Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /पुण्यात 10 मेट्रिक पनीर आणि 5 हजार किलो खवा जप्त; FDA ची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

पुण्यात 10 मेट्रिक पनीर आणि 5 हजार किलो खवा जप्त; FDA ची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 11, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:14 AM IST

पुण्यात एफडीएने मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. शुक्रवार पेठ परिसरातून 10 हजार किलो संशयित बनावट पनीर जप्त करण्यात आली आहे. 

1/8

पुण्यात तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वातील अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) मोठी कारवाई कऱण्यात आली आहे.

 

2/8

शुक्रवार पेठ परिसरात एफडीएकडून छापा टाकण्यात आला असून, तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. 

 

3/8

गणेशोत्सवाच्या आधी एफडीएकडून धाड टाकत बनावट पनीर आणि खवा जप्त करण्यात आला आहे. 

 

4/8

एफडीएकडून सुमारे 10 मेट्रिक टन म्हणजेच 10 हजार किलो संशयित बनावट पनीर जप्त करण्यात आलं आहे. 

 

5/8

तसंच सुमारे 5 हजार किलो संशयित बनावट खवा जप्त झाला आहे. 

 

6/8

जप्त करण्यात आलेला माल कर्नाटकातून आल्याचा संशय आहे. 

 

7/8

मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात पुरवठा करणारा सप्लायर असल्याची माहिती आहे. 

 

8/8

एफडीएकडून घटनास्थळी नमुने घेण्याचे काम सुरू आहे. नमुना तपासणीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार आहे. 

TAGS:
FDA
tukaram mundhe
pune

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील काही शहरात गॅस सिलेंडरची किंमत 1,000 रुपयांच्या पुढे! आजचे LPG चे दर जाणून घ्या
2
3
4
5