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FIFA World Cup 2026 मध्ये गाजणार भारताचं नाव! 4 भारतीय खेळाडू उतरणार मैदानात, पाहा कोणत्या संघाने दिली संधी?

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 05, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:37 AM IST

FIFA World Cup 2026 : 12 जून पासून फुटबॉलचा महाकुंभ म्हणून समजल्या जाणाऱ्या फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. दर 4 वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कपचं आयोजन केलं जात असतं. यंदा या वर्ल्ड कपचं 23 वं वर्ष आहे. मात्र आतापर्यंत एकदाही भारतीय संघ या फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय झालेला नाही. मात्र भारतीय वंशाचे असे 4 भारतीय खेळाडू आहेत जे यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळणार आहेत. 

 

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12 जून पासून सुरु होणार फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा आता भारतीय फॅन्सना सुद्धा पाहायला मिळणार असून झी (ZEE) ने भारतात त्याचे प्रसारण हक्क घेतले आहेत. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघ सहभागी होत नसला तरी काही भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत जे यंदा वेगळ्या देशांच्या संघांकडून मैदानात उतरतील.

 

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केरळचा 19 वर्षीय खेळाडू :

यंदा फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 48 संघांचा सहभाग असणार आहे. भारतात फ्रांस, अर्जेंटिना, ब्राझील, स्पेन सारख्या काही यूरोपीय तर लॅटिन अमेरिकन संघांचे समर्थक सुद्धा आहेत. मात्र यंदा भारतीय चाहते कतारच्या संघाला स्पोर्ट करताना सुद्धा पाहायला मिळतील. याचा कारण कतारच्या संघात एका भारतीय वंशाच्या खेळाडूला संधी मिळालेली आहे. केरळचा 19 वर्षीय खेळाडू तहसीन जमशीद हा कतार संघाकडून फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळताना दिसेल. 

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कतारच्या प्राथमिक संघात समावेश:

तहसीन जमशीद याचा जन्म दोहा मध्ये झाला असून त्याचा जन्म हा कन्नूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या मल्याळी कुटुंबात झालाय. 19 वर्षीय तहसीन जमशीदचा  वर्ल्ड कपसाठी कतारच्या प्राथमिक संघात समावेश करण्यात आला आहे. आता, अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे होणाऱ्या या स्पर्धेसाठीच्या अंतिम संघात त्याचा समावेश व्हावा, अशी आशा आहे.

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सरप्रीत सिंह

तहसीन जमशीद शिवाय सरप्रीत सिंहवर सुद्धा भारतीय फुटबॉल चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे. 27 वर्षांचा सरप्रीत सिंह हा न्यूझीलंडसाठी अटॅकिंग मिडफील्डर म्हणून खेळेल. सरप्रीत सिंहचं कुटुंब हे पंजाबच्या जालंधर येथील असून 2018 पासून न्यूझीलंडच्या वरिष्ठ संघात तो खेळतोय. आतापर्यंत त्याने तीन गोल केलेत. 

 

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सॅमुअल मुतुसामी

सॅमुअल मुतुसामी हा मूळ तामिळ खेळाडू असून तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो संघात सामील आहे. सॅमुअलची आई ही कांगोची असून त्याचे वडील हे तामिळ मूळचे इंडो-गुआराडेलूपियन आहेत. सॅमुअल मुतुसामीचा जन्म हा पॅरिसमध्ये झाला असून तो सध्या २९ वर्षांचा आहे. या डिफेंसिव मिडफील्डने 2019 मध्ये त्यानं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. 

 

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2006 नंतर हा पहिला फिफा वर्ल्ड कप असेल ज्यात भारतीय वंशाचे खेळाडू खेळताना दिसतील. यापूर्वी विकास धोरासू हे फ्रान्सकडून खेळले होते. शिवाय ऑस्ट्रेलियन संघात भारतीय वंशाचा विंगर, निशान वेलुपिल्लई याचाही समावेश आहे. निशानचे वडील मूळचे तामिळनाडूचे असून ते मलेशियन नागरिक आहेत, तर त्याची आई अँग्लो-इंडियन आहे.

 

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फिफा वर्ल्ड 2026 ची ट्रॉफी कोण उंचावणार याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलंय. यापूर्वी लिओनल मेस्सीच्या नेतृत्वात अर्जेंटिना संघाने फिफा वर्ल्ड कप 2022 चं विजेतेपद पटकावलं होतं. 

TAGS:
FIFA World Cup 2026
marathi news
Sports news
Football

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