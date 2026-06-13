/हार्दिक पांड्याला कायमचा संघातून बाहेरचा रस्ता? 2027 वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर दिग्गज खेळाडूचं मोठं विधान

2027 वर्ल्डकपआधी भारताकडे हार्दिक पांड्याच्या जागी पर्यायी खेळाडू उपलब्ध असावा असा सल्ला भारताच्या माजी खेळाडूने दिला आहे.
भारतीय क्रिकेट संघ आता 2027 एकदिवसीय वर्ल्डकपच्या तयारीत आहे. 2027 च्या शेवटच्या सहा महिन्यात भारताला पाच एकदिवसीय मालिका खेळायच्या आहेत. याआधी भारतसमोर अफगाणिस्तानचंही आव्हान आहे. तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका 13 जूनपासून सुरु होणार आहे.
पण त्याआधी भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेट सुरेश रैनाने एक विधान केलं आहे ज्यामुळे हार्दिक पांड्या कायमचा संघाबाहेर जाण्याच्या शक्यतांवर चर्चा सुरु झाली आहे.
हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे अफगाणिस्तानविरोधातील एकदिवसीय मालिका खेळणार नाही. आयपीएल 2026 दरम्यान त्याला ही दुखापत झाली होती. सुरेश रैनाच्या मते हार्दिक पांड्याला सतत दुखापत होणं हे चांगले संकेत नाहीत.
यामुळे कर्णधार शुभमन गिलकडे नितीश कुमार रेड्डीला संधी देत हार्दिकच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून तयार करण्याची चांगली संधी आहे.
जिओस्टारवरील एका शोमध्ये चर्चा करताना सुरेश रैनाने म्हटलं की, "हार्दिक पांड्या अनेकदा दुखापतग्रस्त होत असतो, जो चिंतेचा विषय आहे. पुढील एकदिवसीय वर्ल्डकप येईल तेव्हा भारताकडे त्याच्या बदल्यात बॅकअप असावा ज्याच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो".
मागील काही काळापासून नितीश कुमार रेड्डी भारतीय संघाचा नियमितपणे भाग आहे. सुरेश रैनाच्या मते नितीशकुमार रेड्डीला हार्दिकच्या जागी तयार केलं पाहिजे.
सुरेश रैनाने म्हटलं की, "नितीश कुमारच्या फलंदाजीत सुधारणा झाली आहे. आयपीएलमध्ये त्याने चांगली गती आणि नियंत्रणासाह गोलंदाजी केली आणि स्वत:ला फिट ठेवण्यातही यशस्वी ठरला. संघ व्यवस्थापनाला त्याच्या वर्कलोडकडे लक्ष द्यावं लागेल आणि त्याला नियमितपणे संधी द्यावी लागेल".
हार्दिक पांड्याने 2025 मध्ये शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला आहे. चॅम्पिअन्स ट्रॉफी 2025 नंतर त्याने भारतीय संघासाठी एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. आतापर्यंतच्या आपल्या एकदिवसीय करिअरमध्ये हार्दिकने 94 सामन्यात 1904 धावा केल्या असून, 91 विकेट्स घेतल्या आहेत.