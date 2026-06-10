FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कपमध्ये यंदा प्रथमच उतणार 'हे' 4 संघ, दिग्गजांना देणार टक्कर, एकाची लोकसंख्या फक्त 1 लाख 60 हजार

FIFA World Cup 2026 4 Teams Qualified For First Time : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला येत्या 11 जून पासून सुरुवात होणार आहे. तर याचा फायनल सामना हा 19 जुलै रोजी होणार असून यंदा स्पर्धेत ऐकून 48 संघांचा सहभाग आहे. फुटबॉलमधील सर्वात प्रतिष्ठित मानली जाणारी फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत यंदा अनेक दिग्गज संघांसोबत काही नवे संघ देखील प्रथमच स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. यंदा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये 4 नवीन संघ दिग्गज संघांना टक्कर देण्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत.
फिफा वर्ल्ड कप 2022 मध्ये 32 संघांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. मात्र यंदा 48 संघांनी फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय केलं आहे. यंदा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये फिफा वर्ल्ड कप सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
उत्तर अमेरिकेत होणाऱ्या यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये चार नवीन संघांनी सहभाग घेतला आहे. यात केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन आणि उज्बेकिस्तान यांचा समावेश आहे. त्यामुळे फुटबॉलच्या या मोठ्या स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी होणाऱ्या देशांच्या संघांवर सर्वांचं लक्ष असेल.
फिफा रँकिंगमध्ये 69 व्या स्थानी असणाऱ्या केप वर्डे या संघाने फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय केलं आहे. केप वर्डे हा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये ग्रुप H मध्ये असून यात स्पेन, उरुग्वे आणि साऊदी अरेबिया या संघांचा समावेश आहे. केप वर्डे हा जवळपास 5,25,000 लोकसंख्या असणारा द्वीप समूह देश आहे. त्यामुळे केप वर्डे हा कुराकाओ आणि आइसलँडनंतर वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेणाऱ्या तिसऱ्या सर्वात कमी लोकसंख्येचा देश बनला आहे.
केप वर्डे या देशाकडून खेळणाऱ्या गॅरी रोड्रिग्स या खेळाडूवर सर्वांचं लक्ष आहे. तसेच 35 वर्षीय कर्णधार रयान मेंडेस हा जरी तुर्कीयेच्या दुसऱ्या डिव्हेजन क्लब इगदिरसाठी खेळतोय पण केप वर्डेच्या यशात तो मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये इस्वातिनी विरुद्ध झालेल्या 3-0 च्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यामुळे संघाने वर्ल्ड कपमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं.
लहान देश पण मोठं स्वप्न ही टॅगलाईन कॅरेबियन द्वीप असणाऱ्या कुराकाओला अगदी परफेक्ट लागू होते. लोकसंख्येनुसार वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय करणारा कुराकाओ हा आतापर्यंतचा सर्वात लहान देश आहे. फिफा वर्ल्ड कप रँकिंगमध्ये 82 व्या स्थानावर असणाऱ्या कुराकाओचा ग्रुप E मध्ये जर्मनी, इक्वाडोर आणि आयवरी कोस्ट सोबत यांचा समावेश आहे. नोव्हेंबरमध्ये जमैका विरुद्ध सामन्यात त्यांनी खूप संघर्ष केला आणि अखेर सामना हा 0-0 च्या ड्रॉ सह समाप्त झाला. यासह कुराकाओने फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय केलं. कुराकाओ या देशाची लोकसंख्या ही केवळ 1,60,000 एवढी आहे.
कुरासाओ संघाशी संबंधित सर्वात चर्चित व्यक्ती म्हणजे प्रशिक्षक डिक ॲडव्होकाट असून ते ७८ वर्षांचे आहेत. प्रशिक्षक डिक ॲडव्होकाट हे ऍडव्होकेट होते. त्यांनी यापूर्वी नेदरलँड आणि रेंजर्स सारख्या संघांना कोचिंग दिली आहे. ते वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वात वयस्कर टीम मॅनेजर होण्याच्या मार्गावर आहेत.
जॉर्डन या देशाने सुद्धा यंदा पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय केलंय. जॉर्डनचे मुख्य प्रशिक्षक जमाल सेल्लामी यांनी आपल्या खेळाडूंना २०२२ मधील मोरोक्कोच्या ऐतिहासिक कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचे आवाहन केले आहे. सेल्लामी हे स्वतः मोरोक्कोचे असून, मोठ्या स्पर्धांमध्ये अनेक संघ अनपेक्षित कामगिरी करून सर्वांना चकित करू शकतात, असा त्यांचा विश्वास आहे. जॉर्डन हा संघ यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये ग्रुप J मध्ये आहे. जॉर्डन ग्रुप J चा भाग असून यात अर्जेन्टिना, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया या संघांचा सुद्धा समावेश आहे.
उज्बेकिस्तान संघाने 1994 मध्ये सोवियत संघातून वेगळे झाल्यावर सात वेळा फिफा वर्ल्ड कपच्या क्वालिफिकेशनसाठी प्रयत्न केला होता. अखेर यंदा उज्बेकिस्तान संघाने फिफा वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय केलं असून तो ग्रुप K ग्रुपचा सहभाग आहे. ग्रुप K मध्ये उज्बेकिस्तान शिवाय पोर्तुगाल, कलोम्बिया, डीआर काँगो यांचा सहभाग आहे.
उज्बेकिस्तान संघाची लोकसंख्या 38 मिलियन आहे. संघाचा कर्णधार एल्डोर शोमुरोडोव्ह हा उझबेकिस्तानचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू असून, त्याने 90 सामन्यांत 44 गोल केले आहेत. उज्बेकिस्तानने संयुक्त अरब अमीरात सोबत झालेल्या सामन्यात खेळून 0-0 चा ड्रॉ खेळून आपलं स्थान निश्चित केलं होतं.