Fastagचा आजपासून सुरु होणार मासिक पास, काय आहे फायदा?कुठे भरावी लागेल ही फी, A to Z माहिती

Fastag Annual Pass FAQ : वन फास्टॅग वन व्हीकल या पॉलिसी अंतर्गत आता दुसऱ्या व्यक्तीचा फास्टॅग वापरता येणार नाही. फास्टॅग फक्त त्याच व्यक्तीला वापरता येणार ज्याच्या गाडीवर FASTag रजिस्टर आहे.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 15, 2025, 04:35 PM IST
टोलचा खर्च

Annual Fastag Pass

Annual Fastag Pass: पिकनिक प्लान केला किंवा अगदी आता गणेशोत्सवाला गावी जाणे असे, रोड प्रवास करताना पहिला विचार येतो तो टोलचा. हा टोल टॅक्स अनेक शहरांमध्ये ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असतो. म्हणजेच, दररोज लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी हा एक मोठा खर्च आहे, कारण त्यांना त्यांचा फास्टॅग पुन्हा पुन्हा रिचार्ज करावा लागतो.   

कधीपासून सुरु होणार वार्षिक पास

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

सरकारने आता फास्टॅग वार्षिक पास सुरू केला आहे, जो 15 ऑगस्टपासून म्हणजेच आजपासून सक्रिय होत आहे. एका वर्षासाठी बनवलेल्या या पासबद्दल लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत, आज आपण त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतो.

फास्टॅग वार्षिक पास म्हणजे काय?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

फास्टॅग वार्षिक पास हा एक प्रीपेड पास आहे, जो फक्त खाजगी वाहनांसाठी बनवला जातो. त्यात कार आणि इतर प्रकारच्या खाजगी वाहनांचा समावेश आहे. हे कार्ड 15 ऑगस्टपासून काम सुरू करेल आणि त्याची किंमत ₹ 3000 आहे. लोकांच्या खिशावरचा भार कमी करण्यासाठी सरकारकडून हा पास जारी केला जात आहे.

पास कुठून खरेदी करायचा?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

जर तुम्हालाही फास्टॅगचा हा वार्षिक पास घ्यायचा असेल, तर तुम्ही हायवे यात्रा मोबाईल अॅप किंवा एनएचएआयच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तो खरेदी करू शकता. येथे पेमेंट केल्यानंतर, तुमचा वार्षिक पास सक्रिय होईल.

फास्टॅग पास कसा सक्रिय होईल?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

फास्टॅग पास सक्रिय करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे वाहन आणि फास्टॅग सत्यापित करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला ₹ 3,000 द्यावे लागतील. पेमेंट केल्यानंतर दोन तासांनी तुमचा फास्टॅग सक्रिय होईल, जो तुम्ही एका वर्षासाठी वापरू शकता.

नवीन फास्टॅग खरेदी करावा लागेल का?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

फास्टॅगच्या वार्षिक पाससाठी तुम्हाला नवीन फास्टॅग स्टिकर खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. हा पास तुमच्या विद्यमान फास्टॅगवरच सक्रिय होईल. यासाठी तुमचा केवायसी आवश्यक आहे.

कोणत्या टोल प्लाझावरून प्रवास मोफत असेल?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

फास्टॅगचा हा वार्षिक पास फक्त राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल प्लाझावरच वैध असेल. जर हायवे किंवा एक्सप्रेसवे राज्य किंवा खाजगी असेल, तर तुम्हाला वार्षिक पाससह मोफत प्रवेश मिळणार नाही.

वार्षिक पासचे फायदे काय आहेत?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

टोल टॅक्समध्ये पाच ते सात हजारांची बचत तुम्हाला वारंवार टोल भरण्याच्या आणि रिचार्ज करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल तुम्ही राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर न थांबता प्रवास करू शकता

तुम्ही किती ट्रिप पूर्ण करू शकता?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

फास्टॅगचा वार्षिक पास सक्रिय झाल्यानंतर, हा पास एक वर्ष किंवा २०० ट्रिपसाठी वैध असेल. एक वर्ष पूर्ण होताच किंवा २०० ट्रिप पूर्ण होताच, फास्टॅग पूर्वीप्रमाणेच काम करू लागेल. म्हणजेच, तुम्हाला शिल्लक रिचार्ज करावी लागेल. एक टोल प्लाझा ओलांडणे एक ट्रिप म्हणून गणले जाईल. जर तुम्ही राउंड ट्रिप केली तर या दोन ट्रिप गणल्या जातील.

पास दुसऱ्या वाहनात ट्रान्सफर करता येईल का?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

आता एक फास्टॅग एका वाहनाची पॉलिसी आहे, म्हणजेच तुम्ही दुसऱ्याचे फास्टॅग स्टिकर वापरू शकत नाही. फास्टॅग पास फक्त ज्या वाहनावर फास्टॅग चिकटवलेला आहे किंवा नोंदणीकृत आहे त्यासाठीच वैध असेल. दुसऱ्या वाहनावर वापरल्याने ते ताबडतोब ब्लॅकलिस्ट होईल.

कोणाला पास मिळणार नाही?

FASTag Annual Pass Eligibility benefits Fee most common 9 question answered know A to Z details

जर तुमचा FASTag चेसिस नंबर वापरून नोंदणीकृत असेल, तर तुम्हाला वार्षिक पास मिळू शकत नाही. यासाठी तुम्हाला वाहन नोंदणी क्रमांक (VRN) अपडेट करावा लागेल. तसेच, मोबाईल नंबर देखील अपडेट करावा लागेल. जर तुम्हाला FASTag पास घ्यायचा नसेल, तर ते अनिवार्य नाही.

