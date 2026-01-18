English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • इथे पुरूषांना येण्यास आहे सक्त मनाई! फक्त महिलांसाठी बनलेले सर्वात सुरक्षित बेट कुठे आहे?

'इथे' पुरूषांना येण्यास आहे सक्त मनाई! फक्त महिलांसाठी बनलेले सर्वात सुरक्षित बेट कुठे आहे?

Finland SuperShe island: जगात असेही एक ठिकाण उपलब्ध आहे, जिथे एकाही पुरुषाला येण्यास सक्त मनाई होती. एक असे ठिकाण जिथे स्त्रिया रोजच्या ताणातून आणि धावपळीच्या जीवनातून मोकळा श्वास घेण्यासाठी येत असत. हे ठिकाण म्हणजे फिनलँडमधील 'सुपर शी बेट'. हे ठिकाण कोणी बनवले? हे ठिकाण आजही अस्तित्वात आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 01:21 PM IST
twitter
1/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

twitter
2/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

जगभरात अनेक सुंदर जागा आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे फिनलँडमधील 'सुपर शी बेट'. या ठिकाणाला पृथ्वीवरील स्वर्ग असे म्हटले जाते. तसेच हे बेट स्त्रियांसाठी सर्वात सुरक्षित मानले जाते.   

twitter
3/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

यामागचे मोठे कारण म्हणजे, इथे पुरुषांना येण्यास बंदी आहे. फिनलँडमधील सुपर शी बेट हे केवळ स्त्रियांसाठी बनवले गेले होते.   

twitter
4/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

8.4 एकर जागेत पसरलेले हे बेट द्वीप बाल्टिक समुद्राकाठी फिनलँडजवळ स्थित आहे. फिनलँडच्या हेलसिंकी शहरापासून केवळ 100 किमी अंतरावर हे बेट आहे.   

twitter
5/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

2018 साली अमेरिकन उद्योजिका क्रिस्टीना रोथ यांनी हे बेट विकत घेतले होते. महिलांची सुरक्षा, त्यांना खुलेपणाने आणि शांततेत आयुष्य जगता यावे हाच यामागचा मुख्य हेतू होता.   

twitter
6/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

विशेष म्हणजे या बेटावर एका वेळेला फक्त 8 स्त्रिया राहू शकत होत्या. तसेच इथे लाकडापासून बनलेले सुंदर केबिन आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला लग्जरी विला आहे.   

twitter
7/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

धावपळीच्या जीवनातून वेळ काढून स्त्रिया इथे योग, ध्यान-धारणा करण्यासाठी आणि शांततेचा अनुभव घेण्यासाठी येत असत.   

twitter
8/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

पण हे बेट पुढे 2023 साल पर्यंतच स्त्रियांच्या सुरक्षेचे ठिकाण राहिले होते. 2023 मध्ये एका पुरुष शिपिंग कार्यकारीला 10 लाख यूरोंच्या (भारतीय रूपयांनुसार 9 करोड रुपये) किमतीत विकलं गेलं.   

twitter
9/9

सुपर शी बेट

Supershe Island

सध्याच्या काळात हे बेट जरी एक खासगी संपत्ती असली आणि पूर्वीचेनियम लागू नसले तरी, आजही सोशल मिडियावर याची चर्चा आहे. या संकल्पनेमुळे जगभरात महिलांसाठीच्या खास आणि सुरक्षित पर्यटन स्थळांची मागणी आणि प्रेरणा वाढली आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या

पुढील अल्बम

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का? 10
आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या

आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या

आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या 8
Daily Numerology 18 January : आज मौनी अमावस्या, &#039;या&#039; लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा; तर यांना मिळणार आर्थिक लाभ

Daily Numerology 18 January : आज मौनी अमावस्या, 'या' लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा; तर यांना मिळणार आर्थिक लाभ

Daily Numerology 18 January : आज मौनी अमावस्या, 'या' लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा; तर यांना मिळणार आर्थिक लाभ 9
Daily Tarot Card Horoscope : धनयोगामुळे आजचा दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी मालामाल करणारा, तुमच्यासाठी कसा आहे रविवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : धनयोगामुळे आजचा दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी मालामाल करणारा, तुमच्यासाठी कसा आहे रविवारचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : धनयोगामुळे आजचा दिवस 5 राशींच्या लोकांसाठी मालामाल करणारा, तुमच्यासाठी कसा आहे रविवारचा दिवस? 12