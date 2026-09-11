/पुण्यात 10 मेट्रिक पनीर आणि 5 हजार किलो खवा जप्त; FDA ची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

पुण्यात एफडीएने मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. शुक्रवार पेठ परिसरातून 10 हजार किलो संशयित बनावट पनीर जप्त करण्यात आली आहे.
पुण्यात तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वातील अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) मोठी कारवाई कऱण्यात आली आहे.
शुक्रवार पेठ परिसरात एफडीएकडून छापा टाकण्यात आला असून, तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवाच्या आधी एफडीएकडून धाड टाकत बनावट पनीर आणि खवा जप्त करण्यात आला आहे.
एफडीएकडून सुमारे 10 मेट्रिक टन म्हणजेच 10 हजार किलो संशयित बनावट पनीर जप्त करण्यात आलं आहे.
तसंच सुमारे 5 हजार किलो संशयित बनावट खवा जप्त झाला आहे.
जप्त करण्यात आलेला माल कर्नाटकातून आल्याचा संशय आहे.
मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात पुरवठा करणारा सप्लायर असल्याची माहिती आहे.
एफडीएकडून घटनास्थळी नमुने घेण्याचे काम सुरू आहे. नमुना तपासणीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार आहे.