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'सूर्यकुमार यादवला संघातून काढलेलं नाही तर...'; माजी निवडकर्त्याच्या दाव्याने मोठा ट्विस्ट, म्हणाले 'पांडयालाही...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 06, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:19 PM IST

Ex Chief Selector on Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादवला टी-20 संघातून वगळल्यानंतर आणि कर्णधारपद काढून घेतल्यानंतर माजी निवडकर्त्याने मोठा दावा केला आहे. 

 

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Ex Chief Selector on Suryakumar Yadav: बीसीसीआयने आयर्लंड, इंग्लंड आणि एशियन गेम्स दौऱ्यासाठी टी-20 संघाची घोषणा केली आहे. या संघातून टी-20 वर्ल्डकप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवला डच्चू देण्यात आला आहे. सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. सूर्यकुमार यादव अपेक्षित फलंदाजी करत नसून, बॅटमधून धावा निघत नसल्याने त्याची गच्छंती करण्यात आली. 

 

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माजी निवडकर्ते एमएसके प्रसाद यांनी वेगळाच दावा केला आहे. तसंच त्यांनी रजत पाटीदारला संधी न देण्यावर नाराजी व्यक्त केली असून, वैभववरही भाष्य केलं आहे. 

 

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रजतला नक्की कधी संघात घेणार आहात?

प्रसाद यांनी बंगळुरुला सलग दुसरी ट्रॉफी जिंकवून देणाऱ्या रजत पाटीदारला संघात स्थान न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. "मला आश्चर्य वाटत आहे. तुम्ही नेमकं कधी त्याला संघात घेणार आहात? त्याने एक खेळाडू म्हणून चांगली कामगिरी केली असून, सामना जिंकवून देणारा खेळाडू आहे. त्याने RCB ला सलग दोन वेळा आयपीएल जिंकवून दिली आहे," असं ते म्हणाले. 

 

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रजतला योग्य वेळी संधी मिळेल

"तो जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे आणि त्याचा आत्मविश्वासही उंचावलेला आहे. त्याला संधी देण्यासाठी ही एक योग्य वेळ होती. पण मला खात्री आहे की निवडकर्त्यांनी त्याच्याबाबत काहीतरी योजना आखली असेल. कदाचित त्याला एखाद्या मोठ्या आणि कठीण मालिकेत किंवा स्पर्धेत संधी दिली जाऊ शकते," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

 

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दुबेच्या जागी पाटीदारला घ्यायला हवं होतं

शिवम दुबेला संघात घेतल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "मला वाटतं दुबेला विश्रांती द्यायला हवी होती आणि त्याच्या जागी पाटीदारला खेळवायला हवं होतं. या हंगामातील आयपीएलमध्ये दुबेने काही विशेष कामगिरी केलेली नाही आणि इतर वरिष्ठ खेळाडूंप्रमाणेच तोही सतत टी-20 क्रिकेट खेळत आहे. त्यालाही योग्य विश्रांतीची गरज होती," असं मत त्यांनी मांडलं.

 

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वैभव विलक्षण प्रतिभेचा धनी

वयाच्या फक्त 15 व्या वर्षी संघासाठी निवड झालेला सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरलेल्या वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "त्याच्यासाठी मला खूप आनंद होत असून उत्साह वाटत आहे. तो अत्यंत विलक्षण प्रतिभेचा धनी आहे. निवडकर्त्यांनी ही बाब ओळखली आणि त्याला संधी दिली आहे."

 

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वैभव नक्कीच चांगली कामगिरी करेल

"तो खेळताना नक्कीच दिसेल याची मला खात्री आहे आणि प्रत्येकालाच त्याला फलंदाजी करताना व सर्वोच्च स्तरावर खेळताना पाहायचे आहे," असं ते म्हणाले. 

 

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अशाप्रकारे वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधाराला काढू शकत नाही

"तुम्ही अशाप्रकारे तुमच्या वर्ल्डकप विजेत्या कर्णधाराला आणि तेदेखील पुढील आंतरराष्ट्रीय सामन्याआधी अचानक काढू शकत नाही. जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली आहे आणि त्याचप्रकारे हार्दिक पांड्यालाही. मला खात्री आहे की, सूर्यालाही विश्रांती दिली आहे," असं प्रसाद यांनी PIT ला सांगितलं आहे. 

 

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संघातून काढण्याइतका छोटा खेळाडू नाही

"तो एक चांगला खेळाडू असून, संघातून काढण्याइतका छोटा खेळाडू नाही," असंही ते म्हणाले आहेत. आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सच्या अत्यंत थकवणाऱ्या प्रवासानंतर सूर्यकुमार, बुमराह आणि पांड्या यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती देणं ही काही वाईट कल्पना नाही, असं प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. बुमराह आणि पांड्या हे दोघेही आयर्लंड आणि इंग्लंडच्या दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय संघात नाहीत.

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तिघांनाही विश्रांती देण्यात हरकत नाही

"निवडकर्त्यांनी तिघांनाही विश्रांती दिली आहे. विशेष म्हणजे सूर्यकुमार, हार्दिक आणि बुमराह हे तिघेही बऱ्याच काळापासून आयसीसी (ICC) क्रमवारीत अव्वल स्थानावर राहिले आहेत. बुमराह अजूनही पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या तिघांनाही विश्रांती देण्यात काहीच हरकत नाही. मला खात्री आहे की, ते सर्वजण लवकरच संघात परततील," असं त्यांनी नमूद केलं. 

 

TAGS:
Suryakumar Yadav
MSK Prasad
Indian cricket team

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