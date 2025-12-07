मुंबईच्या 'या' ठिकाणी पसरलंय गुलाबी वंडरलँड, एक अद्भुत नजारा अन्....
दरवर्षी, हिवाळ्याच्या हंगामात हजारो फ्लेमिंगो नवी मुंबईच्या पाणथळ जागी येतात. या वर्षी, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या सुंदर पक्ष्यांच्या आगमनाने संपूर्ण परिसर गुलाबी लँडस्केपमध्ये बदलला.
Dakshata Thasale | Dec 07, 2025, 01:59 PM IST
दरवर्षी, हिवाळ्याच्या हंगामात हजारो फ्लेमिंगो नवी मुंबईच्या पाणथळ जागी येतात. या वर्षी, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला या सुंदर पक्ष्यांच्या आगमनाने संपूर्ण परिसर गुलाबी लँडस्केपमध्ये बदलला.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9