भारत T20 वर्ल्डकप फायलनमध्ये पोहचेलच! ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कॅप्टनला विश्वास; यामागचं लॉजिकही सांगितलं
Former Australia Captain Backs India For Final Of T20 World Cup: भारतीय संघाला सुपर 8 च्या पहिल्याच सामन्यात मोठा धक्का बसला असून याच पार्श्वभूमीवर भारतीय संघ सेमीफायनलला जाणार की नाही याबद्दल शंका घेतली जात असतानाच एका माजी कर्णधाराने मोठं विधान केलं आहे.
Swapnil Ghangale | Feb 25, 2026, 01:49 PM IST
1/8
‘...म्हणून भारत फायनलमध्ये पोहचेलच!’ माजी कर्णधाराने सांगितलं कारण
2/8
सुपर 8 फेरीत पराभवाचा धक्का
3/8
सेमीफायनलची वाट अधिक बिकट
4/8
भारतीय संघाला हकल्यात घेण्याची चूक करु नका
मात्र असं असतानाच ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कर्णधाराने मात्र भारतीय संघाला हकल्यात घेण्याची चूक करु नका असा सल्ला उरलेल्या सात संघाना दिला आहे. भारतीय संघ हा सर्वात छोट्या प्रारुपातील क्रिकेटमधील सर्वोत्तम संघ असल्याचंही या माजी खेळाडूने नमूद केलं आहे. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)
5/8
कोण आहे हा कर्णधार?
6/8
खरोखरच आश्चर्यचकित करणारी कामगिरी
7/8