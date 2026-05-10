Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये चढ-उतार, रविवारी पेट्रोल-डिझेल भरायचं की नाही? बघा महाराष्ट्रातील दर

Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये चढ-उतार, रविवारी पेट्रोल-डिझेल भरायचं की नाही? बघा महाराष्ट्रातील दर

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 10, 2026, 12:07 PM IST|Updated: May 10, 2026, 12:07 PM IST

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May: कच्च्या तेलाच्या दरातील चढउतारामुळे भविष्यात दर वाढण्याची शक्यता आहे. रविवार, 10 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणि CNG चे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात... 

 

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May1/8

आज, 10 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील अस्थिरतेनंतरही देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधन दर जैसे थे ठेवले आहेत. मात्र, पुढील काळात दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May2/8

सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार सुरू आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर प्रति बॅरल 70 डॉलरवरून वाढत 120 डॉलरपर्यंत गेले आहेत. असे असतानाही देशांतर्गत इंधन दर स्थिर राहिल्यामुळे तेल कंपन्यांवर सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May3/8

दिल्लीमध्ये पेट्रोल 94.72 रुपये, मुंबईत 104.21 रुपये, कोलकात्यात 103.94 रुपये आणि चेन्नईत 100.75 रुपये इतका दर नोंदवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे बंगळुरूमध्ये 102.92 रुपये, जयपूरमध्ये 104.72 रुपये, लखनऊमध्ये 94.69 रुपये आणि पुण्यात 104.04 रुपये दर कायम आहेत. अहमदाबाद, इंदौर आणि पाटणा यांसारख्या शहरांमध्येही पेट्रोलचे दर तुलनेने जास्त असल्याचे दिसत आहे.

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May4/8

डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)

दिल्लीमध्ये डिझेल 87.62 रुपये, मुंबईत 92.15 रुपये, कोलकात्यात 90.76 रुपये आणि चेन्नईत 92.34 रुपये दर आहे. बंगळुरू, जयपूर, लखनऊ आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्येही डिझेलचे दर जवळपास याच पातळीवर स्थिर आहेत. काही शहरांमध्ये मात्र किंचित चढ-उतार दिसून आले आहेत.

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May5/8

महाराष्ट्रातील इंधन दर

महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये पेट्रोल सुमारे 103.54 रुपये तर डिझेल 90.03 रुपये प्रति लिटर आहे. पुण्यात पेट्रोल 103.99 रुपये आणि डिझेल 90.52 रुपये इतका दर कायम आहे. नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि ठाणे यांसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये मोठे बदल झाल्याचे दिसत नाही.

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May6/8

 पेट्रोलचे दर (₹ प्रति लिटर)

अहमदनगर – ₹104.63 ( -0.26 ), अकोला – ₹104.47 ( 0.00 ), अमरावती – ₹104.88 ( +0.10 ), औरंगाबाद – ₹105.42 ( +0.33 ), भंडारा – ₹104.92 ( -0.11 ), बीड – ₹104.82 ( 0.00 ), बुलढाणा – ₹104.42 ( -0.41 ), चंद्रपूर – ₹104.35 ( -0.57 ), धुळे – ₹104.77 ( 0.00 ), गडचिरोली – ₹104.96 ( -0.28 ), गोंदिया – ₹105.50 ( +0.14 ), ग्रेटर मुंबई – ₹103.54 ( -0.14 ), हिंगोली – ₹105.50 ( 0.00 ), जळगाव – ₹104.86 ( 0.00 ), जालना – ₹105.50 ( 0.00 ), कोल्हापूर – ₹104.49 ( +0.16 ), लातूर – ₹105.50 ( 0.00 ), मुंबई – ₹103.54 ( 0.00 ), नागपूर – ₹104.00 ( -0.38 ), नांदेड – ₹105.51 ( +0.02 ), नंदुरबार – ₹105.03 ( +0.06 ), नाशिक – ₹104.74 ( +0.24 ), उस्मानाबाद – ₹105.34 ( +0.45 ), पालघर – ₹104.23 ( 0.00 ), परभणी – ₹105.50 ( 0.00 ), पुणे – ₹103.99 ( 0.00 ), रायगड – ₹104.09 ( +0.38 ), रत्नागिरी – ₹105.73 ( +0.23 ), सांगली – ₹104.02 ( -0.81 ), सातारा – ₹104.60 ( -0.53 ), सिंधुदुर्ग – ₹105.55 ( +0.05 ), सोलापूर – ₹104.75 ( 0.00 ), ठाणे – ₹103.84 ( -0.53 ), वर्धा – ₹104.55 ( -0.26 ), वाशिम – ₹104.90 ( 0.00 ), यवतमाळ – ₹104.47 ( 0.00 )

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May7/8

डिझेलचे दर (₹ प्रति लिटर)

अहमदनगर – ₹91.15 ( -0.25 ), अकोला – ₹91.02 ( 0.00 ), अमरावती – ₹91.41 ( +0.09 ), औरंगाबाद – ₹91.90 ( +0.32 ), भंडारा – ₹91.44 ( -0.11 ), बीड – ₹91.34 ( 0.00 ), बुलढाणा – ₹90.97 ( -0.39 ), चंद्रपूर – ₹90.92 ( -0.55 ), धुळे – ₹91.29 ( 0.00 ), गडचिरोली – ₹91.50 ( -0.27 ), गोंदिया – ₹92.01 ( +0.15 ), ग्रेटर मुंबई – ₹90.03 ( -0.17 ), हिंगोली – ₹92.01 ( -0.02 ), जळगाव – ₹91.37 ( 0.00 ), जालना – ₹92.03 ( 0.00 ), कोल्हापूर – ₹91.04 ( +0.16 ), लातूर – ₹92.03 ( 0.00 ), मुंबई – ₹90.03 ( 0.00 ), नागपूर – ₹90.57 ( -0.36 ), नांदेड – ₹92.04 ( +0.01 ), नंदुरबार – ₹91.54 ( +0.06 ), नाशिक – ₹91.25 ( +0.23 ), उस्मानाबाद – ₹91.85 ( +0.43 ), पालघर – ₹90.73 ( 0.00 ), परभणी – ₹92.03 ( 0.00 ), पुणे – ₹90.52 ( 0.00 ), रायगड – ₹90.60 ( +0.37 ), रत्नागिरी – ₹92.25 ( +0.22 ), सांगली – ₹90.59 ( -0.76 ), सातारा – ₹91.11 ( -0.51 ), सिंधुदुर्ग – ₹92.08 ( +0.05 ), सोलापूर – ₹91.28 ( 0.00 ), ठाणे – ₹90.35 ( -0.51 ), वर्धा – ₹91.10 ( -0.24 ), वाशिम – ₹91.43 ( 0.00 ), यवतमाळ – ₹91.03 ( 0.00 )

Petrol-Diesel CNG Price on 10 May8/8

CNGच्या दरांमध्ये मात्र काही शहरांमध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. मुंबईमध्ये CNGचा दर सुमारे ₹80–₹81 प्रति किलो इतका नोंदवला गेला आहे. पुणे आणि परिसरातही अलीकडेच प्रति किलो सुमारे ₹1.5 इतकी वाढ झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये CNGचा दर ₹92 प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मालकाने 43 वर्षे जुनी कंपनी 16000 कोटी विकली अन् मग 540 कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रत्येक दि

मालकाने 43 वर्षे जुनी कंपनी 16000 कोटी विकली अन् मग 540 कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रत्येक दि

employee bonus17 min ago
2

शपथविधीनंतर पहिल्याच तासात CM विजय यांचं जनतेला गिफ्ट; शासन आदेशांवर स्वाक्षरी

Tamil Nadu CM Vijay in Action1 hr ago
3

सरकारी नोकरी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हजारो...

Mumbai news1 hr ago
4

11 मे रोजी शनी आणि मंगळ यांच्या संयोगातून द्वि द्वादश योग! संघर्षानंतर या 4 राशींच्य

astrology1 hr ago
5

कलिंगडात कसे पोहचले उंदीर मारण्याचे औषध? नातेवाईक, औषध विक्रेते अन् मुलींचे मित्रमैत

Mumbai2 hrs ago