English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पुण्यातील किल्ला पाहून इतका का आश्चर्यचतकित झाला परदेशी नागरीक? व्हिडिओ शूट करताना म्हणाला माझं काही चुकतं असले तर...

Vanita Kamble | Apr 13, 2026, 12:12 AM IST
twitter

Pune Chatrapati Shivaji Maharaj Torna Killa : महाराष्ट्रातील गड किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे आणि इतिहासाचे साक्षीदार आहेत. हे किल्ले पाहतानीा अंगावर रोमांच उभा राहतो. पुण्याजवळील असाच एक किल्ला पाहून परदेशी नागरीक  आश्चर्यचतकित झाला. त्याने किल्ल्यावर व्हिडिओ शूट केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तो छत्रपती शिवाजी महाराजांची यशोगाथा मराठा साम्राज्याचा इतिहास जागपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

1/8

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले माराठा साम्राज्य आणि याचे साक्षिदार असलेले गड किल्ले हे परदेशी नागरीकांना देखील भुरळ घालत आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या एका युट्यूबरने पुण्याजळील किल्ल्याला भेट दिली. किल्ला पाहून हा युट्यूबर आश्चर्यचकित झाला. 

twitter
2/8

Liam Richards असे या युट्यूबरचे नाव आहे. त्याने अलीकडेच पुण्याजवळील लोहगड किल्ल्याला भेट दिली. याचा व्हिडिओ त्याने सोशल मिडीयावर शेअर केला आहे.    

twitter
3/8

The man that SAVED India.. Chatrapati Shivaji Maharaj... असं म्हणत Liam Richards याने व्हिडिओ शेअर केला आहे. 

twitter
4/8

परदेशी नागरीक भरावून गेला तो  हा किल्ला तोरणा किल्ला आहे. वयाच्या अवघ्या सोळाव्या वर्षी  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तोरण किल्ला काबीज केला.  

twitter
5/8

 वयाच्या अवघ्या सोळाव्या वर्षी  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तोरण किल्ला बांधला असे Liam Richards याने व्हिडिओत सांगितले.   

twitter
6/8

 किल्ल्याची रचना, किल्ल्याची भव्यता आणि बांधकाम पाहून Liam Richards भारवून गेला. एकटाच मोठ्या घोषणा देऊ लागला जय भवानी, जय शिवाजी

twitter
7/8

Liam Richards याने व्हिडिओत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कौतुक करत आहे. तसेच तो माहिती सांगताना माझं काही चुकतं असले तर माझी चूक सुधारा अशी देखील विनंती करत आहे.   

twitter
8/8

सर्व फोटो Liam Richards यांच्या युट्यूब चॅनेलवरुन घेतले आहेत. Liam Richards याने महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटनस्थळांना भेट दिली आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

IPL 2026 : शुभमन गिलने मोडला विराट कोहलीचा रेकॅार्ड, आयपीएलमध्ये पूर्ण केल्या 4000 धावा!

पुढील अल्बम

