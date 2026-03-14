'अभिषेक शर्मा Rascal...', ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूचं विधान
Abhishek Sharma: भारताचा आघाडीचा फलंदाज अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरोधातील अंतिम सामन्यात स्फोटक खेळी करत संघाच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला.
Shivraj Yadav | Mar 14, 2026, 10:30 PM IST
अंतिम सामन्यापूर्वी 7 सामन्यात त्याने फक्त 89 धावा केल्या होत्या. इतकंच नाही तर तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने त्याच्यावर टीकेची झोड उठली होती. पण फायनलला मोक्याच्या क्षणी त्याने मोठी खेळी केली आणि भारताला दमदार सुरुवात करुन दिली. त्याने अवघ्या 18 चेंडूंत अर्धशतक झळकावलं आणि भारताला एक विशाल धावसंख्या उभारून दिली.
"मी अभिषेकचा खूप मोठा चाहता आहे आणि संपूर्ण स्पर्धेत त्याच्या स्थानाबद्दल बरीच चर्चा झाली. पूल गेममध्ये सलग शून्यावर बाद झाला अचानक तो दबावाखाली आहे असं वाटू लागलं. परंतु मोठ्या सामन्यात अशाच खेळाडूंची गरज असते. कारण ते बदमाश (Rascal) आहेत आणि ते अग्नीपरीक्षेला तयार असतात. अभिषेक तेच करतो, तो विरोधी संघावर दबाव आणतो आणि त्या अंतिम सामन्यात तो ज्या पद्धतीने बाहेर पडला त्यामुळे खेळाची दिशा निश्चित झाली," असं माजी यष्टीरक्षकाने विलो टॉक क्रिकेट पॉडकास्टवर सांगितले.
