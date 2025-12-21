English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
व्यायामानंतर थकवा येतो? आहारात करा 'या' 5 पदार्थांचा समावेश

Fitness Tips: बऱ्याचदा व्यायाम केल्यानंतर थकवा जाणवतो आणि ऊर्जात्मक वाटत नाही. यावर उपाय म्हणून तुम्ही तुमच्या आहारात काही पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करू शकता.   

Dec 21, 2025, 05:56 PM IST
फिटनेस टिप्स

Fitness tips

फिटनेस टिप्स

Fitness tips

Energetic Food Options After Workout: निरोगी आरोग्य सोबतच एक परफेक्ट बॉडीशेप हवा असतो. यासाठी सर्वजण नियमित व्यायाम करत असतात.   

फिटनेस टिप्स

Fitness tips

पण काहीवेळा व्यायाम करून झाल्यानंतर थकवा जाणवतो. निरोगी आरोग्य मिळावे यासाठी शरीराला योग्य पोषण मिळण्याची आवश्यकता आहे,जे योग्य आहारातून मिळते.   

फिटनेस टिप्स

Fitness tips

तुम्ही सुद्धा नियमित व्यायाम करत असाल आणि तुम्हालाही थकवा जाणवत असेल तर, आहारात काही पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणे महत्त्वाचे ठरेल.   

पीनट बटर आणि ब्राउन ब्रेड

Peanut butter and brown bread

पीनट बटर आणि ब्राउन ब्रेड हा एक पौष्टिक आणि मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा असलेला आहार आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन, आरोग्यदायी चरबी आणि फायबर असते. जे वजन कमी करण्यासाठीही फायदेशीर ठरते तसेच मांसपशि निर्माण करण्यास मदत करते.   

ग्रीक दही आणि फळे

Greek Yogurt and fruits

ग्रीक दह्यामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरियाची वाढ करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे पचन सुधारते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. याशिवाय फळांमध्ये मोठ्याप्रमाणात फायबर असल्यामुळे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरतात.   

उकडवलेले अंड आणि संपूर्ण धान्यांचे टोस्ट

Boiled egg and whole wheat toast

अंड हे उच्च प्रतिच्या पोषणाचा मोठा स्त्रोत आहे. जे स्नायूंच्या मजबूतीसाठी फायदेशीर ठरते. तसेच संपूर्ण धान्यांपासून बनलेल्या टोस्टसह सेवन केल्यास पौष्टिकता आणखी वाढते.   

ड्राय फ्रूट्स आणि नट्सचे मिश्रण

Dry fruits and nuts mix

बदाम, मनुके, काजू, खारीक, अखरोड आणि अंजीर अशा सुक्या मेव्याच्या मिश्रणाचा रोजच्या आहारात समावेश केल्यास ते झटपट ऊर्जा मिळवून देण्यास मदत करतात. पण ठराविक प्रमाणात सेवन करावे.   

ताक आणि भाजलेले चणे

Butter milk and roasted chana

भाजलेल्या चण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर आणि प्रोटीन असते. जे व्यायामानंतरच्या थकवा दूर घालवण्यास मदत करतात. तसेच ताक शरीराला थंडावा देण्यास मदत करते.   

