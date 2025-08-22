English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

फास्टॅगचा वार्षिक पास घेतलाय! पण महाराष्ट्रातील 'या' महत्त्वाकांक्षी महामार्गावर नाही चालणार वार्षिक पास

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वार्षिक फास्टॅगच्या योजनेची घोषणा केली होती. काप, जीप आणि व्हॅन यांसारख्या बिगर व्यावसायिक वाहनांसाठी 3 हजार रुपयांत फास्टॅगचा वार्षिक पास देण्यात येणार आहे.

Mansi kshirsagar | Aug 22, 2025, 02:32 PM IST
twitter

FASTag Annual Pass: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वार्षिक फास्टॅगच्या योजनेची घोषणा केली होती. काप, जीप आणि व्हॅन यांसारख्या बिगर व्यावसायिक वाहनांसाठी 3 हजार रुपयांत फास्टॅगचा वार्षिक पास देण्यात येणार आहे.

1/7

फास्टॅग वार्षिक पासला वाहनधारकांची पसंती मिळत असून, केवळ चार दिवसांत पाच लाख जणांनी हा पास खरेदी केला आहे. फास्टॅग वार्षिक पास सध्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील 1,150 टोल नाक्यांवर वापरता येणार आहे.

twitter
2/7

महाराष्ट्रातील कोणत्या कोणत्या महामार्गावर तुम्हाला फास्टॅगच्या या पासचा वापर करता येणार, हे जाणून घेऊयात. 

twitter
3/7

महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू महामार्ग या दोन्ही मार्गावर फास्टॅगचा वार्षिक पास लागू नसणार. म्हणजे वाहनधारकांना टोल द्यावाच लागणार आहे. 

twitter
4/7

मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेवर देखील हा पास लागू होणार नाही. मात्र मुंबई-पुणे जुना महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्यामुळं या महामार्गावरुन प्रवास केल्यानंतर तुम्हाला टोल पास वापरता येणार आहे.

twitter
5/7

फास्टॅगच्या वार्षिक पासचा फायदा पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील वाहनचालकांना होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील राज्यातील सर्वाधिक 10 टोलनाके असून, सोलापूरमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर 9 टोलनाके आहेत.

twitter
6/7

नागपूरमध्ये 6, धाराशिवमध्ये 6, धुळे 5, बीड 4, जळगाव 4, बुलढाणा 3 अशी आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्वांत कमी टोलनाके हे सांगली, पालघर, नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, हिंगोली आणि अकोला जिल्ह्यांत आहेत. येथे प्रत्येकी एक टोलनाका आहे.

twitter
7/7

फास्टॅग वार्षिक पासमुळे वापरकर्ते 3,000 रुपयांच्या एकरकमी भरण्यावर वर्षभरात 200 टोल प्लाझा ओलांडू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग...

पुढील अल्बम

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग...

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग...

विद्यार्थी वसतिगृहात अचानक पोहोचले कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मग... 8
&#039;तारक मेहता&#039;मधील &#039;या&#039; अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड?

'तारक मेहता'मधील 'या' अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड?

'तारक मेहता'मधील 'या' अभिनेत्री कधीच दिलं नाही ऑडिशन, 4000 भागांमध्ये केलंय काम, कशी झालेली निवड? 8
सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या &#039;या&#039; अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार

सुमित राघवनची बहिणदेखील लोकप्रिय अभिनेत्री; बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्यासोबत करतेय संसार 7
Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Pithori Amavasya and Matru Din 2025 : मातृदिन आणि पिठोरी अमावस्याच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा 10