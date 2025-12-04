घाबरवणारी गोष्ट! 239 प्रवाशांसह अख्खं विमान बेपत्ता; 12 वर्षांनंतर एकाएकी अथांग समुद्रात...
What Happened To MH370 latest update : विमान अपघात हा मुद्दा अनेकांच्याच पोटात गोळा आणून जातो. अनेक निष्पापांनी आतापर्यंत यामध्ये जीव गमावला आहे तर काहींचा आजपर्यंत थांगपत्ता लागललेा नाही.
Sayali Patil | Dec 04, 2025, 12:19 PM IST
What Happened To MH370 latest update : काही घटना इतक्या गंभीर असतात की, त्याचे परिणाम विसरणं अशक्य होऊन जातं. असाच एक प्रसंग 12 वर्षांपूर्वी घडला होता. ज्यामध्ये भलंमोठं विमान रहस्यमयीरित्या नाहीसं झालं, ज्याचा संपर्क आजच्या क्षणापर्यंत होऊ शकला नाही. या विमानातून प्रवास करणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या आप्तेष्ठांचं काय झालं याची कल्पनाही नाही. मात्र त्यांच्या या जखमा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. कारण, ठरतेय एक मोहिम.
साधारण 55 दिवसांच्या या मोहिमेत अमेरिकेच्या नौदल विभागातील मरीन रोबोटीक्स कंपनी ओशन इन्फिनिटीकडून समुद्राच्या अंतर्गत भागात एका हाय प्रोबॅबलिटी झोनमधील प्रचंड खोलवर या विमानाचे अवशेष शोधण्यात येतील. जिथं क्लालालांपूरहून 227 प्रवासी आणि क्रूसह फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 रोजी बिजींगच्या दिशेनं रवाना झालं खरं, मात्र दक्षिण हिंदी महासागरावर ते एकाएकी लुप्त झालं आणि आजतागातच त्याबाबत कोणतीच माहिती मिळू शकली नाही.
सदर घटनेनंतर हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठी शोधमोहिम सुरू झाली. हे विमान नेमकं कुठं नाहीसं झालं, याबाबतचे अनेक निष्कर्ष आणि तर्कवितर्क लावण्यात आले असतानाच मलेशियातील सरकारनं या विमानासदंर्भातील शोधमोहिम पुन्हा सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. मलेशियाच्या वाहतूक मंत्रालयानं याबाबतची माहिती दिली. ज्यामागे तीन महत्त्वाची कारणं समोर आली.
