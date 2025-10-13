घेतलं विकत अन् उडवलं ड्रोन... इतका साधा विषय नाही; तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो जर...
आजकाल ड्रोन कॅमेराचे चांगले क्रेझ तरुणाईमध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येकाला ड्रोन कॅमेरा विकत घ्यायचा असतो. कारण तो हवेतून उत्तम एरिअल शॉट घेऊ शकतो. एवढेच नाही तर त्यांचा वापर शेती, सर्वेक्षण, सुरक्षा आणि डिलिव्हरी यासारख्या विविध कारणांसाठी केला जात आहे. पण कोणीही मनाप्रमाणे ड्रोन उडवू शकतो का? उत्तर आहे 'नाही'. भारतात ड्रोन उडवण्यासाठी कठोर नियम आणि परवाना आवश्यक आहे. चला ड्रोन वापरासाठीचे नियम जाणून घेऊया 8 महत्त्वाचे मुद्दे...
