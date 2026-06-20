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'सासरे असूनही तुम्ही मला नेहमी स्वतःच्या मुलीसारखं जपलं'; फादर्स डेच्या शुभेच्छा देवून सासऱ्यांसोबतच नातं करा अधिक घट्ट

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 20, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:59 PM IST

Fathers Day Wishes In Marathi : फादर्स डे म्हणजे पितृदिन हा जगभरात 21 जूनला साजरा करण्यात येतो. आपण जन्मदात्या वडिलांना फादर्स डेच्या शुभेच्छा देतो. पण आपलं नशिबात कधी जगात वावरताना वडिलांनुसार प्रेम आणि आधार देणारे व्यक्ती पण भेटतात. तर लग्नानंतर सासऱ्यांच्या रुपातही वडील मिळतात. यंदा जन्मदात्या वडिलांसोबत मानलेल्या वडिलांना आणि वडीलरुपी सासऱ्यांनाही फादर्स डेच्या शुभेच्छा देऊन तुमचं नातं अधिक मजबूत करा. 

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घरात आल्यापासून तुम्ही मला नेहमी प्रोत्साहन दिलं  आणि पाठीशी उभे राहिलात.  तुमच्या या लाडक्या सुनेकडून  तुम्हाला फादर्स डे च्या हार्दिक शुभेच्छा!

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तुमच्यासारखे प्रेमळ आणि समजूतदार  सासरे मिळायला खरंच खूप नशीब लागतं.  देवाने माझी ही इच्छा पूर्ण केली.  पितृदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

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तुमचं आमच्यावर असणारं छत्र नेहमी असंच राहू दे.  तुम्ही फक्त माझे सासरे नाही, तर माझे मार्गदर्शक आणि मित्र आहात.  हॅपी फादर्स डे, बाबा!

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एक उत्तम पती आणि एक सुंदर कुटुंब मला तुमच्या संस्कारांमुळेच मिळालं आहे.  तुम्ही या घराचा मुख्य आधारस्तंभ आहात. बाबा, तुम्हाला फादर्स डे च्या मनापासून शुभेच्छा!

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वडिलांची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही असं म्हणतात,  पण तुम्ही मला ती उणीव कधीच भासू दिली नाही.  थँक्यू बाबा, आणि हॅपी फादर्स डे!

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सासरे असूनही तुम्ही मला नेहमी स्वतःच्या मुलीसारखं जपलं,  माझ्या चुकांना सांभाळून घेतलं.  माझ्या आयुष्यातील तुमचे स्थान खूप मोठे आहे.  जागतिक पितृदिनाच्या शुभेच्छा!

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माझ्या हक्काच्या घरातून दुसऱ्या घरात आल्यावर  मला जी वडिलांची माया मिळाली, ती तुमच्यामुळेच.  तुम्हाला फादर्स डे च्या हार्दिक शुभेच्छा, बाबा!

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बाबा, लग्नानंतर नवीन घरात आल्यावर  मला कधीच परकेपणा जाणवला नाही.  एका वडिलांप्रमाणे मला सांभाळल्याबद्दल धन्यवाद.  फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!

TAGS:
fathers day
Wishes
LIFESTYLE

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