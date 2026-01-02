English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जेवल्यानंतर तुमचाही घसा खवखवतो का? दुर्लक्षित करणे पडेल महागात

Cough After Eating: जेवल्यानंतर वारंवार खोकला किंवा घशाला खवखव जाणवत असेल तर, आजिबात दुर्लक्ष करू नका. महागात पडू शकते.   

Jan 02, 2026, 05:20 PM IST
Cough After Eating: जेवल्यानंतर वारंवार खोकला किंवा घशाला खवखव जाणवत असेल तर, आजिबात दुर्लक्ष करू नका. महागात पडू शकते. 

 

1/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

2/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

बऱ्याचवेळा जेवल्यानंतर घशाला खवखव जाणवते. हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यामुळे असे होत असल्यास साधारण मानले जाऊ शकते. पण जर वारंवार असे होत असेल तर, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाऊ शकते.   

3/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

सर्दी-खोकल्यामुळे होणारी खवखव आणि वारंवार होणारी खवखव यामध्ये मोठा फरक आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हे लॅरींगोफेरीन्जियल रिफ्लक्स या गंभीर स्थितीचे संकेत असू शकतात.   

4/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

ही एक अशी स्थिती आहे, ज्यात पोटातील अ‍ॅसिड वरपर्यंत येऊन स्वरयंत्रापर्यंत पोहोचतो. यामुळे घशाला जळजळ होते तेव्हा वाटते की, हे घशाच्या समस्येमुळे होत आहे.   

5/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

पण मुळतः घशाला होणारी खवखव ही पोटाच्या समस्येशी जोडलेली आहे. पचनसंस्था कमकुवत असल्याने असे होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते.   

6/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

आपले स्वरयंत्र अधिक नाजूक असते. जेव्हा पोटातील अ‍ॅसिड आणि पाचक रस अन्ननलिकेतून प्रवास करून स्वरयंत्रापर्यंत पोहोचतो तेव्हा, जळजळ जाणवते आणि विनाकारण खोकला येतो.   

7/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

यामुळेच जेवल्यानंतर खोकला येतो. हे वारंवार होत असेल तर आवाज जड होणे, सतत खवखव होणे अशा समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.   

8/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

बऱ्याचवेळा छातीत जळजळ होण्याची सामान्य लक्षणे अधिक प्रमाणात जाणवत नाहीत. म्हणूनच यावर औषधांचा फारसा परिणाम होत नाही. 

9/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

सततच्या खवखवण्यापासून सुटका करायची असेल तर, कॉफी, मद्य, मसालेदार जेवण, चॉकलेट असे पदार्थ खाणे टाळा. तसेच झोपण्याच्या अगदी काहीवेळा आधी जेवू नये.   

10/10

जेवल्यानंतर घसा खवखवणे

Cough After Eating

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

