'इथे' पुरूषांना येण्यास आहे सक्त मनाई! फक्त महिलांसाठी बनलेले सर्वात सुरक्षित बेट कुठे आहे?
Finland SuperShe island: जगात असेही एक ठिकाण उपलब्ध आहे, जिथे एकाही पुरुषाला येण्यास सक्त मनाई होती. एक असे ठिकाण जिथे स्त्रिया रोजच्या ताणातून आणि धावपळीच्या जीवनातून मोकळा श्वास घेण्यासाठी येत असत. हे ठिकाण म्हणजे फिनलँडमधील 'सुपर शी बेट'. हे ठिकाण कोणी बनवले? हे ठिकाण आजही अस्तित्वात आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.
Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 01:21 PM IST
