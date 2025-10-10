दिवाळीत कार घेताय? हे पाहा 7 Seater Car चे 5 परवडणारे पर्याय; शेवटची तर फक्त 6 लाखांना
5 affordable 7 Seater Car To Buy This Diwali 2025: यंदाच्या दिवळीत तुम्हीसुद्धा तुमच्या कुटुंबासाठी मोठी कार घेण्याचा विचार करत असाल तर या पाच परवडणाऱ्या कार्सची यादी एकदा नक्की पाहा...
Oct 10, 2025
यंदाची दिवाळी कारवाली... असा विचार असेल तर हे घ्या पाच उत्तम पर्याय
तुमचाही यंदाच्या दिवाळीत कार खरेदी करण्याचा विचार असेल तर हे पाच पर्याय तुम्ही एकदा तरी पाहिलेच पाहिजे. तुम्हीसुद्धा कुटुंबासाठी 7 सीटर कार घेण्याचा विचारात असल्यास एकदा हे पाच पर्याय नक्की पाहून घ्या. या कार किती रुपयांना आहेत, त्यांचे स्पेसिफिकेशन्स काय जाणून घ्या, शेवटची कार तर 6 लाखांहूनही स्वस्तात उपलब्ध आहे. पाहूयात सविस्तर माहिती....
परवडणाऱ्या 7 सीटर कार कोणत्या? त्यांची किंमत किती?
तुम्ही देखील या दिवाळीत तुमच्या कुटुंबासाठी मोठी 7-सीटर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि तुमच्या डोक्यात नेमकी कोणतं मॉडेलब घ्याव याबद्दल संभ्रम असेल तर आज आम्ही तुम्हाला मदत करणार आहोत. आपण इथे पाच सर्वात परवडणाऱ्या 7 सीटर कार कोणत्या आहेत आणि त्यांची किंमत किती आहे ते जाणून घेणार आहोत. यादीमधील शेवटची कार तर 6 लाखांपेक्षाही कमी किंमतीला उपलब्ध आहे. चला तर मग पाहूयात या टॉप पाच सर्वात स्वस्त सेव्हन सीटर कार्सच्या यादी कोणकोणत्या कार्स आहेत.
किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Kia Carens Clavis)
किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Kia Carens Clavis) हे कारेन्सचं नवं मॉडेल आहे. या कारमध्ये अधिक प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि अधिक शक्तिशाली इंजिन आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 11 लाख 8 हजारापासून ते 20 लाख 71 हजार रुपयांपर्यंत आहे. ही कार 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन (115 एचपी), 1.5-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन (160 एचपी) आणि 1.5-लिटर डिझेल इंजिन (116 एचपी) अशा पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
सिट्रोएन एअरक्रॉस (Citroen Aircross)
सिट्रोएन एअरक्रॉस (Citroen Aircross) ही एक स्टायलिश 7-सीटर कार आहे. या कारचा युएसपी म्हणजे तिची अनोखी रचना आणि आरामदायी सस्पेंशन. या दोन फिचरमुळे ही कार गर्दीतपण अगदी उठून दिसते. या कारची किंमती 11 लाख 37 हजारापासून 13 लाख 69 हजार रुपयांदरम्यान (एक्स-शोरूम) आहे. ही कार 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिन (82 एचपी) आणि 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल (110 एचपी) अशा दोन पर्यायांसहीत उपलब्ध आहे.
टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion)
महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo)
महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo) हे बोलेरोचं आधुनिक आणि स्टायलिश व्हर्जन आहे. ज्यांना बोलेरोची विश्वासार्हता असलेली आधुनिक एसयूव्ही हवी आहे त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 8 लाख 49 हजार ते 10 लाख 49 हजारांपर्यंत आहे. यात 1.5-लिटर डिझेल इंजिन आहे जे 100 एचपी पॉवर निर्माण करते.
