English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घेतलं विकत अन् उडवलं ड्रोन... इतका साधा विषय नाही; तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो जर...

आजकाल ड्रोन कॅमेराचे चांगले क्रेझ तरुणाईमध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येकाला ड्रोन कॅमेरा विकत घ्यायचा असतो. कारण तो हवेतून उत्तम एरिअल शॉट घेऊ शकतो. एवढेच नाही तर त्यांचा वापर शेती, सर्वेक्षण, सुरक्षा आणि डिलिव्हरी यासारख्या विविध कारणांसाठी केला जात आहे. पण कोणीही मनाप्रमाणे ड्रोन उडवू शकतो का? उत्तर आहे 'नाही'. भारतात ड्रोन उडवण्यासाठी कठोर नियम आणि परवाना आवश्यक आहे. चला ड्रोन वापरासाठीचे नियम जाणून घेऊया 8 महत्त्वाचे मुद्दे...

Oct 13, 2025, 02:19 PM IST
twitter

Rules And Regulation to use Drone: आजकाल ड्रोन कॅमेराचे चांगले क्रेझ तरुणाईमध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येकाला ड्रोन कॅमेरा विकत घ्यायचा असतो. कारण तो हवेतून उत्तम एरिअल शॉट घेऊ शकतो. एवढेच नाही तर त्यांचा वापर शेती, सर्वेक्षण, सुरक्षा आणि डिलिव्हरी यासारख्या विविध कारणांसाठी केला जात आहे. पण कोणीही मनाप्रमाणे ड्रोन उडवू शकतो का? उत्तर आहे 'नाही'. भारतात ड्रोन उडवण्यासाठी कठोर नियम आणि परवाना आवश्यक आहे. चला ड्रोन वापरासाठीचे नियम जाणून घेऊया 8 महत्त्वाचे मुद्दे...

 

1/8

भारतातील ड्रोन ऑपरेशन्सचे नियमन नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA)कडून केले जाते. 2021 मध्ये, शासनाने "ड्रोन नियम 2021" लागू केले, ज्याचा उद्देश सुरक्षित आणि पारदर्शक ड्रोन वापर सुनिश्चित करणे आहे.

twitter
2/8

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) वजनानुसार ड्रोनना पाच भागांमध्ये विभागले आहे: नॅनो ड्रोन (250 ग्रॅम पर्यंत). यांना सामान्यतः परवाना आवश्यक नसतो, पण त्यांना नो-फ्लाय झोनमध्ये उडवण्यास मनाई आहे.

twitter
3/8

 सूक्ष्म ड्रोनचा वापर मनोरंजनासाठी किंवा लहान प्रमाणात छायाचित्रणासाठी केला जाऊ शकतो, पण ते उडविण्यासाठी परवाने आवश्यक आहेत. लहान ड्रोन, मध्यम ड्रोन आणि मोठे ड्रोन. या तीन श्रेणींमध्ये ड्रोन उडविण्यासाठी रिमोट पायलट लायसन्स (RPL)आवश्यक आहे. 

twitter
4/8

काही भागात ड्रोन उडवण्यावर कडक निर्बंध आहेत. विमानतळ, लष्करी क्षेत्रे, सरकारी इमारती, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती निवासस्थाने यासारख्या नो-फ्लाय झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यास मनाई आहे. रात्रीच्या वेळी परवानगीशिवाय ड्रोन उडवण्यास मनाई आहे. खाजगी मालमत्तेवरून किंवा लोकांच्या गर्दीवरून ड्रोन उडवण्यापूर्वी परवानगी आवश्यक आहे.

twitter
5/8

 जर तुमचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्हाला ड्रोनचा व्यावसायिक वापर करायचा असेल, तर तुम्हाला डीजीसीए-मान्यताप्राप्त ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (डीटीओ) कडून प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. त्यानंतरच तुम्हाला रिमोट पायलट लायसन्स (आरपीएल) देण्यात येईल.  

twitter
6/8

 नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारचे ड्रोन उडवण्यापुर्वी ड्रोनची DGCA च्या डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसलेले ड्रोन उडवणे बेकायदेशीर मानले जाते.  

twitter
7/8

परवानगीशिवाय ड्रोन उडवताना पकडल्या गेलेल्या कोणालाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामध्ये 25,000 ते 5 लाखांपर्यंतचा दंड आकारला जात असून काही प्रकरणांमध्ये, ड्रोन देखील जप्त केला जाऊ शकतो.  

twitter
8/8

ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे आपले जीवन सोपे झाले आहे, पण त्याचा वापर करण्यासाठी सावधगिरी आणि जबाबदारी आवश्यक आहे. योग्य नोंदणी करून, योग्य परवानग्या मिळवून आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करूनच तुम्ही लिगली ड्रोन उडवू शकता. (Disclaimer -वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)  

twitter
पुढील
अल्बम

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ

पुढील अल्बम

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, &#039;माझ्याशिवाय...&#039;; चाहत्यांमध्ये खळबळ

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ

विराट IPL 2026 मधून बाहेर पडला? RCB ला म्हणाला, 'माझ्याशिवाय...'; चाहत्यांमध्ये खळबळ 9
मुंबईतील &#039;या&#039; परिसरात अत्यल्प गटातील घराची किंमत 1 कोटी; कधी प्रसिद्ध होणार BMCची सोडत?

मुंबईतील 'या' परिसरात अत्यल्प गटातील घराची किंमत 1 कोटी; कधी प्रसिद्ध होणार BMCची सोडत?

मुंबईतील 'या' परिसरात अत्यल्प गटातील घराची किंमत 1 कोटी; कधी प्रसिद्ध होणार BMCची सोडत? 8
सोनं 3 लाख 10 हजार रुपये प्रति तोळा... Gold Rate मोडणार सगळे विक्रम; कारण अन् तारीखही समोर

सोनं 3 लाख 10 हजार रुपये प्रति तोळा... Gold Rate मोडणार सगळे विक्रम; कारण अन् तारीखही समोर

सोनं 3 लाख 10 हजार रुपये प्रति तोळा... Gold Rate मोडणार सगळे विक्रम; कारण अन् तारीखही समोर 10
रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे

रात्रीच्या अंधारात चमकणारा महाराष्ट्रातील एकमेव समुद्र किनारा; भारतात 5 ठिकाणी आहेत असे सुंदर समुद्र किनारे 8