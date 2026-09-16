Flipkart Big Billion Day Sale 'या' दिवशी सुरू होणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती

फ्लिपकार्टच्या आगामी मोठ्या सेलची ग्राहक आतुरतेने वाट पाहत आहेत, कंपनीने सेल सुरू होण्याची तारीख आणि कोणत्या बँक कार्डांवर त्वरित सूट मिळेल, हेदेखील जाहीर केले आहे.
फ्लिपकार्टच्या पुढील मोठ्या सेलची तयारी सुरू झाली आहे. कंपनीच्या ॲपवर प्रसिद्ध झालेल्या एका टीझरमधून या सेलविषयी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हा सेल ९ ऑक्टोबर रोजी सुरू होईल आणि ८ ऑक्टोबरपासून अर्ली ॲक्सेस उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या सहकार्याने १०% इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जाईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
कोणत्या उत्पादनांवर सर्वाधिक सूट मिळेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. फ्लिपकार्टच्या टीझरनुसार, निवडक सदस्यांसाठी सेलचा अर्ली ॲक्सेस ८ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
यामध्ये फ्लिपकार्ट प्लस, फ्लिपकार्ट ब्लॅक आणि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, या श्रेणींमधील ग्राहकांना इतर वापरकर्त्यांच्या आधी सेलच्या ऑफर्स पाहण्याची आणि खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
कंपनीने टीझरमध्ये अद्याप सेलचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सेल कधी सुरू होईल आणि तो किती काळ चालेल याबद्दलची माहिती सध्या अज्ञात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
फ्लिपकार्ट येत्या काही दिवसांत सेलविषयी अधिक तपशील जाहीर करू शकते. फ्लिपकार्टने या सेलसाठी ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेला आपले बँकिंग पार्टनर म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
टीझरमध्ये दोन्ही बँकांसोबतच्या पात्र व्यवहारांवर १०% त्वरित सवलतीचा उल्लेख आहे. तथापि, या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्डांविषयीचा तपशील अद्याप उघड केलेला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
१०% इन्स्टंट डिस्काउंटबद्दलचा तपशील समोर आला असला तरी, ऑफरच्या संपूर्ण अटी अद्याप अस्पष्ट आहेत. यामध्ये किमान खरेदीची रक्कम, कमाल सवलतीची मर्यादा, वैध कार्ड्स आणि ज्या उत्पादन श्रेणींसाठी ही ऑफर लागू आहे, त्यांचा समावेश आहे. फ्लिपकार्ट सेलच्या जवळच्या काळात हा तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया