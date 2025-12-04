English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घाबरवणारी गोष्ट! 239 प्रवाशांसह अख्खं विमान बेपत्ता; 12 वर्षांनंतर एकाएकी अथांग समुद्रात...

What Happened To MH370 latest update : विमान अपघात हा मुद्दा अनेकांच्याच पोटात गोळा आणून जातो. अनेक निष्पापांनी आतापर्यंत यामध्ये जीव गमावला आहे तर काहींचा आजपर्यंत थांगपत्ता लागललेा नाही. 

Sayali Patil | Dec 04, 2025, 12:19 PM IST
घटना इतक्या गंभीर

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

What Happened To MH370 latest update : काही घटना इतक्या गंभीर असतात की, त्याचे परिणाम विसरणं अशक्य होऊन जातं. असाच एक प्रसंग 12 वर्षांपूर्वी घडला होता. ज्यामध्ये भलंमोठं विमान रहस्यमयीरित्या नाहीसं झालं, ज्याचा संपर्क आजच्या क्षणापर्यंत होऊ शकला नाही. या विमानातून प्रवास करणाऱ्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या आप्तेष्ठांचं काय झालं याची कल्पनाही नाही. मात्र त्यांच्या या जखमा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. कारण, ठरतेय एक मोहिम.   

मोहिम

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

30 डिसेंबरपासून  फ्लाइट MH370 ता शोध घेण्याची मोहिम पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यान या मोहिमेपूर्वी शोधकार्याबाबतचा निर्णय नेमका का झाला? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. 

कशी असेल ही शोधमोहिम?

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

साधारण 55 दिवसांच्या या मोहिमेत अमेरिकेच्या नौदल विभागातील मरीन रोबोटीक्स कंपनी ओशन इन्फिनिटीकडून समुद्राच्या अंतर्गत भागात एका हाय प्रोबॅबलिटी झोनमधील प्रचंड खोलवर या विमानाचे अवशेष शोधण्यात येतील. जिथं क्लालालांपूरहून 227 प्रवासी आणि क्रूसह फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 रोजी बिजींगच्या दिशेनं रवाना झालं खरं, मात्र दक्षिण हिंदी महासागरावर ते एकाएकी लुप्त झालं आणि आजतागातच त्याबाबत कोणतीच माहिती मिळू शकली नाही.   

हवाई वाहतूक

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

सदर घटनेनंतर हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठी शोधमोहिम सुरू झाली. हे विमान नेमकं कुठं नाहीसं झालं, याबाबतचे अनेक निष्कर्ष आणि तर्कवितर्क लावण्यात आले असतानाच मलेशियातील सरकारनं या विमानासदंर्भातील शोधमोहिम पुन्हा सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. मलेशियाच्या वाहतूक मंत्रालयानं याबाबतची माहिती दिली. ज्यामागे तीन महत्त्वाची कारणं समोर आली. 

कुटुंबीयांच्या मागण्या...

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

मलेशिया सरकार 239 प्रवाशांच्या कुटुंबाच्या विनंतीनंतर आता तपास बंद करु इच्छिते. यापूर्वी 2014 आणि 2017 मध्ये मलेशिया, ऑस्ट्रोलिया आणि चीनच्या सरकारनं मिळून दक्षिण हिंदी महासागरात 1,20,000 वर्ग किलोमीटरच्या प्रचंड मोठ्या आयताकृती भागात शोधमोहिम हाती घेतली होती. मात्र हाती काहीच लागलं नाही.   

ओशन इन्फिनिटी

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

2018 मध्ये ओशन इन्फिनिटी कंपनीनं ही मोहिम हाती घेत 25,000 वर्ग किलोमीटरचा भाग पिंजून काढला, जिथं त्यांना विमानाचे अवशेष सापडण्याची दाट शक्यता होती. मात्र तीन महिन्यांची ही मोहिमसुद्धा अपयशी ठरली.   

जोखीम

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

मलेशिया सरकारच्या मते शोधमोहिमेत अखेरची जोखीम घेण्यात काहीच हरकत नाही. विमान सापडलं नाही तरीही कोणता आर्थिक तुटवडा नसेल. वाहतूक मंत्री अँथनी लोके यांच्या माहितीनुसार ओशन इन्फिनिटी यामध्ये 'नो फाईंड, नो फीस' तत्त्वावर काम करेल. म्हणजेच काहीही न सापडल्यास कोणतीही रक्कम देणं अपेक्षित नसेल.   

निवडक भागात शोधमोहिम

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

शोधमेहिमेत अनेकदा सहभागी झालेल्या ओशन इन्फिनिटी कंपनीकडून निवडक भागात शोधमोहिम घेण्यात येईल जिथं , पुरावे सापडण्याची दाट शक्यता असेल. एका निर्धारित क्षेत्रात ही मोहिम पार पडणार असून त्यामध्ये विमानाचे अवशेष सापण्याची शक्यता अधित आहे. 

Flight MH370 News search starting again what happened 12 years ago

या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेमध्ये ओशन इनफिनिटी ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (AUVs) तैनात करेल. जे 6000 मीटरहून अधिक खोलीपर्यंत काम करतील. ज्यामुळं आता पुन्हा एकदा विमानातील प्रवाशांच्या नातेवाईकांनी मोठ्या आशेनं या मोहिमेकडे डोळे लावले आहेत.   

