Marathi News
मुंबईच्या 'या' ठिकाणी पसरलंय गुलाबी वंडरलँड, एक अद्भुत नजारा अन्....

दरवर्षी, हिवाळ्याच्या हंगामात हजारो फ्लेमिंगो नवी मुंबईच्या पाणथळ जागी येतात. या वर्षी, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या सुंदर पक्ष्यांच्या आगमनाने संपूर्ण परिसर गुलाबी लँडस्केपमध्ये बदलला.

Dakshata Thasale | Dec 07, 2025, 01:59 PM IST
हजारो ग्रेटर आणि लेसर फ्लेमिंगो त्यांच्या स्थलांतरासाठी आल्याने नवी मुंबईतील कर्वे पाणथळ जागा गुलाबी रंगाने रंगल्या आहेत. 

हे सुंदर दृश्य केवळ निसर्गप्रेमींना आकर्षित करत नाही तर सोशल मीडियावरही व्हायरल झाले आहे, ज्यामुळे लोकांना हा व्हिडिओ वारंवार पाहण्यास भाग पाडले जात आहे.

दरवर्षी, गुजरात आणि इतर प्रदेशांमधून हजारो फ्लेमिंगो हिवाळ्याच्या हंगामात नवी मुंबईच्या पाणथळ जागी येतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे समृद्ध जैवविविधता आणि चिखलमय क्षेत्र, जे या पक्ष्यांना खाद्यपदार्थ प्रदान करते. 

या वर्षी, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या सुंदर पक्ष्यांचे आगमन झाले, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर गुलाबी लँडस्केपमध्ये बदलला. हे दृश्य एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कमी नाही.

ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, एक महत्त्वाचे पर्यावरणीय आकर्षण केंद्र, दरवर्षी या स्थलांतरित पक्ष्यांचे साक्षीदार आहे. हे अभयारण्य या पक्ष्यांना सुरक्षित अधिवास प्रदान करत नाही तर पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व देखील अधोरेखित करते.

 अलिकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये हजारो फ्लेमिंगो शांत पाण्यावरून उडताना दिसत आहेत. त्यांचे प्रतिबिंब पाण्यात गुलाबी चमकतात, ज्यामुळे दृश्य आणखी मनमोहक बनते.  

अमेझॉनने फ्लेमिंगो अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी $1.2 दशलक्ष (अंदाजे 10 कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. ही गुंतवणूक कंपनीच्या $100 दशलक्ष राईट नाऊ क्लायमेट फंडचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश हवामान संरक्षण आणि जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणे आहे. 

या उपक्रमांतर्गत, हॅस्टन रीजनरेशन नावाच्या सामाजिक उपक्रमाच्या सहकार्याने, अमेझॉन, ठाणे क्रीक आणि गुजरातमधील खारफुटीच्या जंगलांची स्वच्छता आणि पुनर्संचयित करण्यात योगदान देईल. 

या खारफुटीच्या जंगलांचे आणि पाणथळ जागांचे जतन करणे हे केवळ फ्लेमिंगोच्या अस्तित्वासाठीच नाही तर संपूर्ण परिसंस्थेच्या स्थिरतेसाठी देखील महत्त्वाचे आहे.

