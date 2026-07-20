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फिफा वर्ल्ड कप फायनलनंतर गोल्डन बूट, बॉल अन् ग्लव कोणी जिंकला? पाहा संपूर्ण लिस्ट

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 20, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:10 AM IST

FIFA World Cup 2026 Award Winners List:फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 20 जुलै रोजी अर्जेंटिना विरुद्ध स्पेन यांच्यात सामना खेळाला गेला. या सामन्यात स्पेनने अर्जेंटिनावर 1-0 ने आघाडी घेऊन मात केली. यावेळी विजेत्या संघाने फिफा वर्ल्ड कपच्या चमचमत्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं. मात्र यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. तेव्हा गोल्डन बूट, बॉल अन् ग्लव्हज असे विविध अवॉर्ड जिंकणाऱ्या खेळाडूंविषयी जाणून घेऊयात.

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 1/8

रविवारी २० जुलै रोजी न्यू जर्सीमध्ये झालेल्या फायनलमध्ये स्पेनचा खेळाडू फेरान टोरेसने एक्ट्रा टाइममध्ये केलेल्या गोलच्या जीवावर स्पेनने गट विजेत्या अर्जेंटिनावर 1-0 ने मात केली. यासह स्पेनने दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप आपल्या नावावर केला. (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 2/8

स्पेनचा कर्णधार रोड्री याला स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून गोल्डन बॉल च्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात  आले. त्याने स्पेन संघासाठी संपूर्ण वर्ल्ड कप दरम्यान मिडफील्डला चांगलं सांभाळलं. त्याच्या कामगिरीने त्याने स्पेन संघाला फिफा वर्ल्ड कपमध्ये विजय मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.  (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 3/8

स्पेनचा गोलकीपर उनाई साइमला स्पेन संघांच्या फायनलमधील विजयात महत्वाची भूमिका निभावण्यासाठी गोल्डन ग्लव मिळाला. या दरम्यान स्पेनने फक्त एक गोल खाल्ला तर सलग 650 मिनिटे एकही गोल न स्वीकारता सायमनने वर्ल्ड कपमध्ये एक रेकॉर्ड सुद्धा केला. (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 4/8

स्पेनच्या  डिफेंस फळीतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी युवा डिफेंडर पाऊ कुबारसीला 'फिफा यंग प्लेयर अवॉर्ड'ने सन्मानित करण्यात आले. 19 वर्षीय कुबारसीने स्पेनला 'वर्ल्ड कप विजेता संघ' म्हणून सर्वात कमी गोल स्वीकारण्याचा रेकॉर्ड प्रस्थापित करण्यास मदत केली. (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 5/8

फ्रांसचा कर्णधार किलियन एम्बाप्पेने आठ सामन्यात 10 गोल केले. त्याने टॉप स्कोरर म्हणून गोल्डन बूट जिंकला. तो मगोपाठ दोन वर्ल्ड कपमध्ये गोल्डन बूट जिंकणारा पहिला खेळाडू ठरला. याव्यतिरिक्त 22 गोलसह एमबाप्पे आता फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 6/8

संपूर्ण फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये स्पर्धेदरम्यान शिस्त आणि खिलाडूवृत्ती दाखवल्याबद्दल नेदरलँड्सला 'फिफा फेअर प्ले अवॉर्ड' देण्यात आले. (Photo Credit Social Media)

FIFA World Cup 2026 Award Winners List 7/8

मेटलाइफ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात, स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा अतिरिक्त वेळेत 1-0 असा पराभव करून आपले दुसरे फिफा वर्ल्ड कप विजेतेपद पटकावले. बदली खेळाडू फेरान टोरेसने 106 व्या मिनिटाला निर्णायक गोल केला. (Photo Credit Social Media)

Fifa World Cup Awards List 8/8

कोणी कोणता अवॉर्ड जिंकला?

गोल्डन बॉल विजेता : रोड्री (स्पेन), सिल्वर बॉल: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना), ब्रॉन्झ बॉल: किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)

गोल्डन बूट : किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस), सिल्वर बूट: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना), ब्रॉन्झ बूट: जूड बेलिंगहम (इंग्लंड) गोल्डन ग्लव : उनाई सिमोन (स्पेन), बेस्ट यंग प्लेयर: पाउ कुबारसी (स्पेन) फेयर प्ले अवॉर्ड: नेदरलँड  (Photo Credit Social Media)

TAGS:
FIFA World Cup 2026
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