/फिफा वर्ल्ड कपमध्ये मुस्लिम खेळाडूंना का दिली जाते वेगळी ट्रॉफी? कारण ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल

फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जात असून यंदा स्पर्धेत एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. स्पर्धेत जवळपास 130 सामने खेळवले जाणार आहे. प्रत्येक सामन्यानंतर त्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यात येतो. यावेळी सन्मान चिन्ह म्हणून ट्रॉफी दिली जाते. मात्र यात फिफा इतर खेळाडूंना जी ट्रॉफी देते ती आणि मुस्लिम खेळाडूंना जी ट्रॉफी दिली जाते त्यात मोठा फरक आहे. पण फिफा असं नेमकं का करते याविषयी जाणून घेऊयात.
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप हा मेक्सिको, कॅनडा आणि अमेरिका या शहरांमध्ये खेळवला जातोय. यंदाचा फिफा वर्ल्ड कपचा 23 वा सीजन असून फुटबॉलचा फिफा वर्ल्ड कप सुरु होऊन जवळपास 96 वर्ष झाली आहेत.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये यंदा 48 संघांमध्ये अनेक खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ आहेत. एका संघात विविध जाती, धर्माचे खेळाडू असतात. फिफाने यंदा कोणतीही मोठी घोषणा न करता मुस्लिम खेळाडूंच्या धार्मिक मान्यतांचा आदर ठेऊन प्लेअर ऑफ द सामन्याची ट्रॉफी बदलली.
फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यानंतर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करणाऱ्या मुस्लिम खेळाडूंना दिला जाणाऱ्या प्लेअर ऑफ द सामन्याच्या ट्रॉफीमधून दारूच्या कंपनीची ब्रॅण्डिंग पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. हे प्रकरण तेव्हा चर्चेत आलं जेव्हा स्कॉटलंड विरुद्ध स्पर्धेत सर्वात जास्त गोल करणाऱ्या मोरोक्कचा स्टार खेळाडू इस्माइल साबरीला त्याच्या सर्वोत्कृष्ट परफॉर्मन्ससाठी 'प्लेअर ऑफ द मॅच' चा पुरस्कार देण्यात आला.
इस्माइल साबरीला प्लेअर ऑफ द सामन्याची जी ट्रॉफी सोपवण्यात आली तसेच पाठीमागे जो बॅकड्रॉप ठेवण्यात आला होता त्यावरून बिअर कंपनीचा लोगो आणि ब्रॅण्डिंग पूर्णपणे हटवण्यात आली होती. याच्या जागी एक न्यूट्रल डिझाईन ठेवण्यात आलं होतं, ज्यात कुठेही दारूच्या ब्रँडचं नाव किंवा लोगो नव्हता.
स्पर्धेत सर्वात चांगलं प्रदर्शन करणाऱ्या मुस्लिम खेळाडूंसाठी सुद्धा अशाच प्रकारच्या न्यूट्रल अवॉर्डचा वापर केला जातो. या यादीत इजिप्तचे इमाम अशूर आणि मोहम्मद सलाह, जॉर्डनचा अली ओल्वान, इराणचा रामिन रेझाईयन, कतारचा गोलकीपर महमूद अबुनादा आणि आयव्हरी कोस्टचा खेळाडू यान डायोमांडे यांचा समावेश आहे.
फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत मुस्लिम वगळता इतर खेळाडूंना दारूच्या कंपनीची ब्रँडिंग असणारी ट्रॉफी दिली जातेय. तसेच त्यांच्या बॅकड्रॉपमध्ये बिअर कंपनीचा लोगो आणि ब्रॅंडिंग दिसून येते. या दोन्ही ट्रॉफी दिसायला एक सारख्या असल्या तरी एका ट्रॉफीवर दारूच्या ब्रँडचं ब्रॅण्डिंग आहे तर मुस्लिम खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या ट्रॉफीवर ते ब्रॅण्डिंग नाही.