  • ओळखा पाहू... 27 वर्षांपूर्वीचा तो एक चित्रपट, जो फ्लॉप ठरला; पण, 12 गाणी आजही तितकीच लोकप्रिय, तेव्हाचा अभिनेता आज सुपरस्टार!

ओळखा पाहू... 27 वर्षांपूर्वीचा 'तो' एक चित्रपट, जो फ्लॉप ठरला; पण, 12 गाणी आजही तितकीच लोकप्रिय, तेव्हाचा अभिनेता आज सुपरस्टार!

Bollywood Movie : उत्तम संगीत, कथानक आणि तगडी स्टारकास्ट... तरीही का गाजला नव्हता हा चित्रपट? तेव्हाचा अभिनेता आता उतारवयात मिळवतोय प्रसिद्धी; ओळखता येतंय या या सिनेमाचं नाव? 

Sayali Patil | Jan 07, 2026, 02:20 PM IST
प्रेक्षकपसंती

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

Bollywood Movie : हिंदी कलाजगतामध्ये असे अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले, जे प्रदर्शनानंतर फारशी प्रेक्षकपसंती मिळवू शकले नाही. मात्र आजच्या घडीला ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा प्रेक्षकांचा प्राधान्यक्रम पाहता या चित्रपटांना लोकप्रियता मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. अशाच एक मल्टीस्टारर चित्रपट 1999 मध्ये प्रदर्शित झाला होता.   

प्रेमाची परिभाषा

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

27 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं अनेकांच्याच आठवणींचा ठाव घेतला. त्यातील गाण्यांनी प्रेमाची परिभाषा बदलली. तर, काही गाम्यांमध्ये संगीत दिग्दर्शनाचा उत्तम नमुना पाहायला आणि ऐकायला मिळाला. 

प्रसिद्धी

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

हा चित्रपट तेव्हा प्रसिद्धी मिळवू शकला नाही, मात्र ओघाओघानं काळ पुढे गेला आणि याच चित्रपटातील कलाकार मंडळींनी रुपेरी पडदा गाजवला. अर्थात हा चित्रपट त्यांची ओळख राहिला हेसुद्धा तितकंच खरं.   

रुपेरी पडदा

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

'धुरंधर' चित्रपटातून ज्या अक्षय खन्नानं आता खऱ्या अर्थानं रुपेरी पडदा दणाणून सोडला आहे त्याच अक्षय खन्नानं त्याच्या रुपानं 27 वर्षांपूर्वी अनेक तरुणी घायाळ केल्या होत्या. 

चित्रपट फ्लॉप

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

तेव्हा हा चित्रपट फ्लॉप ठरला असला तरीही अक्षय खन्ना आणि त्याच्यासोबत झळकलेली ऐश्वर्या राय मात्र चाहत्यांचं लक्ष वेधून गेले होते हे लक्षात घेण्याजोगं. 

प्रेमाचं नातं

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

ज्या मल्टीस्टारर चित्रपटाची इथं चर्चा होतेय तो म्हणजे, 'ताल'. एका श्रीमंत कुटुंबातील मुलाच्या आणि अतिशय मध्यमवर्गीय, गावखेड्यातील मुलीच्या प्रेमाच्या नात्याभोवती चित्रपटाचं कथानक फिरतं. कथानकात प्रेमाच्या नात्यात येणाऱ्या अनेक गोष्टींवर उजेड टाकण्यात आला आहे. ज्या सांगितिक रितीनं उलगडत जातात. 

आश्चर्य

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

जाणून आश्चर्य वाटेल पण, या एका चित्रपटात एकूण 12 गाणी आहेत. ‘ताल से ताल मिला’, ‘इश्क बिना क्या जिना यारा’, ‘रमता जोगी’, ‘नहीं सामने ये अलग बात है’, ‘कहीं आग लगे लगे जाए’, ‘कारीये ना’, ‘नी मैं समझ गई’ ही त्यापैकीच काही. 

बऱ्याच मंडळींनी हा चित्रपट पाहिला

Movie bollywood film taal songs akshaye khanna Aishwarya Rai

ए.आर. रहमाननं संगीतबद्ध केलेली ही गाणी आजही अनेकांच्याच प्लेलिस्टचा भाग असून, युट्यूबवर चित्रपटातील गाण्यांचा ज्युकबॉक्सही चांगलाच गाजतोय. काळानुरूप या चित्रपटातील गाणी लोकप्रिय होतच गेली आणि त्याच गाण्यांच्या निमित्तानं बऱ्याच मंडळींनी हा चित्रपट पाहिलासुद्धा.   

