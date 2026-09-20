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महाराष्ट्रातील साताऱ्याच्या जगप्रसिद्ध कास पठारची पहिली झलक! पर्यटकांची गर्दी, जायच कसं? रहायचं कुठे? सर्व डिटेल्स

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 20, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:39 PM IST

कास पठारावर रंगीबेरंगी फुलांचा गालिछा पसरला आहे. निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी झाली आहे. 

 

Satara Kaas Plateau : महाराष्ट्रातील  जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावर आता फुलांचा रंगोत्सव सुरू झाला आहे. पश्‍चिम घाटातील जैवविविधता खूप मोठ्या प्रमाणात या पठारावर आढळते. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अनेक दुर्मिळ फुलांनी हे कास पठार फुललं आहे. इथं जायच कसं? रहायचं कुठे? जाणून घेऊया कास पठारच्या टूरचा बेस्ट प्लान.

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जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या कास पठारावर आता फुलांचा रंगोत्सव सुरू झाला आहे. देश-विदेशातील पर्यटकांना कासच्या फुलोत्सवाचे वेध लागले आहेत. दरवर्षी लाखो पर्यटक कास पठाराला भेट देतात. 

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 1 सप्टेंबरपासून या पठारावर फुलांचा हंगाम वनविभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आला आहे.त्यामुळे पर्यटकांची पावले ही कासच्या दिशेने वळू लागली आहेत. 

 

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तेरड्याचा लाल गालिचा, टूथब्रश ओर्किड, दीपकाडीचे पांढरे शुभ्र फुल, जांभळी मंजीरीची अंकुचिदार फुले, गोलाकार पांढरी शुभ्र गेंदाची फुले, निळीशार आभाळी फुलांनी हे पठार सजू लागले आहे. दिवसेंदिवस हा फुलोत्सव फुलत चालला आहे. 

 

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पश्‍चिम घाटातील जैवविविधता खूप मोठ्या प्रमाणात या पठारावर आढळते. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अनेक दुर्मिळ फुलांनी हे कास पठार फुलून जाते.

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रानहळद (चवर), टूथब्रश, वायतुरा, पंद, आमरीचे विविध प्रकार आदी पांढऱ्या रंगांची फुले येऊ लागली आहेत. मात्र, अद्यापही संपूर्ण पठार फुलांनी अच्छादण्यासाठी थोडा दिवसांचा अवधी आहे. 

 

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पठारावरील रंगांची खरी जादू असलेले तेरड्याची लाल, गुलाबी रंगाची फुले आता जोमाने येत आहेत. 

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 गेंद, दीपकाडीची पांढरी शुभ्र फुले भर घालू लागली आहेत. निळ्या रंगाची आभास फुलेही लक्षवेधी आहेत.सध्या पठारावर तेरड्याचे मोठे ताटवे दिसतात. तेरड्याची गुलाबी, जांभळ्या रंगाची नाजूक फुले अलगद डोलत आहेत.

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कास पठार मुंबईहून अंदाजे 5 ते 6 तासांवर आहे. दररोज सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 पर्यंत खुले. येथे पर्यटकांकडून 200 रुपये शुल्क आकारले जाते. 

TAGS:
Kaas Plateau
Kaas Plateau Satara
satara
Satara Tour
Maharashtra Tourism

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