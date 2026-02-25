English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत T20 वर्ल्डकप फायलनमध्ये पोहचेलच! ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कॅप्टनला विश्वास; यामागचं लॉजिकही सांगितलं

भारत T20 वर्ल्डकप फायलनमध्ये पोहचेलच! ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कॅप्टनला विश्वास; यामागचं लॉजिकही सांगितलं

Former Australia Captain Backs India For Final Of T20 World Cup: भारतीय संघाला सुपर 8 च्या पहिल्याच सामन्यात मोठा धक्का बसला असून याच पार्श्वभूमीवर भारतीय संघ सेमीफायनलला जाणार की नाही याबद्दल शंका घेतली जात असतानाच एका माजी कर्णधाराने मोठं विधान केलं आहे.

Swapnil Ghangale | Feb 25, 2026, 01:49 PM IST
1/8

‘...म्हणून भारत फायनलमध्ये पोहचेलच!’ माजी कर्णधाराने सांगितलं कारण

southafricaindiat20

भारतीय संघाला आता सेमीफायनलमध्ये पोहचण्यासाठीच कसरत करावी लागणार असतानाच भारत फायलनपर्यंत मजल मारेल असा विश्वास कोणी व्यक्त केला आहे? बरं हा विश्वास व्यक्त करताना नेमकं काय कारण दिलं आहे? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

2/8

सुपर 8 फेरीत पराभवाचा धक्का

southafricaindiat20

भारतीय संघाला टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 फेरीतील पहिल्या सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने भारताला 76 धावांनी पराभूत केलं. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)

3/8

सेमीफायनलची वाट अधिक बिकट

southafricaindiat20

भारताच्या या पराभवामुळे त्यांची सुपर 8 मधून सेमीफायनलमध्ये जाण्याच्या अपेक्षांना सुरुंग लागले असून सेमीफायनलची वाट अधिक बिकट झाली आहे. भारत सेमीफायनलमध्ये जाईल की नाही याबद्दल शंका घेतली जात आहे. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)

4/8

भारतीय संघाला हकल्यात घेण्याची चूक करु नका

southafricaindiat20

मात्र असं असतानाच ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कर्णधाराने मात्र भारतीय संघाला हकल्यात घेण्याची चूक करु नका असा सल्ला उरलेल्या सात संघाना दिला आहे. भारतीय संघ हा सर्वात छोट्या प्रारुपातील क्रिकेटमधील सर्वोत्तम संघ असल्याचंही या माजी खेळाडूने नमूद केलं आहे. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)

5/8

कोण आहे हा कर्णधार?

southafricaindiat20

भारताचं कौतुक करणाऱ्या या माजी ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराचं नाव आहे, मायकल क्लार्क! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारताचा पराभव झाला असला आणि भारतासाठी वाट कठीण झाली असली तरी भारताला हलक्यात घेता येणार नाही, असं क्लार्क म्हणालाय. (फोटो सौजन्य - 'बियॉण्ड 23 क्रिकेट'वरुन साभार)

6/8

खरोखरच आश्चर्यचकित करणारी कामगिरी

southafricaindiat20

"दक्षिण आफ्रिकेने भारताला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभूत करणं ही खरोखरच आश्चर्यचकित करणारी कामगिरी आहे. हा खरोखरच मोठा सामना होता. दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा विजयही मोठा होता," असं क्लार्कने म्हटलं आहे. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)

7/8

दबावामध्ये भारत कसा खेळणार

southafricaindiat20

"सध्या भारतावर दबाव असेल. दबावामध्ये भारत कसा खेळणार हे पाहणं अधिक रंजक ठरणार आहे. माझ्यामते आजही भारत हा सर्वोत्तम संघ आहे. जगातील कोणत्याही परिस्थितीमध्ये उत्तम क्रिकेट खेळण्याचं कौशल्य या संघाला अवगत आहे," असं म्हणत क्लार्कने भारताचं कौतुक केलं आहे. (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया तसेच वृत्तसंस्थांकडून साभार)

8/8

भारत फायनलमध्ये जाईल

southafricaindiat20

"म्हणूनच मला आजही असं वाटतं की भारत फायनलमध्ये जाईल. मात्र आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर ते पुढे कसं खेळतात हे यासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे," असं क्लार्कने 'बियॉण्ड 23 क्रिकेट' या पॉडकास्टमध्ये म्हटलं आहे.  (फोटो सौजन्य - 'बियॉण्ड 23 क्रिकेट'वरुन साभार)

