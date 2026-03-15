  FASTag महागला! नवे दर झाहीर, कधीपासून होणार लागू? फेऱ्या न झाल्यास पैसे होणार Cut; नवे नियम वाचले?

FASTag महागला! नवे दर झाहीर, कधीपासून होणार लागू? फेऱ्या न झाल्यास पैसे होणार Cut; नवे नियम वाचले?

Fastag Annual Pass Price Increase: टोल नाके असलेल्या मार्गांवरुन प्रवास अधिक महाग होणार आहे. फास्टटॅगच्या पास दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता किती किंमत आहे आणि लवकरच ती किती होणार आहे हे जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 15, 2026, 09:42 AM IST
वाहनचालकांना नवा भुर्दंड, फास्टटॅग महागला! नवे नियमही लागू...

सर्वसामान्य वाहनचालकांना नवा भुर्दंड बसणार असून फास्टटॅगचे दर वाढवण्यात आले आहेत. नेमकी किती दरवाढ करण्यात आली आहे आणि नवे दर किती असणार? कधीपासून लागू होणार? नवे नियम काय? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती...

1 एप्रिलपासून नव्या किंमती लागू, पण नवे दर आहेत किती?

राष्ट्रीय महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरुन वारंवार प्रवास करत असेल तर तुम्हाला फास्टटॅग टोल पास उपयोगी ठरतो. मात्र, आता या पासच्या किंमती वाढणार आहे. 1 एप्रिलपासून तुम्हाला वार्षिक फास्टॅग पाससाठी जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे.

टोक नाके असलेल्या मार्गांवरुन प्रवास महागणार

टोक नाके असलेल्या मार्गांवरुन प्रवास महागणार आहे. नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. या टोलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फास्टटॅगच्या दरात वाढ केली आहे.  

कितीला होता पास?

भारतीय राष्ट्रीय महामार्गाच्या वार्षिक टोल पासची किंमत 3000 रुपयांवरुन अधिक वाढवण्यात आली आहे. हे दर आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आहेत.

फक्त खासगी वाहनांसाठी

हा पास फक्त खासगी वाहनांसाठी असणार आहे. 1 वर्षासाठी हा पास वापरता येणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून पासच्या नवीन किंमती लागू होणार आहे.  

नवी किंमत किती?

नवीन नियमानुसार, हा वार्षिक पास आता 3075 रुपयांचा असणार आहे. हा पास एक वर्षासाठी वापरता येणार आहे.   

200 वेळा टोल क्रॉसिंग करता येणार

या एका पासमध्ये 200 वेळा टोल क्रॉसिंग करता येणार आहे. जर तुम्ही 200 वेळा टोल क्रॉस केला तर या पासची वैधता संपणार आहे. जर असं केलं नसेल तर 1 वर्षात ही मुदत संपणार आहे. म्हणजेच 3000 रुपयांमध्ये 200 पेक्षा कमी वेळा टोल क्रॉस केला तरी पैसे पुढल्या सायकलमध्ये कॅरी फॉरवर्ड न होता सरकारच्या तिजोरीतच जाणार.  

प्रवाशांना ही माहिती देण्यास सांगितले

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सर्व टोल प्लाझा आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. टोलवरुन जाणाऱ्या प्रवाशांना ही माहिती देण्यास सांगितले आहे. 1 एप्रिलपासून हे नवीन नियम लागू होणार आहेत. 

दरवर्षी बदलणार किंमत

पुढच्या वर्षभरासाठी वार्षिक टोल पासची किंमत 3075 रुपये असणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, टोल संबंधित दरांचे दरवर्षी पुनरावलोकन होणार आहे. यामध्ये सुधारणा केली जाईल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

