फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वार्षिक फास्टॅगच्या योजनेची घोषणा केली होती. काप, जीप आणि व्हॅन यांसारख्या बिगर व्यावसायिक वाहनांसाठी 3 हजार रुपयांत फास्टॅगचा वार्षिक पास देण्यात येणार आहे.
Mansi kshirsagar | Aug 22, 2025, 02:32 PM IST
