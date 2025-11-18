FD-RD आता विसरुन जाल! सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी FMP ठरतेय स्मार्ट निवड; कमी रिस्क अन् तगड्या कमाईचा कॉम्बो!
Fixed Maturity Plan:FMP हा एक क्लोज-एंडेड डेट म्युच्युअल फंड आहे. यात गुंतवणूक फक्त नवीन फंड योजनेच्या (NFO) कालावधीतच करता येते.
Pravin Dabholkar | Nov 18, 2025, 07:45 PM IST
व्याजदरातील चढ-उतार
FD-RD पेक्षा FMP का उजवे?
FD-RD मध्ये मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा FMP मध्ये साधारणपणे ०.५ ते १.५% जास्त रिटर्न मिळण्याची शक्यता असते. कारण म्युच्युअल फंड हाऊस मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून चांगले व्याजदर मिळवतात. FD मध्ये TDS आपोआप कापला जातो, तर FMP मध्ये ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी इंडेक्सेशनचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे कर खूपच कमी भरावा लागतो.
कमी जोखिम
अंदाजे रिटर्न आधीच कळतात
उत्तम करबचत
एंट्री-एक्झिट लोड
कमी लिक्विडिटी
लॉक-इन पीरियड
SIP आणि FMP मधला फरक
कोणासाठी उत्तम?
