Fastagचा आजपासून सुरु होणार मासिक पास, काय आहे फायदा?कुठे भरावी लागेल ही फी, A to Z माहिती
Fastag Annual Pass FAQ : वन फास्टॅग वन व्हीकल या पॉलिसी अंतर्गत आता दुसऱ्या व्यक्तीचा फास्टॅग वापरता येणार नाही. फास्टॅग फक्त त्याच व्यक्तीला वापरता येणार ज्याच्या गाडीवर FASTag रजिस्टर आहे.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 15, 2025, 04:35 PM IST
टोलचा खर्च
Annual Fastag Pass: पिकनिक प्लान केला किंवा अगदी आता गणेशोत्सवाला गावी जाणे असे, रोड प्रवास करताना पहिला विचार येतो तो टोलचा. हा टोल टॅक्स अनेक शहरांमध्ये ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असतो. म्हणजेच, दररोज लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी हा एक मोठा खर्च आहे, कारण त्यांना त्यांचा फास्टॅग पुन्हा पुन्हा रिचार्ज करावा लागतो.
कधीपासून सुरु होणार वार्षिक पास
फास्टॅग वार्षिक पास म्हणजे काय?
पास कुठून खरेदी करायचा?
फास्टॅग पास कसा सक्रिय होईल?
नवीन फास्टॅग खरेदी करावा लागेल का?
कोणत्या टोल प्लाझावरून प्रवास मोफत असेल?
वार्षिक पासचे फायदे काय आहेत?
तुम्ही किती ट्रिप पूर्ण करू शकता?
फास्टॅगचा वार्षिक पास सक्रिय झाल्यानंतर, हा पास एक वर्ष किंवा २०० ट्रिपसाठी वैध असेल. एक वर्ष पूर्ण होताच किंवा २०० ट्रिप पूर्ण होताच, फास्टॅग पूर्वीप्रमाणेच काम करू लागेल. म्हणजेच, तुम्हाला शिल्लक रिचार्ज करावी लागेल. एक टोल प्लाझा ओलांडणे एक ट्रिप म्हणून गणले जाईल. जर तुम्ही राउंड ट्रिप केली तर या दोन ट्रिप गणल्या जातील.
