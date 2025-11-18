English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
FD-RD आता विसरुन जाल! सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी FMP ठरतेय स्मार्ट निवड; कमी रिस्क अन् तगड्या कमाईचा कॉम्बो!

Fixed Maturity Plan:FMP हा एक क्लोज-एंडेड डेट म्युच्युअल फंड आहे. यात गुंतवणूक फक्त नवीन फंड योजनेच्या (NFO) कालावधीतच करता येते.

Pravin Dabholkar | Nov 18, 2025, 07:45 PM IST
Fixed Maturity Plan (FMP) हा एक क्लोज-एंडेड डेट म्युच्युअल फंड आहे. यात गुंतवणूक फक्त नवीन फंड योजनेच्या (NFO) कालावधीतच करता येते. हा फंड आपला पैसा शेअर बाजारात नाही तर डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये (सरकारी बॉण्ड्स, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, डिबेंचर्स, मनी मार्केट सिक्युरिटी) गुंतवतो.

व्याजदरातील चढ-उतार

 फंड हाऊस विशिष्ट कालावधीसाठी (उदा. ३ वर्षे, ५ वर्षे) हा फंड लॉन्च करतो आणि तेवढ्याच मॅच्युरिटीच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतो, ज्यामुळे व्याजदरातील चढ-उताराचा फारसा परिणाम होत नाही.

FD-RD पेक्षा FMP का उजवे?

FD-RD मध्ये मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा FMP मध्ये साधारणपणे ०.५ ते १.५% जास्त रिटर्न मिळण्याची शक्यता असते. कारण म्युच्युअल फंड हाऊस मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून चांगले व्याजदर मिळवतात. FD मध्ये TDS आपोआप कापला जातो, तर FMP मध्ये ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी इंडेक्सेशनचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे कर खूपच कमी भरावा लागतो.

कमी जोखिम

FMP हा डेट फंड असल्याने इक्विटी फंडापेक्षा खूपच कमी जोखिम असतो. शेअर बाजाराच्या चढ-उताराचा थेट परिणाम होत नाही. मात्र क्रेडिट रिस्क (कंपनी डिफॉल्ट होण्याचा धोका) आणि व्याजदर रिस्क काही प्रमाणात असतो, जो चांगल्या रेटिंगच्या (AAA/AA+) पेपर्समध्ये खूप कमी असतो.

अंदाजे रिटर्न आधीच कळतात

फंड लॉन्च होताना फंड हाऊस “Indicative Yield” किंवा “Indicative Return” जाहीर करतात (उदा. ७.५-८%). हे गॅरंटीड नसले तरी डेट इन्स्ट्रुमेंट्समुळे ९०-९५% वेळा हे रिटर्न जवळपास तसेच मिळते.

उत्तम करबचत

३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी → तुमच्या इनकम स्लॅबनुसार कर ३ वर्षे किंवा त्याहून जास्त कालावधी → फक्त १०% कर नसला तर इंडेक्सेशनसह २०% कर (महागाई निर्देशांकामुळे करयोग्य नफा खूपच कमी होतो, कधी-кधी शून्यही होतो).

एंट्री-एक्झिट लोड

क्लोज-एंडेड फंड असल्याने सामान्यतः कोणतेही एंट्री किंवा एक्झिट लोड नसते. गुंतवणूक करताना आणि मॅच्युरिटीला पैसे परत मिळताना अतिरिक्त शुल्क नाही.

कमी लिक्विडिटी

हा सर्वात मोठा तोटा आहे. मॅच्युरिटीआधी पैसे काढता येत नाहीत (काही फंड स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड असतात, पण त्यात खूप डिस्काउंट मिळते). त्यामुळे ज्यांना निश्चित कालावधीत पैश्यांची गरज नाही, अशाच गुंतवणूकदारांसाठी हे योग्य.

लॉक-इन पीरियड

संपूर्ण कालावधीपर्यंत पैसा लॉक राहतो. मॅच्युरिटीला जर व्याजदर खूप खाली आले असतील, तर पुन्हा तेवढेच चांगले रिटर्न मिळणार नाहीत.

SIP आणि FMP मधला फरक

SIP → नियमित गुंतवणूक (मासिक/तिमाही), मुख्यतः ओपन-एंडेड फंडात, इक्विटी किंवा डेट दोन्हीमध्ये शक्य. FMP → एकरकमी गुंतवणूक, फक्त NFO कालावधीत, क्लोज-एंडेड, फक्त डेटमध्ये, निश्चित मॅच्युरिटी.

कोणासाठी उत्तम?

ज्यांना ३-५ वर्षांत निश्चित पैश्यांची गरज आहे (उदा. घर खरेदी डाउन पेमेंट, मुलाचे शिक्षण, लग्न) ज्यांना FD पेक्षा जास्त रिटर्न + करबचत हवी आहे ज्यांना शेअर बाजाराचा धोका घ्यायचा नाही ज्यांच्याकडे एकरकमी रक्कम उपलब्ध आहे आणि ती लॉक करता येईल

स्मार्ट अपग्रेड

FMP हा FD चा “स्मार्ट अपग्रेड” आहे. जर चांगल्या रेटिंगचे फंड निवडले तर  थोडासा जास्त रिटर्न, खूपच जास्त करबचत आणि तितकाच सुरक्षितपणा मिळतो.

