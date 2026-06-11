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FIFA World Cup 2026 : सख्खे भाऊ पण कट्टर प्रतिस्पर्धी! फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये वेगवेगळ्या देशांकडून खेळणार 4 भावांच्या जोड्या

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 11, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:01 PM IST

FIFA World Cup 2026 4 Pair Of Brothers Playing In Different Team : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. मेक्सिकोमध्ये स्पर्धेचा पहिला सामना हा दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध मेक्सिको यांच्यात होणार आहे. यंदा वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतलाय. यंदा या वर्ल्ड कपमध्ये 7 भावांच्या जोड्या सहभागी होत असून यातील 3 जोड्या या एकाच देशाकडून खेळतायत तर 4 भावांच्या जोड्या अशा आहेत ज्यातील भाऊ भाऊ हे वेगवेगळ्या संघांकडून खेळतायत. 

 

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फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा यंदा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा शहरांमध्ये आयोजित केली गेली आहे. या देशांमधील विविध 16 शहरांमध्ये स्पर्धेचे सामने खेळवण्यात येणार असून 48 संघांमध्ये जवळपास 103 सामने खेळवले जाणार आहेत. 

 

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यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये खेळणाऱ्या ७ भावांच्या जोडीपैकी तीन जोड्या आहेत ज्यात दोन भावंडं ही एकाच संघातून खेळतील. यात फ्रांसचे थियो हर्नांडेज आणि लुकास हर्नांडेज, कुराकाओचे जुनिन्हो बाकुना आणि लिएंड्रो बाकुना तर काबो वर्डेसाठी खेळणाऱ्या डेरॉय डुआर्टे आणि लारोस यांचा समावेश आहे. 

 

ब्रायन ब्रॉबी और डेरिक लुकासेन: 3/7

ब्रायन ब्रॉबी और डेरिक लुकासेन:

फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ३० वर्षीय सेंटर बॅक डेरिक लकासेन हा घानाकडून, तर २४ वर्षीय स्ट्रायकर ब्रायन ब्रॉबी हा नेदरलँड्स संघाकडून खेळणार आहेत. हे दोघेही भावंडं असून ते मूळचे घानाचे आहेत. दुखापतग्रस्त खेळाडूच्या जागी लकासेनला संघात स्थान मिळाले आहे.

जॉन साउटार और हैरी साउटार4/7

जॉन साउटार और हैरी साउटार

जॉन साउटार आणि हॅरी साउटार या दोघांचं जन्म हा स्कॉटलंडमध्ये झाला होता. दोघेही भावंडं डिफेंडरच्या भूमिकेत खेळतात. यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये जॉन हा स्कॉटलंड तर हॅरी हा ऑस्ट्रेलिया संघाकडून खेळतोय. दोघा भावंडांच्या आईचा जन्म आईचा जन्म ऑस्ट्रेलियामध्ये झाला होता तर वडिलांचा जन्म हा स्कॉटलंडमध्ये झाला होता. त्यामुळे दोन्ही भाऊ हे या दोन देशांकडून खेळण्यासाठी पात्र आहेत. 

निको विलियम्स आणि इनाकी विलियम्स : 5/7

निको विलियम्स आणि इनाकी विलियम्स :

फिफा वर्ल्ड कपसाठी स्पेन संघात 23 वर्षीय निको विलियम्सला स्थान मिळालं आहे. त्याने मागच्या 30 सामन्यात एकूण 6 गोल केले होते. तो 2024 यूरो जिंकणाऱ्या संघाचा भाग होता. त्याचा मोठा भाऊ इनाकी विलियम्सने 2016 मध्ये स्पेनसाठी डेब्यू केला होता आणि 2022 पासून तो घानासाठी खेळत आहे. 

डेसिरे डौए आणि गुएला डौए : 6/7

डेसिरे डौए आणि गुएला डौए :

पीएसजीचा विंगर डेझिरे डूए याला  फिफा वर्ल्ड कपसाठी फ्रान्सच्या संघात स्थान मिळवले आहे. 21 वर्षीय डेझिरे हा जगातील सर्वोत्तम युवा खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. त्याचा मोठा भाऊ गुएला डूए या स्पर्धेत आयव्हरी कोस्टकडून खेळणार आहे. गुएला आणि डेझिरे यांचे वडील आयव्होरियन आणि आई फ्रेंच आहे. 

कुठे पाहाल फिफा वर्ल्ड कप? 7/7

कुठे पाहाल फिफा वर्ल्ड कप?

यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 तुम्ही 'झी'च्या नवीन 'Unite8' स्पोर्ट्स नेटवर्कवर (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD) वर पाहू शकता. या चार चॅनेल्सवर इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून एकाच वेळी होणाऱ्या 'ग्रुप स्टेज' सामन्यांचे प्रसारण केले जाईल. तसेच, सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीमिंग) Zee5 ॲप आणि वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल. लिंक: https://www.zee5.com

TAGS:
FIFA World Cup 2026
marathi news
Sports news
Football

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