/Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये चढ-उतार, रविवारी पेट्रोल-डिझेल भरायचं की नाही? बघा महाराष्ट्रातील दर

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May: कच्च्या तेलाच्या दरातील चढउतारामुळे भविष्यात दर वाढण्याची शक्यता आहे. रविवार, 10 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणि CNG चे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...
आज, 10 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील अस्थिरतेनंतरही देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दर जैसे थे ठेवले आहेत. मात्र, पुढील काळात दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार सुरू आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर प्रति बॅरल 70 डॉलरवरून वाढत 120 डॉलरपर्यंत गेले आहेत. असे असतानाही देशांतर्गत इंधन दर स्थिर राहिल्यामुळे तेल कंपन्यांवर सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दिल्लीमध्ये पेट्रोल 94.72 रुपये, मुंबईत 104.21 रुपये, कोलकात्यात 103.94 रुपये आणि चेन्नईत 100.75 रुपये इतका दर नोंदवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे बंगळुरूमध्ये 102.92 रुपये, जयपूरमध्ये 104.72 रुपये, लखनऊमध्ये 94.69 रुपये आणि पुण्यात 104.04 रुपये दर कायम आहेत. अहमदाबाद, इंदौर आणि पाटणा यांसारख्या शहरांमध्येही पेट्रोलचे दर तुलनेने जास्त असल्याचे दिसत आहे.
डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)
दिल्लीमध्ये डिझेल 87.62 रुपये, मुंबईत 92.15 रुपये, कोलकात्यात 90.76 रुपये आणि चेन्नईत 92.34 रुपये दर आहे. बंगळुरू, जयपूर, लखनऊ आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्येही डिझेलचे दर जवळपास याच पातळीवर स्थिर आहेत. काही शहरांमध्ये मात्र किंचित चढ-उतार दिसून आले आहेत.
महाराष्ट्रातील इंधन दर
महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये पेट्रोल सुमारे 103.54 रुपये तर डिझेल 90.03 रुपये प्रति लिटर आहे. पुण्यात पेट्रोल 103.99 रुपये आणि डिझेल 90.52 रुपये इतका दर कायम आहे. नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि ठाणे यांसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे दिसत नाही.
पेट्रोलचे दर (₹ प्रति लिटर)
अहमदनगर – ₹104.63 ( -0.26 ), अकोला – ₹104.47 ( 0.00 ), अमरावती – ₹104.88 ( +0.10 ), औरंगाबाद – ₹105.42 ( +0.33 ), भंडारा – ₹104.92 ( -0.11 ), बीड – ₹104.82 ( 0.00 ), बुलढाणा – ₹104.42 ( -0.41 ), चंद्रपूर – ₹104.35 ( -0.57 ), धुळे – ₹104.77 ( 0.00 ), गडचिरोली – ₹104.96 ( -0.28 ), गोंदिया – ₹105.50 ( +0.14 ), ग्रेटर मुंबई – ₹103.54 ( -0.14 ), हिंगोली – ₹105.50 ( 0.00 ), जळगाव – ₹104.86 ( 0.00 ), जालना – ₹105.50 ( 0.00 ), कोल्हापूर – ₹104.49 ( +0.16 ), लातूर – ₹105.50 ( 0.00 ), मुंबई – ₹103.54 ( 0.00 ), नागपूर – ₹104.00 ( -0.38 ), नांदेड – ₹105.51 ( +0.02 ), नंदुरबार – ₹105.03 ( +0.06 ), नाशिक – ₹104.74 ( +0.24 ), उस्मानाबाद – ₹105.34 ( +0.45 ), पालघर – ₹104.23 ( 0.00 ), परभणी – ₹105.50 ( 0.00 ), पुणे – ₹103.99 ( 0.00 ), रायगड – ₹104.09 ( +0.38 ), रत्नागिरी – ₹105.73 ( +0.23 ), सांगली – ₹104.02 ( -0.81 ), सातारा – ₹104.60 ( -0.53 ), सिंधुदुर्ग – ₹105.55 ( +0.05 ), सोलापूर – ₹104.75 ( 0.00 ), ठाणे – ₹103.84 ( -0.53 ), वर्धा – ₹104.55 ( -0.26 ), वाशिम – ₹104.90 ( 0.00 ), यवतमाळ – ₹104.47 ( 0.00 )
डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)
अहमदनगर – ₹91.15 ( -0.25 ), अकोला – ₹91.02 ( 0.00 ), अमरावती – ₹91.41 ( +0.09 ), औरंगाबाद – ₹91.90 ( +0.32 ), भंडारा – ₹91.44 ( -0.11 ), बीड – ₹91.34 ( 0.00 ), बुलढाणा – ₹90.97 ( -0.39 ), चंद्रपूर – ₹90.92 ( -0.55 ), धुळे – ₹91.29 ( 0.00 ), गडचिरोली – ₹91.50 ( -0.27 ), गोंदिया – ₹92.01 ( +0.15 ), ग्रेटर मुंबई – ₹90.03 ( -0.17 ), हिंगोली – ₹92.01 ( -0.02 ), जळगाव – ₹91.37 ( 0.00 ), जालना – ₹92.03 ( 0.00 ), कोल्हापूर – ₹91.04 ( +0.16 ), लातूर – ₹92.03 ( 0.00 ), मुंबई – ₹90.03 ( 0.00 ), नागपूर – ₹90.57 ( -0.36 ), नांदेड – ₹92.04 ( +0.01 ), नंदुरबार – ₹91.54 ( +0.06 ), नाशिक – ₹91.25 ( +0.23 ), उस्मानाबाद – ₹91.85 ( +0.43 ), पालघर – ₹90.73 ( 0.00 ), परभणी – ₹92.03 ( 0.00 ), पुणे – ₹90.52 ( 0.00 ), रायगड – ₹90.60 ( +0.37 ), रत्नागिरी – ₹92.25 ( +0.22 ), सांगली – ₹90.59 ( -0.76 ), सातारा – ₹91.11 ( -0.51 ), सिंधुदुर्ग – ₹92.08 ( +0.05 ), सोलापूर – ₹91.28 ( 0.00 ), ठाणे – ₹90.35 ( -0.51 ), वर्धा – ₹91.10 ( -0.24 ), वाशिम – ₹91.43 ( 0.00 ), यवतमाळ – ₹91.03 ( 0.00 )
CNGच्या दरांमध्ये मात्र काही शहरांमध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. मुंबईमध्ये CNGचा दर सुमारे ₹80–₹81 प्रति किलो इतका नोंदवला गेला आहे. पुणे आणि परिसरातही अलीकडेच प्रति किलो सुमारे ₹1.5 इतकी वाढ झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये CNGचा दर ₹92 प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.