंक फूडच्या मोहाला लागेल ब्रेक कारण...

फास्ट फूड खवैय्यांसाठी मोठी बातमी! आता जंक फूडच्या मोहाला लागेल ब्रेक कारण...

Junk Food Ads: भारतामध्ये बदलत्या जीवनशैलीमुळे जंक फूडचे सेवन झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः लहान मुले आणि तरुण वर्ग यावर अधिक अवलंबून होताना दिसतो. जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेले अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ आरोग्यासाठी घातक ठरत असून, त्याचा थेट परिणाम लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयरोगांवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जंक फूडच्या जाहिरातींवर वेळेची मर्यादा घालण्याची महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. 

Priti Ved | Jan 30, 2026, 02:07 PM IST
जंक फूड

ग्राहकांच्या सवयी बदलण्यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नाही, तर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जाहिरातींवर नियंत्रण, उत्पादनांवर नियम आणि संतुलित आहाराला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे.

जाहिरातींचा मुलांवर होणारा परिणाम

भारत सध्या जंक फूडसाठी वेगाने वाढणारी बाजारपेठ बनत आहे. शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही या पदार्थांची मागणी वाढताना दिसते. टीव्ही आणि मोबाईलवरील जाहिराती लहान मुलांना सहज आकर्षित करतात. रंगीबेरंगी आणि मजेशीर मांडणीमुळे मुले अशा पदार्थांकडे वळतात.

वेळेची मर्यादा घालण्याची शिफारस

सकाळी 6 ते रात्री 11 या वेळेत जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा विचार आहे. या वेळेत मुले आणि कुटुंबीय जास्त प्रमाणात स्क्रीनसमोर असतात.

डिजिटल माध्यमांवरही लक्ष

फक्त टीव्हीच नव्हे तर सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही ही बंदी लागू करण्याचा पर्याय आहे. कारण डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव सध्या अधिक वाढला आहे.

इतर देशांचा अनुभव

ब्रिटन, चिली आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांनी आधीच कठोर नियम लागू केले आहेत. ब्रिटनमध्ये रात्री 9 पूर्वी जंक फूडच्या जाहिराती थांबवण्यात आल्या आहेत.

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा मुद्दा

सध्याच्या नियमांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची ठोस व्याख्या नाही. त्यामुळे काही कंपन्या उत्पादन आरोग्यदायी असल्याचा चुकीचा दावा करतात.

ग्राहक बदल पुरेसा नाही

फक्त लोकांनी सवयी बदलाव्यात, इतक्यावर समस्या सुटणार नाही. उत्पादन पातळीवरही नियंत्रण आणि स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत.

चांगल्या आहाराला प्रोत्साहन

आरोग्यदायी आणि स्थानिक आहाराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य सुधारणा आणि आजारांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

एकूणच, जंक फूडच्या जाहिरातींवर वेळेचे बंधन आणणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सरकार, उद्योग आणि ग्राहक यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यासच संतुलित आणि सुरक्षित आहार संस्कृती विकसित होऊ शकते.

