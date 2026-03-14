'अभिषेक शर्मा Rascal...', ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूचं विधान

Abhishek Sharma: भारताचा आघाडीचा फलंदाज अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरोधातील अंतिम सामन्यात स्फोटक खेळी करत संघाच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला.   

Shivraj Yadav | Mar 14, 2026, 10:30 PM IST
Abhishek Sharma: भारताचा आघाडीचा फलंदाज अभिषेक शर्माची कामगिरी टी-20 वर्ल्डकपमध्ये चर्चेचा विषय ठरली होती. याचं कारण भरपूर अपेक्षा असणारा अभिषेक शर्मा वर्ल्डकपसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धेत अपयशी ठरत होता.   

अंतिम सामन्यापूर्वी 7 सामन्यात त्याने फक्त 89 धावा केल्या होत्या. इतकंच नाही तर तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने त्याच्यावर टीकेची झोड उठली होती. पण फायनलला मोक्याच्या क्षणी त्याने मोठी खेळी केली आणि भारताला दमदार सुरुवात करुन दिली. त्याने अवघ्या 18 चेंडूंत अर्धशतक झळकावलं आणि भारताला एक विशाल धावसंख्या उभारून दिली.   

अभिषेक आणि संजूच्या स्फोटक खेळीच्या आधारे भारताने मोठी धावसंख्या उभारली आणि नंतर न्यूझीलंडला रोखत टी-20 वर्ल्डकप जिंकला.   

दरम्यान ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टिरक्षक ब्रॅड हॅडिन यांनी अभिषेकचा Rascal असा उल्लेख केला आहे.   

पण हा शब्दप्रयोग रागात नसून मस्करीच्या अंदाज होता, ज्याचा अर्थ खट्याळ किंवा बदमाश होते. ब्रॅड हॅडिन यांनी अभिषेक शर्माचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे.   

"मी अभिषेकचा खूप मोठा चाहता आहे आणि संपूर्ण स्पर्धेत त्याच्या स्थानाबद्दल बरीच चर्चा झाली. पूल गेममध्ये सलग शून्यावर बाद झाला अचानक तो दबावाखाली आहे असं वाटू लागलं. परंतु मोठ्या सामन्यात अशाच खेळाडूंची गरज असते. कारण ते बदमाश (Rascal) आहेत आणि ते अग्नीपरीक्षेला तयार असतात. अभिषेक तेच करतो, तो विरोधी संघावर दबाव आणतो आणि त्या अंतिम सामन्यात तो ज्या पद्धतीने बाहेर पडला त्यामुळे खेळाची दिशा निश्चित झाली," असं माजी यष्टीरक्षकाने विलो टॉक क्रिकेट पॉडकास्टवर सांगितले.  

"अंतिम फेरीत स्थान मिळवून न्यूझीलंडने पुन्हा एकदा कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. मला तर असे वाटले होते की, अंतिम सामन्यासाठी न्यूझीलंडचा संघ खरोखरच जबरदस्त लयीत  आहे. ज्या प्रकारे फिन ॲलन आणि टीम सेफर्ट फलंदाजी करत होते, ते पाहता मला वाटले की ते अशा एका 'टूर्नामेंट मोड'मध्ये आहेत, जिथे सर्व काही त्यांच्या मनासारखे घडत असते. परंतु, शेवटचा अडथळा पार करण्यात मात्र त्यांना अपयश आले. सरस संघच विजयी ठरला" असं त्यांनी पुढे नमूद केले.  

अभिषेकने या स्पर्धेत दोन अर्धशतकांच्या जोरावर 141 धावा केल्या आणि अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटची विकेटही घेतली. 

