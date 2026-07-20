/अर्जेंटिनाला पराभवानंतरही मिळाले 280 कोटी रुपये, मात्र नावावर नोंदवला गेला लाजिरवाणा रेकॉर्ड

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 20 जुलै रोजी स्पर्धेचा फायनल सामना खेळवला गेला. या सामन्यात गतविजेत्या अर्जेंटिनाला स्पेनने पराभवाचा धक्का दिला आणि वर्ल्ड कप ट्रॉफी नावावर केली. यामुळे अर्जेंटिनाचं सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी विजयाचं स्वप्न भंगलं. यामुळे दिग्गज फुटबॉलर लिओनल मेस्सीला अश्रू अनावर झाले. तेव्हा विजेत्या, उपविजेत्या संघाला फायनलनंतर किती बक्षिस मिळालं आणि अर्जेंटिनाच्या पराभवानंतर कोणते पाच रेकॉर्ड नोंदवले गेले याविषयी जाणून घेऊयात.
फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये स्पेनने अर्जेंटिनाला 1-0 ने पराभूत करून इतिहास रचला. स्पेनने दुसऱ्यांदा फिफा वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं आणि अर्जेंटिनाला असा पराभव जो फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला. स्पेनने सामन्यात अर्जेंटिनालावर दबाव निर्माण केला. पोझिशन, पास आणि शॉट्स प्रत्येक बाबतीत स्पॅनिश संघ पुढे राहिला. (Photo Credit - Social Media)
अर्जेंटिना पराभूत झाली असली तरी उपविजेत्या संघाला फिफाकडून मिळणारी प्राईज मनी त्याला देण्यात आली. उपविजेता अर्जेंटिना संघाला 280 कोटी रुपयांचं बक्षीस देण्यात आलं. (Photo Credit - Social Media)
स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड नोंदवला गेला. फिफा वर्ल्ड कप फायनलमध्ये अर्जेंटिनाचा संघ एकही शॉट टार्गेटवर मारू शकला नाही. तर स्पेनने तब्बल 11 शॉट टार्गेट केले. इतकेच नाही तर स्पेनकडे 68 टक्के वेळा चेंडूचे नियंत्रण होते, तर अर्जेंटिनाकडे तो केवळ 32 टक्के वेळ होता. (Photo Credit - Social Media)
स्पेन संघात पासिंगची अचूकता 90 टक्के होती तर दुसरीकडे अर्जेंटिनाची हीच आकडेवारी केवळ 78 टक्के होती. स्पॅनिश खेळाडूंना एकही 'येलो कार्ड' मिळाले नाही. तर याउलट अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंना पाच येलो कार्ड्स तर एक रेड कार्ड मिळाले. (Photo Credit - Social Media)
स्पेनच्या संघाने अजून एक मोठा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला. स्पेनचा संघ मागच्या लागोपाठ 38 सामन्यांपैकी एकही सामन्यात पराभूत झालेला नाही. मागच्या सात सामन्यात त्यांना विजय मिळालेला आहे. (Photo Credit - Social Media)
फेरान टोरेस याला फिफा वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार मिळाला. 12 वर्षांत असं पहिल्यांदाच झालं जेव्हा कोणत्याही सब्स्टीट्यूट खेळाडूला फायनलमध्ये हा पुरस्कार मिळाला असेल. यापूर्वी 2014 मध्ये जर्मनीमध्ये मारियो गोत्जेने कमाल केली होती. (Photo Credit - Social Media)
स्पेनचा खेळाडू लामिन यमालच्या नावावर एक विशेष विक्रम प्रस्थापित केला आहे. फिफा वर्ल्ड कप जिंकणारा तो सर्वात तरुण स्पॅनिश खेळाडू ठरला आहे. याशिवाय युरो कप आणि फिफा वर्ल्ड कप या दोन्ही स्पर्धा जिंकणारा तो सर्वात तरुण खेळाडूही बनला आहे. (Photo Credit - Social Media)
फिफा वर्ल्ड कप 2026 जिंकलेल्या स्पेन संघाला फिफाकडून तब्बल 481 कोटी रुपयांचं बक्षिस मिळालं. तर अर्जेंटिनाच्या संघाला 280 कोटी रुपये बक्षिस मिळाले. (Photo Credit - Social Media)