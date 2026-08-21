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FDA ने प्रसिद्ध छप्पन भोग थाळी रेस्तराँला ठोकलं टाळं! पिठात फिरत होते जिवंत किटक, बुरशी लागलेली असतानाही...; परवाना तात्काळ निलंबित

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 21, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:59 PM IST

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासनाने प्रसिद्ध  छप्पन भोग थाळी रेस्तराँवर कारवाई केली आहे. 

 

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आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात धडक कारवाया सुरु असून, नुकतीच छप्पन भोग थाळी रेस्तराँवर कारवाई करण्यात आली आहे. 

 

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छत्रपती संभाजी नगर शहरातील बीड बायपास भागातील प्रसिद्ध छप्पन भोग थाळी रेस्तराँवर अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. 

 

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आरोग्यास तात्काळ धोका निर्माण करणाऱ्या अत्यंत गंभीर त्रुटी आढळल्याने या रेस्तराँचा FSSAI परवाना तातडीने निलंबित करण्यात आला आहे. 

 

तपासणीत आढळलेल्या काही मुख्य व गंभीर त्रुटी4/10

तपासणीत आढळलेल्या काही मुख्य व गंभीर त्रुटी

एफडीएने तपासणी केली असता अनेक नियमाचं सर्रासपणे उल्लंघन झाल्याचं आढळलं.

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सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, रेस्तराँमध्ये कीटकग्रस्त पीठ सापडलं. स्टोअर रूममध्ये ठेवलेल्या ज्वारी आणि बाजरीच्या पिठामध्ये प्रत्यक्ष जिवंत कीटक  आढळले. हे खराब पीठ वापरासाठी ठेवण्यात आले होते, ज्यामुळे अन्नातून विषबाधा होण्याचा मोठा धोका होता. 

 

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याशिवाय जुना अन्नसाठा दीर्घकाळ साठवून ठेवल्यामुळे त्याला बुरशी आणि कीटक लागल्याचे दिसून आले. 

 

अस्वच्छता व पेस्ट कंट्रोलचा अभाव7/10

अस्वच्छता व पेस्ट कंट्रोलचा अभाव

किचनमध्ये योग्य प्रकारे कचरा ठेवण्यासाठी डबे नव्हते. नियमित स्वच्छता आणि पेस्ट कंट्रोल होत नसल्याने अन्नामध्ये कीटकांचा प्रादुर्भाव झाल्याचे स्पष्ट झाले. 

 

पाण्याची गुणवत्ता8/10

पाण्याची गुणवत्ता

येथे पाण्याची तपासणी केली जात नव्हती. अन्न शिजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही प्रयोगशाळा चाचणी केलेली नव्हती. 

सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर9/10

सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर

फ्रीजमधील अन्नपदार्थांवर लेबलिंग नव्हतं. तसंच वापरलेल्या तळण तेलाची विल्हेवाट आणि दर्जा याबाबत कोणतेही रेकॉर्ड्स आढळले नाहीत. 

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निलंबन कालावधीत या रेस्टॉरंटला कोणत्याही प्रकारचे अन्न उत्पादन, साठवणूक, विक्री किंवा वितरण करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. या कारवाईमुळे शहरातील नियमबाह्य काम करणाऱ्या हॉटेलचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

TAGS:
FDA
Chhappan Bhog Thali
tukaram mundhe

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