/हादरवणारी बातमी! मुंबईत मोमोजमधून विषबाधा... 14 जण रुग्णालयात दाखल; मोमोज खाल्ल्यानंतर सर्वांना...

कुर्ला पश्चिमेस सुंदरबाग परिसरात मोमोज खाल्ल्यामुळे 14 जणांना अन्नातून विषबाधेचा त्रास झाल्याचे समोर आले आहे.
मोमोज खाल्ल्यानंतर सर्वांना उलट्या, जुलाब, ताप, पोटदुखी तसेच चक्कर येण्याचा त्रास जाणवू लागला. यानंतरच विषबाधा झाल्याचं स्पष्ट झालं.
मोमोजमुळे विषबाधा झालेल्या सर्वांना रविवारी कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले.
मोमोमजमधून विषबाधा झालेल्यांपैकी सात जणांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले असून इतरांना घरी सोडल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे.
मोमोमजमधून विषबाधा झालेल्यांपैकी दोघांना ओपीडीमध्ये उपचार देण्यात आले. या सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिगे यांनी भाभा रुग्णालयामध्ये रुग्णांची भेट घेऊन विचारपूस केली.
तसेच डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासनाकडून रुग्णांना कोणते वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत, याचीही माहिती घेतली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)