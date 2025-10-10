English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीत कार घेताय? हे पाहा 7 Seater Car चे 5 परवडणारे पर्याय; शेवटची तर फक्त 6 लाखांना

5 affordable 7 Seater Car To Buy This Diwali 2025: यंदाच्या दिवळीत तुम्हीसुद्धा तुमच्या कुटुंबासाठी मोठी कार घेण्याचा विचार करत असाल तर या पाच परवडणाऱ्या कार्सची यादी एकदा नक्की पाहा...

Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 05:02 PM IST
twitter
1/10

यंदाची दिवाळी कारवाली... असा विचार असेल तर हे घ्या पाच उत्तम पर्याय

carsinddiwali

तुमचाही यंदाच्या दिवाळीत कार खरेदी करण्याचा विचार असेल तर हे पाच पर्याय तुम्ही एकदा तरी पाहिलेच पाहिजे. तुम्हीसुद्धा कुटुंबासाठी 7 सीटर कार घेण्याचा विचारात असल्यास एकदा हे पाच पर्याय नक्की पाहून घ्या. या कार किती रुपयांना आहेत, त्यांचे स्पेसिफिकेशन्स काय जाणून घ्या, शेवटची कार तर 6 लाखांहूनही स्वस्तात उपलब्ध आहे. पाहूयात सविस्तर माहिती....

twitter
2/10

नवीन कार खरेदी करणाऱ्यांचं प्रमाणही बरंच

carsinddiwali

भारतात, लोक सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. विशेषतः धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या काळात, घरगुती वस्तूंबरोबरच अनेकदा जमिनीचे व्यवहार, नवीन घर किंवा अगदी नवीन कार खरेदी करणाऱ्यांचं प्रमाणही बरंच आहे.  

twitter
3/10

7-सीटर कार्सला नेहमीच मागणी

carsinddiwali

भारतीय बाजारपेठेत 7-सीटर कार्सला नेहमीच मागणी असते. या कार्समधील प्रशस्त आणि मोजकी जागा आणि आधुनिक फिचर्स खरोखरच फॅमेली कार म्हणून अनेक ग्राहकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होतात.  

twitter
4/10

अनेक 7-सीटर कार बाजारात उपलब्ध

carsinddiwali

मारुती, रेनॉल्ट, महिंद्रा, सिट्रोएन, टोयोटा आणि किआ सारख्या ब्रँडच्या अनेक 7-सीटर कार बाजारात उपलब्ध आहेत. आम्ही तुम्हाला अशा पाच मॉडेल्सची माहिती देत ​​आहोत. ज्या सर्वसमान्यांना परवडणाऱ्या रेंजमध्ये आहेत.  

twitter
5/10

परवडणाऱ्या 7 सीटर कार कोणत्या? त्यांची किंमत किती?

carsinddiwali

तुम्ही देखील या दिवाळीत तुमच्या कुटुंबासाठी मोठी 7-सीटर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि तुमच्या डोक्यात नेमकी कोणतं मॉडेलब घ्याव याबद्दल संभ्रम असेल तर आज आम्ही तुम्हाला मदत करणार आहोत. आपण इथे पाच सर्वात परवडणाऱ्या 7 सीटर कार कोणत्या आहेत आणि त्यांची किंमत किती आहे ते जाणून घेणार आहोत. यादीमधील शेवटची कार तर 6 लाखांपेक्षाही कमी किंमतीला उपलब्ध आहे. चला तर मग पाहूयात या टॉप पाच सर्वात स्वस्त सेव्हन सीटर कार्सच्या यादी कोणकोणत्या कार्स आहेत.

twitter
6/10

किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Kia Carens Clavis)

carsinddiwali

किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Kia Carens Clavis) हे कारेन्सचं नवं मॉडेल आहे. या कारमध्ये अधिक प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि अधिक शक्तिशाली इंजिन आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 11 लाख 8 हजारापासून ते 20 लाख 71 हजार रुपयांपर्यंत आहे. ही कार 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन (115 एचपी), 1.5-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन (160 एचपी) आणि 1.5-लिटर डिझेल इंजिन (116 एचपी) अशा पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.  

twitter
7/10

सिट्रोएन एअरक्रॉस (Citroen Aircross)

carsinddiwali

सिट्रोएन एअरक्रॉस (Citroen Aircross) ही एक स्टायलिश 7-सीटर कार आहे. या कारचा युएसपी म्हणजे तिची अनोखी रचना आणि आरामदायी सस्पेंशन. या दोन फिचरमुळे ही कार गर्दीतपण अगदी उठून दिसते. या कारची किंमती 11 लाख 37 हजारापासून 13 लाख 69 हजार रुपयांदरम्यान (एक्स-शोरूम)  आहे. ही कार 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिन (82 एचपी) आणि 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल (110 एचपी) अशा दोन पर्यायांसहीत उपलब्ध आहे.  

twitter
8/10

टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion)

carsinddiwali

टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) ही मारुती एर्टिगावर आधारित 7-सीटर एमपीव्ही आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत 10 लाख 44 हजार ते 13 लाख 62 हजारांपर्यंत आहे. त्यात 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन देखील असून ते 103 एचपी पॉवर जनरेट करते. टोयोटाची ब्रँड व्हॅल्यू आणि विश्वासार्हतेमुळे ही कार फार लोकप्रिय आहे.  

twitter
9/10

महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo)

carsinddiwali

महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo) हे बोलेरोचं आधुनिक आणि स्टायलिश व्हर्जन आहे. ज्यांना बोलेरोची विश्वासार्हता असलेली आधुनिक एसयूव्ही हवी आहे त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 8 लाख 49 हजार ते 10 लाख 49 हजारांपर्यंत आहे. यात 1.5-लिटर डिझेल इंजिन आहे जे 100 एचपी पॉवर निर्माण करते.

twitter
10/10

रेनॉल्ट ट्रायबर (Renault Triber)

carsinddiwali

बजेटमध्ये बसणाऱ्या सर्वोत्तम 7 सीटर कार शोधत असाल तर रेनॉल्ट ट्रायबर  (Renault Triber) तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरु शकतो. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.76 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि 8 लाख 60 हजारांपर्यंत जाते. ही कार जास्तीत जास्त 72 एचपी पॉवर जनरेट करु शकते. (सर्व फोटो संबंधित कंपन्यांच्या वेबसाईट/ शोरुमचे फोटो प्रातिनिधिक जस्ट डायलवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान?

पुढील अल्बम

&#039;मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...&#039;; कोणी केलं हे विधान?

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान?

'मोदींनी अमित शाहांपासून सावध रहावं, त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये! ते मीर जाफर...'; कोणी केलं हे विधान? 10
IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स &#039;या&#039; 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स 'या' 5 खेळाडूंना दाखवणार बाहेरचा रस्ता, धोनीच्या आवडत्या खेळाडूचाही समावेश 7
अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज

अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज

अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज 13
Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी

Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी

Kranti Goud: खेड्यातील जन्म, मुलांसोबत खेळायला शिकली...फिल्मी आहे क्रिकेटपटू क्रांती गौडची स्टोरी 8