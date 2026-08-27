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हादरवणारी बातमी! मुंबईत मोमोजमधून विषबाधा... 14 जण रुग्णालयात दाखल; मोमोज खाल्ल्यानंतर सर्वांना...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:55 AM IST
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14 जणांना अन्नातून विषबाधेचा त्रास

कुर्ला पश्चिमेस सुंदरबाग परिसरात मोमोज खाल्ल्यामुळे 14 जणांना अन्नातून विषबाधेचा त्रास झाल्याचे समोर आले आहे. 

 

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कोणता त्रास जाणवू लागला?

मोमोज खाल्ल्यानंतर सर्वांना उलट्या, जुलाब, ताप, पोटदुखी तसेच चक्कर येण्याचा त्रास जाणवू लागला. यानंतरच विषबाधा झाल्याचं स्पष्ट झालं.

 

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कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयात नेलं

मोमोजमुळे विषबाधा झालेल्या सर्वांना रविवारी कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले.

 

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सात जण दाखल, इतरांना घरी सोडलं

मोमोमजमधून विषबाधा झालेल्यांपैकी सात जणांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले असून इतरांना घरी सोडल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे.

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दोघांना ओपीडीमध्ये उपचार

मोमोमजमधून विषबाधा झालेल्यांपैकी दोघांना ओपीडीमध्ये उपचार देण्यात आले. या सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे.

 

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आरोग्य समितीचे अध्यक्षांनी घेतली भेट

मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिगे यांनी भाभा रुग्णालयामध्ये रुग्णांची भेट घेऊन विचारपूस केली.

 

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उपाचारांची माहिती घेतली

तसेच डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासनाकडून रुग्णांना कोणते वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत, याचीही माहिती घेतली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक सौजन्य वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

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